HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวฮิตสังคมออนไลน์

เจ้าหน้าที่ดูแลสวน เก็บเศษดอกไม้ร่วงพื้นใส่ถุงดำ ก่อนทำบางอย่างชวนใจฟู

       นักท่องเที่ยวเห็นแทบยิ้มไม่หุบ เจ้าหน้าที่ดูแลสวน เก็บเศษดอกไม้ร่วงพื้นใส่ถุงดำ ก่อนทำบางอย่างชวนใจฟู
           เฟซบุ๊ก กรรณิการ์ ขาวเขียว ได้โพสต์ในกลุ่ม สวนรถไฟวันนี้ ซึ่งเป็นภาพถ่ายตอนที่เจ้าหน้าที่ดูแลสวนท่านหนึ่ง กำลังเก็บเศษดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ ที่ร่วงอยู่ตามพื้น ใส่ถุงขยะสีดำ แวบแรกนึกว่าจะเอาไปทิ้ง เห็นอีกทีก็คือ เจ้าหน้าที่หญิงท่านนี้ นำเศษดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ที่เก็บได้ เอามาวางเป็นรูปหัวใจ ให้คนที่มาเที่ยวที่สวนได้ชมความงดงาม และถ่ายภาพเก็บได้ สร้างความสุขและโลกที่สวยขึ้น จนผู้คนพากันใจฟูทั้งสวน
ดอกไม้

ดอกไม้

ดอกไม้

ดอกไม้

ดอกไม้

ภาพจากเฟซบุ๊ก กรรณิการ์ ขาวเขียว
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าหน้าที่ดูแลสวน เก็บเศษดอกไม้ร่วงพื้นใส่ถุงดำ ก่อนทำบางอย่างชวนใจฟู โพสต์เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:38:08
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เต้ย พงศกร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย