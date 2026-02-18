นักท่องเที่ยวเห็นแทบยิ้มไม่หุบ เจ้าหน้าที่ดูแลสวน เก็บเศษดอกไม้ร่วงพื้นใส่ถุงดำ ก่อนทำบางอย่างชวนใจฟู
เฟซบุ๊ก กรรณิการ์ ขาวเขียว ได้โพสต์ในกลุ่ม สวนรถไฟวันนี้ ซึ่งเป็นภาพถ่ายตอนที่เจ้าหน้าที่ดูแลสวนท่านหนึ่ง กำลังเก็บเศษดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ ที่ร่วงอยู่ตามพื้น ใส่ถุงขยะสีดำ แวบแรกนึกว่าจะเอาไปทิ้ง เห็นอีกทีก็คือ เจ้าหน้าที่หญิงท่านนี้ นำเศษดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ที่เก็บได้ เอามาวางเป็นรูปหัวใจ ให้คนที่มาเที่ยวที่สวนได้ชมความงดงาม และถ่ายภาพเก็บได้ สร้างความสุขและโลกที่สวยขึ้น จนผู้คนพากันใจฟูทั้งสวน
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรรณิการ์ ขาวเขียว