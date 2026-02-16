เซอร์ไพรส์ ! หนุ่ม กรรชัย ซื้อของขวัญให้ หมวย อริสรา เปิดมาโอ้โห ราคาไม่ธรรมดา

หนุ่ม กรรชัย ทำเซอร์ไพรส์ซื้อเค้กวันเกิด และของขวัญให้ หมวย อริสรา เปิดมาถึงกับร้องโอ้โห ราคาไม่ธรรมดา
ภาพจาก Instagram muayarisara
เรียกได้ว่าเป็นทั้งเพื่อนร่วมงาน และพี่น้องที่สนิทสนมมีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนาน สำหรับ หนุ่ม กรรชัย และ หมวย อริสรา เรียกได้ว่าเป็นพี่น้องคู่หูผู้ประกาศข่าว โดยทั้งคู่ต่างเคารพรัก คอยซัพพอร์ตกันอย่างดี และมีความเข้าใจกันเสมอ
ล่าสุด (15 กุมภาพันธ์ 2569) หมวย อริสรา ได้โพสต์อินสตาแกรมขอบคุณ หนุ่ม กรรชัย สำหรับการเซอร์ไพรส์ในโอกาสพิเศษวันคล้ายวันเกิด โดยหนุ่ม กรรชัย ได้ซื้อเค้กก้อนโตมามอบให้ พร้อมกับของขวัญเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบหรู ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์
โดยหมวยได้เขียนข้อความขอบคุณหนุ่ม กรรชัย บนอินสตาแกรม ระบุว่า "ขอบพระคุณพี่หนุ่มมาก ๆ ๆ ๆ นะคะที่ใจดีกับหมวยเสมอ หมวยซาบซึ้งใจค่ะ"
ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ Dior ประเทศไทย ระบุว่า กระเป๋า Dior หนังแกะลาย Cannage สีดำ รุ่น Medium Lady D-Joy ราคาอยู่ที่ 195,000 บาท
