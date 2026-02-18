คดีช็อกร้านอาหารในสหรัฐฯ เชฟทำอาหารอยู่ดี ๆ เปลื้องผ้ากลางครัว ก่อนจุ่มหัวปักลงในหม้อทอดที่มีน้ำมันเดือดท่วม เสียชีวิตสยดสยอง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่าเกิดเหตุโศกนาฏกรรมสุดช็อกสะเทือนขวัญที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เมื่อเชฟรายหนึ่งตัดสินใจปลิดชีพตัวเองด้วยการเปลื้องผ้า แล้วจุ่มศีรษะปักลงในหม้อทอดที่เต็มไปด้วยน้ำมันเดือด จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตอย่างสยดสยอง สร้างความหวาดผวาให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ แม้แต่เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินยังตกใจกลัวกับภาพที่เห็น
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหาร Olive Garden ในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา ในขณะที่พ่อครัวรายหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในครัว อยู่ ๆ เขาได้ถอดเสื้อผ้าจนเปลือยเปล่าต่อหน้าทุกคนโดยไม่มีเหตุผล จากนั้นก็กระโดดเอาศีรษะลงไปในหม้อทอดน้ำมันเดือด โดยเพื่อนร่วมงานพยายามเข้าไปห้ามอย่างสุดความสามารถ แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ ทำให้เขาเสียชีวิตในที่สุด
เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินท้องถิ่นได้รับแจ้งเหตุ โดยเสียงจากปลายสายแสดงถึงความโกลาหลภายในร้าน มีผู้ตะโกนเสียงดังว่า มีผู้ชายคนหนึ่งเอาหัวพุ่งเข้าไปในเครื่องทอด และมีเสียงคนกรีดร้องมากมาย จนกระทั่งเมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้พบกับภาพเหตุการณ์ที่น่าสยดสยอง ทั้งพนักงานและลูกค้าต่างอยู่ในอาการตกใจกลัวสุดขีด
รายงานของเจ้าหน้าที่ระบุว่า เชฟรายดังกล่าว ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บจากแผลไหม้ขั้นรุนแรง แต่เสียชีวิตในต่อมา โดยสาเหตุปรากฏชัดว่าเป็นการฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ยังมีพนักงานหญิงรายหนึ่ง ได้รับบาดเจ็บมีแผลไหม้ หลังพยายามเสี่ยงชีวิตเข้าไปห้ามและช่วยเหลือเชฟไม่ให้พุ่งตัวเข้าไปในหม้อทอด พร้อมกับเพื่อนพนักงานและลูกค้าอีก 1 คน แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุช็อกที่ไม่มีใครคาดฝัน
บริษัท Darden Restaurants ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Olive Garden ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้ โดยออกแถลงการณ์ระบุว่า "เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียอันน่าเศร้าครั้งนี้ สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือการดูแลพนักงานในทีม และเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งนี้ เราจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่"
ร้านอาหารดังกล่าวได้ปิดไปหลายวันหลังจากเกิดเหตุ เพื่อปรับปรุงและทำความสะอาดภายใน ก่อนที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในเวลาต่อมา และมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่พนักงานที่เห็นเหตุการณ์ ส่วนสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน
โฆษกตำรวจรัฐเพนซิลเวเนีย กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่คดีอาญา การสอบสวนพบว่าเป็นความพยายามฆ่าตัวตายของเชฟ และเพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เสียชีวิต และเคารพความรู้สึกของครอบครัว ทางเจ้าหน้าที่จึงไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตนของเขา
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, PerthNow, New York Post