HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หญิงแต่งงานกับหนุ่มอายุน้อยกว่า 32 ปี แถมพาลูกชายวัย 39 ไปเดตด้วย รู้อายุอึ้ง

 
           เรื่องราวความรักต่างวัย หญิงแต่งงานกับสามีหนุ่มอายุน้อยกว่า 32 ปี แถมพาลูกชายวัย 39 ปี ไปเดตด้วย รู้อายุถึงกับอึ้ง รุ่นใหญ่แต่ยังแซ่บ 

ความรัก
ภาพจาก Instagram chiwapara

           วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยเรื่องราวของหญิงชาวญี่ปุ่นชื่อว่า ริตสึโกะ คุราตะ ซึ่งได้รับความสนใจจนกลายเป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดีย หลังจากเธอได้แชร์เรื่องราวความรักต่างวัยชวนทึ่งกับสามีหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเธอมากถึง 32 ปี และยังอายุน้อยกว่าลูกชายของเธอถึง 7 ปี จนสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อรู้อายุที่แท้จริงของเธอ 

           คุราตะ เผยเรื่องราวว่า หลังจากหย่ากับอดีตสามี เมื่อช่วงฤดูร้อนปี 2563 เธอได้บังเอิญเจอกับสามีคนปัจจุบัน ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในชินจูกุ ตอนนั้นเขาเผลอลืมโทรศัพท์ไว้บนที่นั่ง และรีบกลับไปหา จากนั้นพรหมลิขิตก็นำพาให้ทั้งสองได้พบกันอีกครั้งบนรถไฟที่อิเคบุคุโระ ราวกับฉากซีรีส์โรแมนติก ทั้งสองจึงตกหลุมรักกันในทันที และตัดสินใจที่จะทำความรู้จักกัน โดยได้แลกไลน์และเริ่มคุยกัน ก่อนที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างราบรื่น 

ความรัก
ภาพจาก Instagram chiwapara

           หลังจากคบหาดูใจกันได้ประมาณ 2 ปี 3 เดือน ทั้งสองก็ตกลงแต่งงานกัน โดยจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการในวันคริสต์มาสอีฟปี 2565 เธอรู้สึกขอบคุณครอบครัวของสามีที่ยอมรับความสัมพันธ์รักของเธอและลูกชายของพวกเขา โดยไม่คัดค้านเรื่องความแตกต่างของอายุ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างเธอและลูกชายก็ยังแฮปปี้แบบสุด ๆ 

           คุราตะ กล่าวว่า "บางครั้งเมื่อฉันไปเดตกับสามี ฉันก็จะพาลูกชายไปด้วย ทำให้บรรยากาศอบอุ่นและมีความสุข"  

           สำหรับคุราตะ ปัจจุบันเธออายุ 64 ปี ส่วนสามีของเธออายุ 32 ปี ในขณะที่ลูกชายของเธออายุ 39 ปี

ความรัก
ภาพจาก Instagram chiwapara

ความรัก
ภาพจาก Instagram chiwapara

ความรัก
ภาพจาก Instagram chiwapara

ความรัก
ภาพจาก Instagram chiwapara


           หลังจากเรื่องราวรักต่างวัยสุดโรแมนติกนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง ชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย มีทั้งตกตะลึงและทึ่งในความสวยและอ่อนเยาว์ของเธอ หลังจากได้รู้อายุของเธอ หลายคนเข้าไปส่งข้อความอวยพรและชื่นชม 

           "เธอยังดูดีมาก !" 
           "อายุ 64 แล้วยังดูดีแบบนี้ ไม่ยุติธรรมเลย !"
           "อายุเป็นเพียงตัวเลข"
           "สวยโกงอายุ ขอเคล็ดลับความงาม" 
           "พวกเขาน่ารักมาก" 
           "ตราบใดที่พวกเขามีความสุข และครอบครัวของเขามีความสุข ก็เป็นเรื่องที่ดี" 


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หญิงแต่งงานกับหนุ่มอายุน้อยกว่า 32 ปี แถมพาลูกชายวัย 39 ไปเดตด้วย รู้อายุอึ้ง โพสต์เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:29:35 1,468 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เต้ย พงศกร calendar 2569 อินฟลูตัดกระเพาะ ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย