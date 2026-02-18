เปิดประวัติ แอล ชายคลั่งพกอาวุธ ทำโรงเรียนทั้งอำเภอลาดหลุมแก้วประกาศหยุดฉุกเฉิน

เปิดประวัติ แอล ชายคลั่ง พกอาวุธปืน ก่อเหตุข่มขู่ครอบครัว ยิงกู้ภัย ทำโรงเรียนทั้งอำเภอต้องประกาศหยุดเรียนฉุกเฉิน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า จากกรณี สภ.ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประกาศแจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ กรณีเกิดเหตุชายคลุ้มคลั่งมีอาวุธปืนในครอบครองและอยู่ระหว่างการหลบหนี ส่งผลให้หลายโรงเรียนในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว ประกาศหยุดเรียนฉุกเฉินในวันนี้ (18 กุมภาพันธ์) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
สำหรับโรงเรียนในอำเภอแจ้งหยุดเรียนฉุกเฉินวันนี้ ประกอบด้วย
- โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง
- โรงเรียนวัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา)
- โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
- โรงเรียนคลองลากค้อน
- โรงเรียนวัดบัวขวัญ
- โรงเรียนบัวแก้วเกษร
- โรงเรียนบ้านคลองขวางบน
- โรงเรียนคลองลาดช้าง (จันทร์เศรฐอุปถัมภ์)
- โรงเรียนประชุมวิทยา
- โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้
- โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
- โรงเรียนสามวาวิทยา
- โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์)
- โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง
สอบถาม พ.ต.อ. ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว ให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นปัญหาภายในครอบครัว ไม่ได้มีการก่อเหตุคลุ้มคลั่งในที่สาธารณะหรือภายในโรงเรียนตามที่มีข่าวเผยแพร่ โดยผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลเดียวกับที่ก่อเหตุยิงรถกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จากนั้นหลบหนีมาอยู่บ้านพักในพื้นที่ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดความไม่พอใจภรรยาที่ไปแจ้งความ จึงกลับมาที่บ้านและก่อเหตุจับตัวพ่อตาไปข่มขู่ ว่าหากภรรยาไม่กลับมาจะทำร้ายร่างกายพ่อตา ซึ่งต่อมาทางพ่อตาสามารถหลบหนีออกมาได้โดยไม่ได้รับอันตราย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับในข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยว ทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพ และความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน โดยขณะนี้ผู้ก่อเหตุยังอยู่ระหว่างหลบหนี แม้ก่อนหน้านี้จะมีการติดต่อขอเข้ามอบตัว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เข้าพบเจ้าหน้าที่
ยืนยันว่า ยังไม่มีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเข้าไปหลบซ่อนหรือก่อเหตุในโรงเรียนแต่อย่างใด และยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ส่วนกรณีโรงเรียนหลายแห่งประกาศปิดเรียนนั้น อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริง และลดความตื่นตระหนกของผู้ปกครองและนักเรียน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จนประมาณตี 2 กว่า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ มีพลเมืองดีแจ้งว่าพบผู้หญิงได้รับบาดเจ็บ ใบหน้าบวมปูดเหมือนถูกซ้อมอยู่บริเวณริมถนน จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุง และแจ้งตำรวจ เจ้าหน้าที่สอบปากคำ ทราบชื่อคือ นางสาวกาญจนา อายุ 26 ปี เป็นภรรยาของนายนพรัตน์ ผู้ก่อเหตุ
ด้านแม่ของนางสาวกาญจนาให้การว่า นายนพรัตน์ มีอาชีพค้าส่งใบกัญชา ขณะเกิดเหตุกำลังขับรถนำกัญชาไปส่งลูกค้าที่เมืองพัทยา แต่เกิดมีปากเสียงกันและถูกทำร้ายร่างกาย จนมีกู้ภัยมาเจอ หลังจาก นายนพรัตน์ ยิงรถกู้ภัยแล้วก็พานางสาวกาญจนาวิ่งหนีเข้าป่า แล้วไปโผล่ที่ถนนอีกเส้น ก่อนจะใช้ปืนขู่ชิงซาเล้งของชาวบ้านที่ขี่ผ่านมา แล้วบังคับให้นางสาวกาญจนาขึ้นรถซาเล้งหนีไปด้วยกัน และขู่ว่าหากหนีจะยิงให้ตาย แล้วบังคับให้นางสาวกาญจนานำกล่องโฟมขนาดใหญ่คลุมหัวเพื่อไม่ให้ใครเห็นใบหน้าที่บอบช้ำ แต่ระหว่างทาง นางสาวกาญจนา เห็นว่าสามีขี่รถผ่านเขตชุมชนจึงกระโดดหนีลงจากซาเล้งและวิ่งไปขอความช่วยเหลือกับพลเมืองดี ส่วนนายนพรัตน์ได้ขี่รถซาเล้งหนีไป
แม่ของนางสาวกาญจนา บอกว่า นายนพรัตน์ เป็นคนมีนิสัยรุนแรง มักทำร้ายภรรยา และข่มขู่จะฆ่ายกครัวบ่อยครั้ง และเคยเอาปืนจ่อหัวแม่ยายด้วย
