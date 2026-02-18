HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คดีช็อกร้านอาหาร เชฟเปลื้องผ้า จุ่มหัวปักหม้อทอดน้ำมันท่วม ดับสยองกลางครัว

          คดีช็อกร้านอาหารในสหรัฐฯ เชฟทำอาหารอยู่ดี ๆ เปลื้องผ้ากลางครัว ก่อนจุ่มหัวปักลงในหม้อทอดที่มีน้ำมันเดือดท่วม เสียชีวิตสยดสยอง

คดีช็อกร้านอาหาร

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่าเกิดเหตุโศกนาฏกรรมสุดช็อกสะเทือนขวัญที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เมื่อเชฟรายหนึ่งตัดสินใจปลิดชีพตัวเองด้วยการเปลื้องผ้า แล้วจุ่มศีรษะปักลงในหม้อทอดที่เต็มไปด้วยน้ำมันเดือด จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตอย่างสยดสยอง สร้างความหวาดผวาให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ แม้แต่เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินยังตกใจกลัวกับภาพที่เห็น 

          เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหาร Olive Garden ในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา ในขณะที่พ่อครัวรายหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในครัว อยู่ ๆ เขาได้ถอดเสื้อผ้าจนเปลือยเปล่าต่อหน้าทุกคนโดยไม่มีเหตุผล จากนั้นก็กระโดดเอาศีรษะลงไปในหม้อทอดน้ำมันเดือด โดยเพื่อนร่วมงานพยายามเข้าไปห้ามอย่างสุดความสามารถ แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ ทำให้เขาเสียชีวิตในที่สุด 

          เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินท้องถิ่นได้รับแจ้งเหตุ โดยเสียงจากปลายสายแสดงถึงความโกลาหลภายในร้าน มีผู้ตะโกนเสียงดังว่า มีผู้ชายคนหนึ่งเอาหัวพุ่งเข้าไปในเครื่องทอด และมีเสียงคนกรีดร้องมากมาย จนกระทั่งเมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้พบกับภาพเหตุการณ์ที่น่าสยดสยอง ทั้งพนักงานและลูกค้าต่างอยู่ในอาการตกใจกลัวสุดขีด  

          รายงานของเจ้าหน้าที่ระบุว่า เชฟรายดังกล่าว ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บจากแผลไหม้ขั้นรุนแรง แต่เสียชีวิตในต่อมา โดยสาเหตุปรากฏชัดว่าเป็นการฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ยังมีพนักงานหญิงรายหนึ่ง ได้รับบาดเจ็บมีแผลไหม้ หลังพยายามเสี่ยงชีวิตเข้าไปห้ามและช่วยเหลือเชฟไม่ให้พุ่งตัวเข้าไปในหม้อทอด พร้อมกับเพื่อนพนักงานและลูกค้าอีก 1 คน แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุช็อกที่ไม่มีใครคาดฝัน  

          บริษัท Darden Restaurants ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Olive Garden ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้ โดยออกแถลงการณ์ระบุว่า "เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียอันน่าเศร้าครั้งนี้ สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือการดูแลพนักงานในทีม และเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งนี้ เราจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่" 

          ร้านอาหารดังกล่าวได้ปิดไปหลายวันหลังจากเกิดเหตุ เพื่อปรับปรุงและทำความสะอาดภายใน ก่อนที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในเวลาต่อมา และมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่พนักงานที่เห็นเหตุการณ์ ส่วนสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน 

          โฆษกตำรวจรัฐเพนซิลเวเนีย กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่คดีอาญา การสอบสวนพบว่าเป็นความพยายามฆ่าตัวตายของเชฟ และเพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เสียชีวิต และเคารพความรู้สึกของครอบครัว ทางเจ้าหน้าที่จึงไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตนของเขา
  
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, PerthNowNew York Post


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คดีช็อกร้านอาหาร เชฟเปลื้องผ้า จุ่มหัวปักหม้อทอดน้ำมันท่วม ดับสยองกลางครัว โพสต์เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:10:19
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เต้ย พงศกร calendar 2569 อินฟลูตัดกระเพาะ ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย