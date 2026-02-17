HILIGHT
รับกุหลาบขาวปริศนาลูกค้ามาจัดใหม่ มองดูดี ๆ ใช่อย่างที่คิดไหม เป็นเรื่อง !

          เจ้าของร้านดอกไม้ รับช่อดอกไม้ปริศนา เป็นดอกกุหลาบขาวของลูกค้าที่ขอให้จัดใหม่ ดอกขาว ๆ แห้ง ๆ คุ้น ๆ แบบนี้เป็นเรื่องไหม คิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าดอกอะไร

ช่อดอกไม้ปริศนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Monchaya Chookeaw

          การส่งดอกไม้ให้กัน ถือเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่ง แต่ในบางครั้งจะส่งอะไรก็ต้องดูให้ดี ถ้าผิดพลาดอาจเป็นเรื่องได้

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Monchaya Chookeaw เจ้าของร้านดอกไม้ร้านหนึ่ง โพสต์ข้อความเล่าว่า อย่าหาทำนะคะ..ช่วยดูกันหน่อยเถอะหรือฉันอาจจะคิดมากไป...

ช่อดอกไม้ปริศนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Monchaya Chookeaw

          มีลูกค้ามาติดต่อกับพนักงานหน้าร้านว่า จะเอาดอกไม้มาจัดช่อใหม่ ดูแบบและคุยรายละเอียดกันเสร็จ พนักงานที่ร้านเราก็เอาเข้ามาให้เราจัด ฉันเห็นก็ได้แต่เอ๊ะ แต่ก็อาจจะเป็นความประสงค์ของลูกค้าที่อยากจะแกล้งแฟน จัดเสร็จก็ไปเดินออกไปให้เอง เลยถามลูกค้าว่าดอกไม้นี้ลูกค้าทำเองหรอคะ


          ลูกค้าให้ข้อมูลว่าไปสั่งทำช่อดอกไม้แห้งจากร้านหนึ่งมา ซึ่งสั่งทำไว้ล่วงหน้า แต่พอไปถึงทางร้านก็ยังไม่ได้ทำ เลยบอกให้นั่งรอ สักพักก็มีน้องพนักงานร้านนั้นเอาช่อดอกไม้ออกมาให้ ลูกค้าไม่ถูกใจในการจัดช่อ ก็เลยเอาดอกไม้ตัวนั้นมาจัดช่อใหม่ที่ร้านเรา

ช่อดอกไม้ปริศนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Monchaya Chookeaw

          ซึ่งลูกค้าก็บอกว่าลูกค้าไม่ได้คิดอยู่คนเดียวใช่ไหมว่า ดอกไม้นี้มันแปลก ๆ เลยบอกให้น้องดูดี ๆ ขาดแค่ธูปกับเทียนก็จะเป็นดอกไม้จันทน์แล้ว

          ถ้าไม่มีของหรือทำไม่ทัน ก็ควรที่จะบอกลูกค้าไปตรง ๆ ไม่ควรที่จะทำแบบนี้ ทั้งคนรับและคนให้เขาเสียความรู้สึกนะคะ ไม่รู้สิคือฉันอาจจะคิดมากไปเอง สรุปลูกค้าก็ซื้อช่อใหม่จากทางร้านไปเป็นดอกไม้ประดิษฐ์กุหลาบสีขาว


โพสต์เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:58:41
