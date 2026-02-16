ตัน ภาสกรนที ตกเวทีคอนเสิร์ตสูง 2 เมตร รีบส่ง รพ. เปิดโพสต์ล่าสุดก่อนเกิดเหตุ

เปิดโพสต์ล่าสุด ตัน ภาสกรนที ก่อนเกิดอุบัติเหตุตกเวทีคอนเสิร์ตสูง 2 เมตร Wonder One Music Festival มันอาจจะไม่สมบูรณ์ แต่ก็เดินมาถูกทาง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ไบรท์ ทีวี รายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ตัน ภาสกรนที หรือตัน อิชิตัน ตกเวทีคอนเสิร์ตที่พัทยา ความสูง 2 เมตร ต้องรีบน้ำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนพบว่า มีอาการบาดเจ็บที่คอหรือแผ่นหลัง
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
"สองคืนที่ผ่านมา…ผมยืนมองหน้าเวทีแล้วรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่วันชีจรรย์ เขาชีจรรย์ ..ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ WONDER ONE Music Festival ปีแรก ขอบคุณศิลปินทุกท่าน ทีมงานทุกคน และผู้สนับสนุนที่ทำให้ความเชื่อของผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
มันอาจยังไม่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่ทุกเสียงร้องหน้าเวที ทำให้ผมมั่นใจว่า เรากำลังเดินมาถูกทาง
One Chichan เพิ่งเริ่มต้น และผมสัญญาว่าจะทำให้ดีขึ้นทุกครั้งที่พบกัน
คืนนี้เดินทางกลับบ้านกันดี ๆ นะครับ พักผ่อนให้เต็มที่ แล้วเก็บความทรงจำสองคืนนี้ไว้
เราจะกลับมาพบกันใหม่ครับ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตัน ภาสกรนที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตัน ภาสกรนที
ขอบคุณข้อมูลจาก ไบรท์ ทีวี