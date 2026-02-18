เศรษฐีหนุ่มอัดคลิปใจฟู แจกเงินคนงานก่อสร้าง แต่กลายเป็นดราม่า ให้คนละพัน น้อยไป ?

เศรษฐีหนุ่มส่งต่อน้ำใจ แจกเงินคนงานก่อสร้าง ให้ไปคนละพัน หวังช่วยสร้างโมเมนต์ดี ๆ กับครอบครัว แต่ดันเจอดราม่า คนติงเป็นระดับเศรษฐี แจกแค่นี้ ?
ภาพจาก TikTok @raystonheem
จากรายงานของเว็บไซต์ Stomp เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เรย์สตัน เหลียว วัย 19 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Rayston Heem ได้โพสต์คลิปในวันวาเลนไทน์ เผยให้เห็นโมเมนต์ขณะที่เขาสังเกตเห็นคนงานก่อสร้างตึกใกล้ ๆ ยังคงทำงานกันอยู่จนดึกดื่นจนถึงเวลา 22.43 น. เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (13 กุมภาพันธ์) ทั้ง ๆ ที่เป็นคืนก่อนวันวาเลนไทน์
ภาพจาก TikTok @raystonheem
ภาพจาก TikTok @raystonheem
เขากล่าวในทำนองว่า ตัวเองรู้สึกชื่นชมทุก ๆ คนที่ทำงานหนัก ก่อนจะยื่นเงิน 200 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 4,900 บาท) ให้ทั้ง 4 คน นำไปแบ่งเท่า ๆ กัน พร้อมกล่าวว่า "พวกคุณนำไปแบ่งกันนะ ผมคิดว่าพวกคุณสมควรได้รับมัน ไปหาดอกไม้ให้ภรรยาในวันพรุ่งนี้ ดูแลพวกเธอดี ๆ ล่ะ"
ภาพจาก TikTok @raystonheem
- "เขาควรใจกว้างมากกว่านี้"
ทั้งนี้ เรย์สตัน ถูกแนะนำผ่านหน้าสื่อสิงคโปร์ ในฐานะนักธุรกิจที่สร้างบริษัทอีคอมเมิร์ซมูลค่า 7 หลัก ได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี เขาเรียกตัวเองว่าเป็นเศรษฐีอายุน้อยสุดในสิงคโปร์ โดยเผยว่าได้ลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ 16 ปี และไม่นานมานี้ก็เพิ่งลงทุนเปิดร้านข้าวมันไก่ร่วมกับป้าและลุง
ภาพจาก TikTok @raystonheem
ในขณะที่การส่งต่อน้ำใจสู่คนอื่นเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่น่าชื่นชม แต่คลิปการแสดงน้ำใจของหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นเศรษฐีอายุน้อยที่สุดในสิงคโปร์ กลับกลายมาเป็นดราม่าซะอย่างนั้น ไม่ใช่ด้วยวิธีการของเขาที่หยิบยื่นเงินให้แก่คนแปลกหน้าไปเปล่า ๆ แต่เป็นเพราะจำนวนเงินที่หลายคนมองว่า "มันน้อยเกินไปไหม ?"
จากรายงานของเว็บไซต์ Stomp เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เรย์สตัน เหลียว วัย 19 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Rayston Heem ได้โพสต์คลิปในวันวาเลนไทน์ เผยให้เห็นโมเมนต์ขณะที่เขาสังเกตเห็นคนงานก่อสร้างตึกใกล้ ๆ ยังคงทำงานกันอยู่จนดึกดื่นจนถึงเวลา 22.43 น. เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (13 กุมภาพันธ์) ทั้ง ๆ ที่เป็นคืนก่อนวันวาเลนไทน์
ภาพจาก TikTok @raystonheem
เห็นแบบนี้เขาก็นึกชื่นชมความทุ่มเทของคนงานกลุ่มนี้ เลยเอ่ยขึ้นว่า "เราควรให้เงินเขาหน่อยไหม พวกเขาจะได้ไปซื้อดอกไม้ให้ภรรยาวันพรุ่งนี้"
ภาพจาก TikTok @raystonheem
จากนั้นเรย์สตันก็รีบลงจากตึกสูง และเข้าไปยังตึกที่มีการก่อสร้างอยู่ กระทั่งพบกับคนงานก่อสร้างทั้ง 4 คนที่กำลังทำงาน เขาจึงเข้าไปทักทายทั้ง 4 คน พร้อมถามว่าแต่งงานแล้วหรือยัง มีแผนอะไรในวันวาเลนไทน์ไหม
เขากล่าวในทำนองว่า ตัวเองรู้สึกชื่นชมทุก ๆ คนที่ทำงานหนัก ก่อนจะยื่นเงิน 200 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 4,900 บาท) ให้ทั้ง 4 คน นำไปแบ่งเท่า ๆ กัน พร้อมกล่าวว่า "พวกคุณนำไปแบ่งกันนะ ผมคิดว่าพวกคุณสมควรได้รับมัน ไปหาดอกไม้ให้ภรรยาในวันพรุ่งนี้ ดูแลพวกเธอดี ๆ ล่ะ"
ภาพจาก TikTok @raystonheem
คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลที่มียอดวิวหลักแสน แต่ฝั่งชาวเน็ตกลับคอมเมนต์เสียงแตก ในขณะที่บางคนชื่นชมความใจกว้างของเขา กลับมีคนจำนวนไม่น้อยที่ตำหนิชายหนุ่มว่าจำนวนเงินที่ให้มันน้อยเกินไปหรือไม่ เพราะเมื่อแบ่งเงินกันแล้วจะได้แค่คนละ 50 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 1,230 บาท) เท่านั้น
- "เขาควรใจกว้างมากกว่านี้"
- "คนละ 100 เถอะ ได้โปรด เงินเฟ้อในสิงคโปร์คือของจริงนะ"
ทั้งนี้ เรย์สตัน ถูกแนะนำผ่านหน้าสื่อสิงคโปร์ ในฐานะนักธุรกิจที่สร้างบริษัทอีคอมเมิร์ซมูลค่า 7 หลัก ได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี เขาเรียกตัวเองว่าเป็นเศรษฐีอายุน้อยสุดในสิงคโปร์ โดยเผยว่าได้ลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ 16 ปี และไม่นานมานี้ก็เพิ่งลงทุนเปิดร้านข้าวมันไก่ร่วมกับป้าและลุง
ขอบคุณข้อมูลจาก Stomp