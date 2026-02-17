HILIGHT
ครอบครัวเก็บบ้านรับปีใหม่ เซอร์ไพรส์เงินหล่นกว่า 4.8 หมื่น แม่หัวเราะร่า พ่อบ้านรู้ยัง

          ครอบครัวเก็บบ้านรับปีใหม่ เซอร์ไพรซ์จู่ ๆ มีเงินหล่นลงมา ยิ่งหายิ่งเจอ อึ้งได้มาเกือบครึ่งแสน แม่หัวเราะชอบใจมาก แต่พ่อบ้านอาจหน้าซีด เผยแล้วทำไมเงินมาอยู่ตรงนี้ 

ครอบครัวเก็บบ้านรับปีใหม่ เซอร์ไพรส์เงินหล่น
ภาพจาก Soha

          เมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ก็เป็นเรื่องปกติที่แต่ละครอบครัวจะทำความสะอาดใหญ่ จัดบ้านให้เรียบร้อย พร้อมรับสิ่งดี ๆ เข้าสู่บ้าน แต่ครอบครัวหนึ่งในเวียดนามไม่คิดเลยจริง ๆ ว่าการทำความสะอาดบ้านจะนำโชคดีมาให้แบบทันตา เมื่อจู่ ๆ ก็เจอเงินหล่นจากฟ้าเข้าจริง ๆ 

ครอบครัวเก็บบ้านรับปีใหม่ เซอร์ไพรส์เงินหล่น
ภาพจาก Soha

          โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Soha รายงานว่า ไม่นานมานี้ผู้ใช้โซเชียลในเวียดนามต่างพากันขบขันกับคลิปหนึ่ง ที่เผยให้เห็นแม่กับลูก 2 คน กำลังช่วยกันทำความสะอาดบ้าน แต่ใครจะคิดว่าตอนที่ลูกชายปีนขึ้นไปถอดพัดลมติดผนังออกเพื่อจะล้าง กลับมีธนบัตรใบละ 500,000 ดอง หล่นลงมาจำนวนมาก 

ครอบครัวเก็บบ้านรับปีใหม่ เซอร์ไพรส์เงินหล่น
ภาพจาก Soha

ครอบครัวเก็บบ้านรับปีใหม่ เซอร์ไพรส์เงินหล่น
ภาพจาก Soha

          แม่กับลูกสาวเห็นแบบนั้นก็ร้องออกมาด้วยความประหลาดใจ และรีบเข้าไปตรวจดูเงินเหล่านั้นทันที เท่านั้นยังไม่พอ เมื่อลูกชายยังตามไปถอดพัดลมติดผนังที่เหลืออยู่อีก 2 ตัว แล้วก็เจอเงินหล่นลงมาอีกเช่นกัน รวม ๆ แล้ว แม่ลูกเก็บเงินกันไปได้เกือบ 40 ล้านดอง (ราว 48,000 บาท) ทำเอาคุณแม่ถึงกับหัวเราะชอบใจสุด ๆ 

          หลังจากลูกชายนำคลิปดังกล่าวมาโพสต์บนโซเชียล ก็เรียกเสียงฮาและคอมเมนต์จำนวนมาก โดยมีคนแสดงความคิดเห็นเช่น "เห็นแบบนี้แล้ว ทุกคนก็อยากทำความสะอาดบ้านขึ้นมาทันที" และ "เงินที่พ่อซ่อนไว้ โป๊ะแล้วเหรอ ?"

ครอบครัวเก็บบ้านรับปีใหม่ เซอร์ไพรส์เงินหล่น
ภาพจาก Soha

          ทั้งนี้ เหงียนฟานดึ๊ก ชายหนุ่มจากจังหวัดดั๊กลั๊ก ของเวียดนาม ซึ่งเป็นคนโพสต์คลิปดังกล่าว เผยกับนักข่าวว่า ครอบครัวของเขาเริ่มทำความสะอาดบ้านกันตั้งแต่วันที่ 23 ของเดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติ ตอนที่พวกเขาเจอเงิน ทั้ง 3 คนต่างก็ประหลาดใจ ไม่รู้ว่าเงินนี้มาจากไหน หรือเป็นเงินใคร 

          ต่อมาทั้งบ้านถึงได้รู้ว่า แท้จริงแล้วเงินเหล่านั้นเป็นของพ่อนั่นเอง โดยพ่อของเขาอายุเกือบ 60 ปีแล้ว ไม่รู้วิธีใช้บัญชีธนาคาร ก็เลยเอาเงินมาเก็บไว้ตามที่ต่าง ๆ ในบ้านชั่วคราว 

ครอบครัวเก็บบ้านรับปีใหม่ เซอร์ไพรส์เงินหล่น
ภาพจาก Soha

ครอบครัวเก็บบ้านรับปีใหม่ เซอร์ไพรส์เงินหล่น
ภาพจาก Soha

          เหงียนฟานดึ๊ก ยังแกล้งบอกคนในบ้านด้วยว่า เค้กข้าวปีใหม่นี้ต้องมีเนื้อสัตว์แล้ว แต่จากนั้นทุกคนก็คืนเงินทั้งหมดให้พ่อไป ขณะที่เขาเองนำคลิปมาโพสต์ไว้เป็นความทรงจำเท่านั้น ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับความสนใจจากชาวเน็ตขนาดนี้ 

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha


ครอบครัวเก็บบ้านรับปีใหม่ เซอร์ไพรส์เงินหล่นกว่า 4.8 หมื่น แม่หัวเราะร่า พ่อบ้านรู้ยัง โพสต์เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2569
