HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดประวัติ แอล ชายคลั่งพกอาวุธ ทำโรงเรียนทั้งอำเภอลาดหลุมแก้วประกาศหยุดฉุกเฉิน

 
             เปิดประวัติ แอล ชายคลั่ง พกอาวุธปืน ก่อเหตุข่มขู่ครอบครัว ยิงกู้ภัย ทำโรงเรียนทั้งอำเภอต้องประกาศหยุดเรียนฉุกเฉิน 

คนร้าย

             วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า จากกรณี สภ.ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประกาศแจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ กรณีเกิดเหตุชายคลุ้มคลั่งมีอาวุธปืนในครอบครองและอยู่ระหว่างการหลบหนี ส่งผลให้หลายโรงเรียนในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว ประกาศหยุดเรียนฉุกเฉินในวันนี้ (18 กุมภาพันธ์) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

ล่าตัว แอล วีรกรรมแสบ
ภาพจาก  เรื่องเล่าเช้านี้

ล่าตัว แอล วีรกรรมแสบ
ภาพจาก  เรื่องเล่าเช้านี้

สำหรับโรงเรียนในอำเภอแจ้งหยุดเรียนฉุกเฉินวันนี้ ประกอบด้วย


             - โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง
             - โรงเรียนวัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา)
             - โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
             - โรงเรียนคลองลากค้อน
             - โรงเรียนวัดบัวขวัญ
             - โรงเรียนบัวแก้วเกษร
             - โรงเรียนบ้านคลองขวางบน
             - โรงเรียนคลองลาดช้าง (จันทร์เศรฐอุปถัมภ์)
             - โรงเรียนประชุมวิทยา
             - โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้
             - โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
             - โรงเรียนสามวาวิทยา
             - โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์)
             - โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง

             สอบถาม พ.ต.อ. ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว ให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นปัญหาภายในครอบครัว ไม่ได้มีการก่อเหตุคลุ้มคลั่งในที่สาธารณะหรือภายในโรงเรียนตามที่มีข่าวเผยแพร่ โดยผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลเดียวกับที่ก่อเหตุยิงรถกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จากนั้นหลบหนีมาอยู่บ้านพักในพื้นที่ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดความไม่พอใจภรรยาที่ไปแจ้งความ จึงกลับมาที่บ้านและก่อเหตุจับตัวพ่อตาไปข่มขู่ ว่าหากภรรยาไม่กลับมาจะทำร้ายร่างกายพ่อตา ซึ่งต่อมาทางพ่อตาสามารถหลบหนีออกมาได้โดยไม่ได้รับอันตราย

ล่าตัว แอล วีรกรรมแสบ
ภาพจาก  เรื่องเล่าเช้านี้

ล่าตัว แอล วีรกรรมแสบ
ภาพจาก  เรื่องเล่าเช้านี้

             เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับในข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยว ทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพ และความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน โดยขณะนี้ผู้ก่อเหตุยังอยู่ระหว่างหลบหนี แม้ก่อนหน้านี้จะมีการติดต่อขอเข้ามอบตัว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เข้าพบเจ้าหน้าที่

             ยืนยันว่า ยังไม่มีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเข้าไปหลบซ่อนหรือก่อเหตุในโรงเรียนแต่อย่างใด และยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ส่วนกรณีโรงเรียนหลายแห่งประกาศปิดเรียนนั้น อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริง และลดความตื่นตระหนกของผู้ปกครองและนักเรียน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ล่าตัว แอล วีรกรรมแสบ
ภาพจาก  เรื่องเล่าเช้านี้


            สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเมื่อกลางดึกวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายนพรัตน์ จีนโต หรือ แอล อายุ 30 ปี ก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่รถกู้ภัยมอเตอร์เวย์จนยางแตก เหตุเกิดบริเวณถนนหลวงหมายเลข 7 (ช่วงพัทยา-อู่ตะเภา) โดยนายนพรัตน์ขับรถกระบะตู้ทึบจอดอยู่บริเวณจุดจอดรถฉุกเฉินบนมอเตอร์เวย์ เมื่อกู้ภัยเข้าไปสอบถามว่ารถเสียหรือไม่ เจ้าตัวบอกว่าแค่ทะเลาะมีปากเสียงกับภรรยา แต่ต่อมากลับขับตามมายิงใส่รถเจ้าหน้าที่ 2 นัด จนล้อหลังฝั่งขวายางแตก โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนคนร้ายนำรถจอดข้างทางแล้วลงจากรถ ดึงแขนภรรยาวิ่งหนีเข้าป่าไป เจ้าหน้าที่จึงแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ พบว่าภายในรถมีใบกระท่อมสด จำนวน 51 ถุง น้ำหนักราว 500 กิโลกรัม จึงประสานตำรวจทางหลวงนำกำลังปิดล้อมบริเวณป่าที่ผู้ก่อเหตุพาภรรยาหลบหนีเข้าไป และแจ้งประชาชนให้ระวัง เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลอันตราย มีปืน

            จนประมาณตี 2 กว่า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ มีพลเมืองดีแจ้งว่าพบผู้หญิงได้รับบาดเจ็บ ใบหน้าบวมปูดเหมือนถูกซ้อมอยู่บริเวณริมถนน จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุง และแจ้งตำรวจ เจ้าหน้าที่สอบปากคำ ทราบชื่อคือ นางสาวกาญจนา อายุ 26 ปี เป็นภรรยาของนายนพรัตน์ ผู้ก่อเหตุ

            ด้านแม่ของนางสาวกาญจนาให้การว่า นายนพรัตน์ มีอาชีพค้าส่งใบกัญชา ขณะเกิดเหตุกำลังขับรถนำกัญชาไปส่งลูกค้าที่เมืองพัทยา แต่เกิดมีปากเสียงกันและถูกทำร้ายร่างกาย จนมีกู้ภัยมาเจอ หลังจาก นายนพรัตน์ ยิงรถกู้ภัยแล้วก็พานางสาวกาญจนาวิ่งหนีเข้าป่า แล้วไปโผล่ที่ถนนอีกเส้น ก่อนจะใช้ปืนขู่ชิงซาเล้งของชาวบ้านที่ขี่ผ่านมา แล้วบังคับให้นางสาวกาญจนาขึ้นรถซาเล้งหนีไปด้วยกัน และขู่ว่าหากหนีจะยิงให้ตาย แล้วบังคับให้นางสาวกาญจนานำกล่องโฟมขนาดใหญ่คลุมหัวเพื่อไม่ให้ใครเห็นใบหน้าที่บอบช้ำ แต่ระหว่างทาง นางสาวกาญจนา เห็นว่าสามีขี่รถผ่านเขตชุมชนจึงกระโดดหนีลงจากซาเล้งและวิ่งไปขอความช่วยเหลือกับพลเมืองดี ส่วนนายนพรัตน์ได้ขี่รถซาเล้งหนีไป

            แม่ของนางสาวกาญจนา บอกว่า นายนพรัตน์ เป็นคนมีนิสัยรุนแรง มักทำร้ายภรรยา และข่มขู่จะฆ่ายกครัวบ่อยครั้ง และเคยเอาปืนจ่อหัวแม่ยายด้วย

ล่าตัว แอล วีรกรรมแสบ
ภาพจาก  เรื่องเล่าเช้านี้

ล่าตัว แอล วีรกรรมแสบ
ภาพจาก  เรื่องเล่าเช้านี้

ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดประวัติ แอล ชายคลั่งพกอาวุธ ทำโรงเรียนทั้งอำเภอลาดหลุมแก้วประกาศหยุดฉุกเฉิน อัปเดตล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:33:07 5,720 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เต้ย พงศกร calendar 2569 อินฟลูตัดกระเพาะ ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย