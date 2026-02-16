HILIGHT
เซอร์ไพรส์ ! หนุ่ม กรรชัย ซื้อของขวัญให้ หมวย อริสรา เปิดมาโอ้โห ราคาไม่ธรรมดา

  
           หนุ่ม กรรชัย ทำเซอร์ไพรส์ซื้อเค้กวันเกิด และของขวัญให้ หมวย อริสรา เปิดมาถึงกับร้องโอ้โห ราคาไม่ธรรมดา 

ของขวัญจากหนุ่ม กรรชัย ราคาไม่ธรรมดา
ภาพจาก Instagram muayarisara 

           เรียกได้ว่าเป็นทั้งเพื่อนร่วมงาน และพี่น้องที่สนิทสนมมีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนาน สำหรับ หนุ่ม กรรชัย และ หมวย อริสรา เรียกได้ว่าเป็นพี่น้องคู่หูผู้ประกาศข่าว โดยทั้งคู่ต่างเคารพรัก คอยซัพพอร์ตกันอย่างดี และมีความเข้าใจกันเสมอ  

           ล่าสุด (15 กุมภาพันธ์ 2569) หมวย อริสรา ได้โพสต์อินสตาแกรมขอบคุณ หนุ่ม กรรชัย สำหรับการเซอร์ไพรส์ในโอกาสพิเศษวันคล้ายวันเกิด โดยหนุ่ม กรรชัย ได้ซื้อเค้กก้อนโตมามอบให้ พร้อมกับของขวัญเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบหรู ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ 

ของขวัญจากหนุ่ม กรรชัย ราคาไม่ธรรมดา
ภาพจาก Instagram muayarisara 

ของขวัญจากหนุ่ม กรรชัย ราคาไม่ธรรมดา
ภาพจาก Instagram muayarisara 

ของขวัญจากหนุ่ม กรรชัย ราคาไม่ธรรมดา
ภาพจาก Instagram muayarisara 

ของขวัญจากหนุ่ม กรรชัย ราคาไม่ธรรมดา
ภาพจาก Instagram muayarisara 

           โดยหนุ่ม กรรชัย ได้มอบเค้ก ของขวัญ และคำอวยพรให้กับหมวย จากนั้นหมวยได้เปิดของขวัญด้วยความตื่นเต้น ก่อนจะพบว่า เป็นกระเป๋า Dior สีดำสุดหรูหรา สร้างความประทับใจและซาบซึ้งใจให้กับเธอเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแค่สำหรับวันเกิดปีนี้ แต่สำหรับความใจดีที่มอบให้เสมอมา 

           โดยหมวยได้เขียนข้อความขอบคุณหนุ่ม กรรชัย บนอินสตาแกรม ระบุว่า "ขอบพระคุณพี่หนุ่มมาก ๆ ๆ ๆ นะคะที่ใจดีกับหมวยเสมอ หมวยซาบซึ้งใจค่ะ" 

ของขวัญจากหนุ่ม กรรชัย ราคาไม่ธรรมดา

           ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ Dior ประเทศไทย ระบุว่า กระเป๋า Dior  หนังแกะลาย Cannage สีดำ รุ่น Medium Lady D-Joy ราคาอยู่ที่ 195,000 บาท 

ของขวัญจากหนุ่ม กรรชัย ราคาไม่ธรรมดา
ภาพจาก Instagram muayarisara 



