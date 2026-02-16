HILIGHT
แอร์ฯ เตือน ไม่ควรใส่เสื้อยืดขึ้นเครื่องบิน เหตุผลด้านความปลอดภัย เผยแล้วใส่อะไรดี

          แอร์โฮสเตส เตือนขึ้นเครื่องบินควรเลี่ยงใส่เสื้อยืด พร้อมของต่าง ๆ ที่ควรตัดชอยซ์ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยที่คิดไม่ถึง เผยแล้ว...ใส่แบบไหนถึงจะดี 

เตือนขึ้นเครื่องบินควรเลี่ยงใส่เสื้อยืด

          เข้าสู่เทศกาลตรุษจีน หลายครอบครัวก็อาจมีแผนเดินทางไปเฉลิมฉลองตามที่ต่าง ๆ หรือเที่ยวพักผ่อนกันให้สบายใจ เคล็ดลับเล็ก ๆ เกี่ยวกับการเดินทางจึงอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัว และไม่นานมานี้ก็มีคำแนะนำจากแอร์โฮสเตสเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อขึ้นเครื่องบิน ซึ่งได้รับความสนใจไม่น้อย 

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Unilad รายงานว่า ในขณะที่บางคนวางแผนเลือกเสื้อผ้าสำหรับขึ้นเครื่องบินไว้ก่อนเดินทาง และบางคนเลือกที่จะสวมอะไรก็ได้ที่สบายที่สุด แต่หนึ่งในตัวเลือกที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างคาดไม่ถึงก็คือการสวมเสื้อยืด ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย 

          โดย แอนเดรีย ฟิชบาค หนึ่งในแอร์โฮสเตสของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ส เผยว่า หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นระหว่างเที่ยวบิน การลงจากสไลด์ฉุกเฉินของเครื่องบินนั้นไม่ใช่เรื่องสนุกและเจ็บมาก ๆ เมื่อเราไปถึงปลายสไลด์ก็จะรู้ว่านั่นไม่ใช่การแลนดิ้งอย่างนิ่มนวล

          ด้วยเหตุนี้ยิ่งเราสวมเสื้อผ้าที่ปกคลุมพื้นที่ผิวหนังได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งปกป้องอวัยวะส่วนนั้นได้มากขึ้น

          นอกจากอันตรายจากการสวมเสื้อยืดขึ้นเครื่องบินแล้ว สิ่งของอื่น ๆ อย่างเสื้อผ้ารัดรูป รองเท้าส้นสูง รวมถึงเครื่องประดับหรือของตกแต่งที่มากเกินไป ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่แอนเดรียมองว่าไม่ควรสวมใส่เลยตอนขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากของเหล่านี้อาจทำให้เกิดความล่าช้าตอนอยู่ที่สนามบิน อีกทั้งการสวมชุดรัด ๆ ยังเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดดำลึกที่ขาอุดตัน (DVT) ได้ 

          คำแนะนำดังกล่าวยังสอดคล้องกับสิ่งที่สายการบินไรอันแอร์ ออกมาเตือนให้ผู้โดยสารเลิกสวมกางเกงยีนส์บนเครื่องบิน ซึ่งแม้จะไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน แต่ ดร.ฮิวจ์ พาบารู ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือด เคยเผยกับฮัฟฟิงตันโพสต์ว่า การสวมกางเกงยีนส์รัด ๆ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดดำลึกที่ขาอุดตัน เนื่องจากลักษณะของการบีบรัดตอนที่เรานั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานบนเที่ยวบินระยะไกล 

          โดยโรคหลอดเลือดดำลึกที่ขาอุดตันจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดลิ่มเลือดในเส้นเลือดดำส่วนลึก ซึ่งหากลิ่มเลือดนั้นเคลื่อนที่ไปจนถึงปอด อาจทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  

          ทั้งนี้ แอนเดรียได้เผยถึงตัวเลือกสำหรับเธอเมื่อต้องการจะสวมชุดขึ้นเครื่องบินยามพักผ่อน นั่นคือการสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว เพื่อปกคลุมร่างกายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเอง และย้ำถึงความสำคัญในการเลือกสวมชุดที่สบายตัว ทำให้เราสามารถขยับตัวได้บ้างขณะอยู่บนเก้าอี้ เพื่อให้เลือดยังไหลเวียน



ขอบคุณข้อมูลจาก Unilad
