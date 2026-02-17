HILIGHT
ไขข้อสงสัย ลุงวัย 68 ถูกตัวคุ่นกัดเสียชีวิต แพทย์เผยสาเหตุเพราะอะไร ?

           ข่าวตัวคุ่นกัดชายวัย 68 เสียชีวิต สร้างความกังวลในสังคม ล่าสุด โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง ออกแถลงการณ์ชี้แจงลำดับเหตุการณ์และข้อเท็จจริงทางการแพทย์อย่างละเอียด

ตัวคุ่นกัด
ตัวอย่างภาพแมลงริ้นดำ หรือ ตัวคุ่น
ภาพจากเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่าผู้ป่วยชายวัย 68 ปี เสียชีวิตจากการถูกตัวคุ่น (ริ้นดำ) กัด ล่าสุดโรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง ออกประกาศชี้แจงเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยแถลงการณ์ดังกล่าวมีดังนี้  

           แถลงการณ์โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง เรื่อง กรณีข่าวผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าเกิดจากตัวคุ่น (ริ้นดำ) กัด 

ประกาศโดย : โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง

1. สรุปเหตุการณ์และอาการผู้ป่วย

           วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ป่วยชาย อายุ 68 ปี เข้ารับการรักษาด้วยอาการปวดน่อง เบื้องต้นตรวจ ไม่พบอาการผิดปกติรุนแรงอื่น ๆ แพทย์จึงวินิจฉัยเป็นกล้ามเนื้ออักเสบและให้ยากลับไปสังเกตอาการที่บ้าน

           ต่อมา ช่วงเย็นวันเดียวกัน ผู้ป่วยกลับมาอีกครั้งด้วยอาการปวดน่องรุนแรงจนเดินไม่ได้ มีอาการชาน่อง และเริ่มพบผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีม่วงบริเวณใบหน้าและติ่งหู ญาติให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสงสัยว่าผู้ป่วยอาจถูกตัวคุ่นกัด

           ทีมแพทย์ตรวจ พบภาวะ "ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง" (Sepsis) และมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ จึงเร่งให้สารน้ำ ยา ปฏิชีวนะ และส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลลำปางทันที วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ป่วยได้เสียชีวิตลงด้วยภาวะ ติดเชื้อในกระแสเลือดและระบบหายใจล้มเหลว

2. ข้อควรรู้เพื่อลดความตื่นตระหนก

           ตัวคุ่นไม่ใช่แมลงพิษร้ายแรง : โดยปกติการถูกตัวคุ่นกัดจะส่งผลเพียงอาการคัน หรือเป็นตุ่มเลือด เล็กน้อยเท่านั้น ไม่ได้ทำให้เสียชีวิตโดยตรงในทันที

           สาเหตุการเสียชีวิต : กรณีนี้เกิดจาก ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัย เฉพาะบุคคล หรือมีการติดเชื้อแทรกซ้อนที่รุนแรง ไม่ใช่ผลจากพิษของตัวคุ่นโดยลำพัง

           แนวทางปฏิบัติ : หากถูกแมลงกัดให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด ประคบเย็นเพื่อลดบวม ทายาลด คัน สิ่งสำคัญคือห้ามเกา ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น อาการแพ้รุนแรง มีไข้ หายใจหอบเหนื่อย หรือผิวหนังเปลี่ยนสี ควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการถูกกัดทันที

           พื้นที่เสี่ยง การป้องกัน : หลีกเลี่ยงพื้นที่ชื้นแฉะหรือป่าเขา สวมเสื้อผ้ามิดชิด และทายากันแมลงเมื่อต้องเข้าใน

           โรงพยาบาลวังเหนือขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอให้ประชาชนมั่นใจใน มาตรฐานการคัดกรองและการรักษาของโรงพยาบาล 

ตัวคุ่นกัด
ภาพจากเฟซบุ๊กโรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ตัวคุ่นกัด
ตัวอย่างภาพแมลงริ้นดำ หรือ ตัวคุ่น
ภาพจากเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตัวคุ่นกัด
ตัวอย่างภาพแมลงริ้นดำ หรือ ตัวคุ่น
ภาพจากเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



