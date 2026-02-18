HILIGHT
รวบแล้ว ! แอล ชายคลั่งพกอาวุธ ติดต่อ บิ๊กแจ๊ส ขอมอบตัว เร่งคุมตัวสอบเข้ม

           แอล ชายคลั่งพกปืน ติดต่อ บิ๊กแจ๊ส ขอมอบตัวแล้ว เครียดหนักหลังถูกระดมกำลังไล่ล่า บิ๊กแจ๊ส ส่งทีมเข้ารับตัวดำเนินคดี 

แอล ชายคลั่งพกอาวุธ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          จากกรณี นายนพรัตน์ จีนโต หรือ แอล อายุ 30 ปี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่รถกู้ภัยเนื่องจากไม่พอใจที่ถูกตักเตือน จากนั้นได้พาแฟนสาวหลบหนีเข้าป่าข้างทาง ก่อนจะก่อเหตุซ้ำซ้อนทั้งจี้ชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกายอย่างทารุณ จนฝ่ายหญิงต้องเสี่ยงชีวิตกระโดดหนีเพื่อเอาตัวรอด ต่อมาเจ้าตัวยังบุกไปจับพ่อตาเป็นตัวประกันแต่โชคดีที่พ่อตาสามารถหลบหนีออกมาได้ จากพฤติกรรมคลั่งที่มีอาวุธปืนติดตัวส่งผลให้หลายโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีต้องประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวตลอดทั้งวัน โดยเบื้องต้นพบว่านายแอลมีอาการระแวงและใช้ความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง

          ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก ระบุข้อมูลว่า พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง หรือ "บิ๊กแจ๊ส" อดีตนายตำรวจชื่อดัง เตรียมนำตัวนายนพรัตน์ซึ่งเป็นบุคคลอันตรายตามหมายจับ เข้ามอบตัวที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี (บก.ภ.จว.ปทุมธานี) ในเวลา 16.30 น. ของวันนี้ !

แอล ชายคลั่งพกอาวุธ
ภาพจาก สภ.ลาดหลุมแก้ว ภ.จว.ปทุมธานี

          ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก มังกร ซ่อนตัว รายงานว่า "บิ๊กแจ๊ส" ยืนยันว่าสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับรายนี้ได้แล้วที่จังหวัดนนทบุรี หลังจากเจ้าตัวติดต่อขอมอบตัวโดยตรงกับทางบิ๊กแจ๊ส เนื่องจากทนแรงกดดันจากการติดตามของเจ้าหน้าที่ไม่ไหว และรู้สึกผิดเมื่อทราบข่าวว่าพฤติการณ์ของตนสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักจนโรงเรียนในพื้นที่ต้องหยุดเรียน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

แอล ชายคลั่งพกอาวุธ
ภาพจาก ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

          ด้าน เฟซบุ๊ก ครอบครัวข่าว3 รายงานว่า ทีมข่าวได้รับการยืนยันข้อมูลจาก พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ว่าผู้ต้องหาจะเข้ามอบตัว โดยขณะนี้ได้ไปรับตัวนายแอลมาแล้ว อยู่ระหว่างการพูดคุยและรวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนสาเหตุที่ยอมมอบตัว รอเจ้าตัวมาพูดด้วยตัวเอง 
 
           ล่าสุด สำนักข่าวไทย รายงานว่า นายแอล ได้เข้ามอบตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อย

แอล ชายคลั่งพกอาวุธ
ภาพจาก สำนักข่าวไทย



โพสต์เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17:05:27
