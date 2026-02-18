แบรนด์หรู ผุดแฟชั่นฮือฮา เสื้อที่มีรอยไหม้เตารีด ตัวนี้แค่ 35,000 อีกมิติใหม่ของดีไซน์

แบรนด์หรู ผุดแฟชั่นฮือฮา เสื้อที่มีรอยไหม้จากเตารีด สนนราคา ตัวละ 35,000 กลายเป็นไวรัล แรงบันดาลใจใกล้ตัวสุด ๆ
ภาพจาก Instagram vetements_official
อะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการแฟชั่น ล่าสุด (17 กุมภาพันธ์ 2569) Pakistan Telegraph รายงานว่า Vetements แบรนด์แฟชั่นลักชูรี่ เพิ่งจะเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยดีไซน์ที่เรียกเสียงฮือฮา เป็นเสื้อเชิ้ตขาวแบบโอเวอร์ไซซ์ ที่โดดเด่นด้วยภาพกราฟิก "รอยไหม้จากเตารีด"
ด้วยการเปลี่ยนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน ให้กลายมาเป็นศิลปะบนเสื้อผ้า ทางแบรนด์สนนราคาเสื้อที่มีรอยไหม้นี้ ด้วยราคา 1,139 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 35,600 บาท)
ขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ Reversible แหล่งซื้อขายเสื้อผ้าแบรนด์หรู ได้เแสดงราคาขายปลีกจาก 3 ร้าน โดยมีราคาตั้งแต่ 1,120 - 1,139 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 35,000 - 35,600 บาท)
ภาพจาก Instagram vetements_official
งานนี้ใครสนใจก็ตามไปตำกันได้ ขณะเดียวกันบนโลกออนไลน์มีกระแสการพูดถึงเสื้อดังกล่าวอย่างมาก โดยหลายคนบอกเลยว่าถ้าอยากใส่เสื้อดีไซน์เดียวกับแบรนด์หรู สามารถใช้วิธีแฮนด์เมดทำเองง่าย ๆ ได้ที่บ้านเลย
ขอบคุณข้อมูลจาก Pakistan Telegraph, Reversible