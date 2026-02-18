HILIGHT
อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ - เงินบำนาญ ก.พ. 69 เข้าบัญชีตอนไหน เช็กวันโอนที่นี่


          กรมบัญชีกลาง ประกาศวันโอนเงินเดือนข้าราชการ และเงินบำนาญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 อย่างเป็นทางการ ใครจะได้รับเงินวันไหน เช็กข้อมูลล่าสุดได้ที่นี่

เงินเดือนข้าราชการ

           กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ประกาศกำหนดการโอนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมถึงเงินบำนาญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม

เงินเดือนข้าราชการ กุมภาพันธ์ 2569 โอนวันไหน


           สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เลือกใช้สิทธิรับเงินเดือนแบบแบ่งจ่าย 2 รอบ ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน กำหนดวันโอนดังนี้

           - รอบที่ 1: วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

           - รอบที่ 2: วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

           ทั้งนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เลือกรับเงินเดือนแบบรอบเดียว จะได้รับเงินในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันเดียวกับรอบที่ 2

เงินเดือนข้าราชการ
ภาพจาก กรมบัญชีกลาง



เงินบำนาญข้าราชการ กุมภาพันธ์ 2569 เข้าเมื่อไหร่


           ในส่วนของผู้รับบำนาญ ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้ว กรมบัญชีกลางยังคงจ่ายเงินแบบเดือนละครั้ง โดยกำหนดจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้

           - วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
 
เงินเดือนข้าราชการ
ภาพจาก กรมบัญชีกลาง




โพสต์เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:23:09
