นักเปียโนนางฟ้า โต้ซื้อตึก 86 ล้าน เพราะขายหวิวเล่นเปียโน เผยมีรายได้จากอะไร

นักเปียโนนางฟ้า โต้ซื้อตึก 86 ล้าน เพราะขายหวิวเล่นเปียโน ลั่นรายได้ YouTube ไม่อู้ฟู่อย่างที่คนคิด แม้ผู้ติดตามเป็นล้าน ชี้จริง ๆ ได้เงินจากอะไร
ภาพจาก YouTube 이지Leezy
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า อีแฮอิน นางฟ้านักเปียโนสาวสุดเซ็กซี่ ชาวเกาหลีใต้ กลายมาเป็นที่ฮือฮาเมื่อไม่นานมานี้ หลังตัดสินใจซื้อตึกมูลค่า 4 พันล้านวอน (ราว 86 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม การทุ่มเงินก้อนใหญ่ครั้งนี้กลับเรียกเสียงวิจารณ์วิจารณ์จากชาวเน็ต ที่ต่างเสียดสีว่าเธอหาเงินมาได้ง่าย ๆ จากการสวมชุดชั้นในเล่นเปียโน
ด้วยเหตุนี้ นักเปียโนสาวจึงออกมาโต้กลับตรง ๆ ต่อคำวิจารณ์นั้น ย้ำว่าการลงทุนของเธอครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่แลกมากับความกดดันและหนี้สินมหาศาล ความกดดันหนักอึ้งจนทำให้เธอแทบอยากจะวิ่งหนี
ภาพจาก YouTube 이지Leezy
อีแฮอิน ชี้ว่าจริง ๆ แล้วส่วนแบ่งรายได้จากช่อง YouTube ของเธอนั้นต่ำมาก ไม่ได้กอบโกยเงินมากมายอย่างที่ผู้คนคิด รายได้ของเธอถูกจำกัดเนื่องจากสไตล์การแต่งตัววาบหวิวยั่วยวน รวมถึงปัญหาด้านลิขสิทธิ์เพลง ดังนั้นแม้เธอจะมีผู้ติดตามช่องกว่า 1.4 ล้านคน แต่รายได้กลับไม่สูงนัก
คำถามคือ ในเมื่อการแต่งตัวแนวนี้ไม่สร้างรายได้ อะไรคือสาเหตุที่เธอยืนกรานทำมัน อีแฮอิน ยอมรับว่านี่เป็นเพียงกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด ที่ช่วยให้เธอโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ในโลกของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีการแข่งขันสูงเท่านั้น
ส่วนเรื่องที่ว่าเธอรวยมาจากอะไร อีแฮอิน เผยว่า แม้ในปี 2567 เธอจะทำรายได้สูงสุดถึง 100 ล้านวอน (ราว 2.1 ล้านบาท) และมีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 1 พันล้านวอน (ราว 21 ล้านบาท) แต่ความมั่งคั่งของเธอมาจากการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างหาก โดยเธอมีกลยุทธ์ในการลงทุน และใช้เวลาในการค้นคว้าด้านอสังหาริมทรัพย์
ภาพจาก YouTube 이지Leezy
"ผู้คนคิดว่าฉันซื้อตึกได้เพราะสวมชุดชั้นในเล่นเปียโย แต่สิ่งที่พลิกชีวิตฉันจริง ๆ คือวิสัยทัศน์ระยะยาวในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างหาก"
โดยตึกที่เธอเพิ่งลงทุนล่าสุดนี้ เป็นผลจากความพยายามค้นหานานถึง 5 เดือน และใช้ทักษะการเจรจาต่อรอง ทำให้สามารถลดราคาจาก 4.5 พันล้านวอน (ราว 97 ล้านบาท) เหลือเพียงแค่ 4 พันล้านวอน (ราว 86 ล้านบาท) แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ต้องกู้เงินมากถึง 3.2 พันล้านวอน (ราว 69 ล้านบาท) มาเป็นเงินทุนในการซื้อ
ภาพจาก YouTube 이지Leezy
อีแฮอิน ยอมรับว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่คนฮือฮา คือหนี้สินและความวิตกกังวล ภาระจากหนี้สินก้อนใหญ่ทำให้เธอถึงกับมือสั่นตอนเซ็นสัญญา แต่ก็ตัดสินใจว่าจะแบกรับความกดดันนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ภาพจาก Instagram leezyhaein
อนึ่ง ก่อนที่ อีแฮอิน จะกลายมาเป็นที่รู้จักในฐานะนักเปียโนสุดเซ็กซี่ เธอเคยเดบิวต์เป็นนางแบบเมื่อปี 2548 และยังมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรากฏตัวในซีรีส์ รายการวาไรตี้ การร้องเพลง จนถึงช่วงที่งานในวงการน้อยลง จึงผันมาหารายได้ผ่านทาง YouTube จนกลายมาเป็นที่รู้จักอีกครั้ง
ภาพจาก Instagram leezyhaein
ภาพจาก Instagram leezyhaein
ภาพจาก Instagram leezyhaein
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, Naver