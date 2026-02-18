หญิงแต่งงานกับหนุ่มอายุน้อยกว่า 32 ปี แถมพาลูกชายวัย 39 ไปเดตด้วย รู้อายุอึ้ง

เรื่องราวความรักต่างวัย หญิงแต่งงานกับสามีหนุ่มอายุน้อยกว่า 32 ปี แถมพาลูกชายวัย 39 ปี ไปเดตด้วย รู้อายุถึงกับอึ้ง รุ่นใหญ่แต่ยังแซ่บ
ภาพจาก Instagram chiwapara
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยเรื่องราวของหญิงชาวญี่ปุ่นชื่อว่า ริตสึโกะ คุราตะ ซึ่งได้รับความสนใจจนกลายเป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดีย หลังจากเธอได้แชร์เรื่องราวความรักต่างวัยชวนทึ่งกับสามีหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเธอมากถึง 32 ปี และยังอายุน้อยกว่าลูกชายของเธอถึง 7 ปี จนสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อรู้อายุที่แท้จริงของเธอ
คุราตะ เผยเรื่องราวว่า หลังจากหย่ากับอดีตสามี เมื่อช่วงฤดูร้อนปี 2563 เธอได้บังเอิญเจอกับสามีคนปัจจุบัน ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในชินจูกุ ตอนนั้นเขาเผลอลืมโทรศัพท์ไว้บนที่นั่ง และรีบกลับไปหา จากนั้นพรหมลิขิตก็นำพาให้ทั้งสองได้พบกันอีกครั้งบนรถไฟที่อิเคบุคุโระ ราวกับฉากซีรีส์โรแมนติก ทั้งสองจึงตกหลุมรักกันในทันที และตัดสินใจที่จะทำความรู้จักกัน โดยได้แลกไลน์และเริ่มคุยกัน ก่อนที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างราบรื่น
หลังจากคบหาดูใจกันได้ประมาณ 2 ปี 3 เดือน ทั้งสองก็ตกลงแต่งงานกัน โดยจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการในวันคริสต์มาสอีฟปี 2565 เธอรู้สึกขอบคุณครอบครัวของสามีที่ยอมรับความสัมพันธ์รักของเธอและลูกชายของพวกเขา โดยไม่คัดค้านเรื่องความแตกต่างของอายุ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างเธอและลูกชายก็ยังแฮปปี้แบบสุด ๆ
ภาพจาก Instagram chiwapara
ภาพจาก Instagram chiwapara
คุราตะ กล่าวว่า "บางครั้งเมื่อฉันไปเดตกับสามี ฉันก็จะพาลูกชายไปด้วย ทำให้บรรยากาศอบอุ่นและมีความสุข"
สำหรับคุราตะ ปัจจุบันเธออายุ 64 ปี ส่วนสามีของเธออายุ 32 ปี ในขณะที่ลูกชายของเธออายุ 39 ปี
ภาพจาก Instagram chiwapara
ภาพจาก Instagram chiwapara
ภาพจาก Instagram chiwapara
ภาพจาก Instagram chiwapara
"เธอยังดูดีมาก !"
"อายุ 64 แล้วยังดูดีแบบนี้ ไม่ยุติธรรมเลย !"
"อายุเป็นเพียงตัวเลข"
"สวยโกงอายุ ขอเคล็ดลับความงาม"
"พวกเขาน่ารักมาก"
"ตราบใดที่พวกเขามีความสุข และครอบครัวของเขามีความสุข ก็เป็นเรื่องที่ดี"
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media