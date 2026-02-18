อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ - เงินบำนาญ ก.พ. 69 เข้าบัญชีตอนไหน เช็กวันโอนที่นี่

กรมบัญชีกลาง ประกาศวันโอนเงินเดือนข้าราชการ และเงินบำนาญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 อย่างเป็นทางการ ใครจะได้รับเงินวันไหน เช็กข้อมูลล่าสุดได้ที่นี่
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ประกาศกำหนดการโอนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมถึงเงินบำนาญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม
เงินเดือนข้าราชการ กุมภาพันธ์ 2569 โอนวันไหน
สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เลือกใช้สิทธิรับเงินเดือนแบบแบ่งจ่าย 2 รอบ ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน กำหนดวันโอนดังนี้
- รอบที่ 1: วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569
- รอบที่ 2: วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เลือกรับเงินเดือนแบบรอบเดียว จะได้รับเงินในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันเดียวกับรอบที่ 2
ภาพจาก กรมบัญชีกลาง
เงินบำนาญข้าราชการ กุมภาพันธ์ 2569 เข้าเมื่อไหร่
ในส่วนของผู้รับบำนาญ ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้ว กรมบัญชีกลางยังคงจ่ายเงินแบบเดือนละครั้ง โดยกำหนดจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้
- วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพจาก กรมบัญชีกลาง