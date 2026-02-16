HILIGHT
ตัน ภาสกรนที ตกเวทีคอนเสิร์ตสูง 2 เมตร รีบส่ง รพ. เปิดโพสต์ล่าสุดก่อนเกิดเหตุ

  
          เปิดโพสต์ล่าสุด ตัน ภาสกรนที ก่อนเกิดอุบัติเหตุตกเวทีคอนเสิร์ตสูง 2 เมตร Wonder One Music Festival มันอาจจะไม่สมบูรณ์ แต่ก็เดินมาถูกทาง

ตัน ภาสกรนที

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ไบรท์ ทีวี รายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ตัน ภาสกรนที หรือตัน อิชิตัน ตกเวทีคอนเสิร์ตที่พัทยา ความสูง 2 เมตร ต้องรีบน้ำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนพบว่า มีอาการบาดเจ็บที่คอหรือแผ่นหลัง

ตัน ภาสกรนที
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ตัน ภาสกรนที
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว


ตัน ภาสกรนที
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ตัน ภาสกรนที
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ตัน ภาสกรนที
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

          สำหรับคอนเสิร์ตดังกล่าว คือ Wonder One Music Festival จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยในช่วงเที่ยงคืน เจ้าตัวยังมีการโพสต์ว่า 

          "สองคืนที่ผ่านมา…ผมยืนมองหน้าเวทีแล้วรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่วันชีจรรย์ เขาชีจรรย์ ..ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ WONDER ONE Music Festival ปีแรก ขอบคุณศิลปินทุกท่าน ทีมงานทุกคน และผู้สนับสนุนที่ทำให้ความเชื่อของผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

          มันอาจยังไม่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่ทุกเสียงร้องหน้าเวที ทำให้ผมมั่นใจว่า เรากำลังเดินมาถูกทาง

          One Chichan เพิ่งเริ่มต้น และผมสัญญาว่าจะทำให้ดีขึ้นทุกครั้งที่พบกัน
คืนนี้เดินทางกลับบ้านกันดี ๆ นะครับ พักผ่อนให้เต็มที่ แล้วเก็บความทรงจำสองคืนนี้ไว้

           เราจะกลับมาพบกันใหม่ครับ"

ตัน ภาสกรนที

ตัน ภาสกรนที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตัน ภาสกรนที

ตัน ภาสกรนที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตัน ภาสกรนที


ขอบคุณข้อมูลจาก ไบรท์ ทีวี  



