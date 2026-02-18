หนุ่มร้องกรี๊ด คิดว่าซื้อช็อกโกแลต ที่แท้ส้มจี๊ด คนแซวกล่องเดียวใช้ได้ 2 เทศกาล

หนุ่มสุดเฟล คิดว่าซื้อช็อกโกแลตแบรนด์ดังอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ไหนได้กลับกลายเป็นส้มจี๊ด คนขำแรง แซวกล่องเดียวใช้ได้ 2 เทศกาล
ภาพจาก TikTok @benwhoah
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Stomp เผยเรื่องราวชวนขำจากหนุ่มรายหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาได้โพสต์คลิปวิดีโอระบายความไม่พอใจลงบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเกิดความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ เมื่อตั้งใจจะซื้อช็อกโกแลตที่ซูเปอร์มาร์เกต โดยมั่นใจว่ามันคือช็อกโกแลต Ferrero Rocher ด้วยรูปแบบกล่องอันเป็นเอกลักษณ์ แต่ความเป็นจริงกลับไม่ใช่อย่างที่คิด
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หนุ่มผู้ใช้บัญชี TikTok @benwhoah ได้โพสต์คลิปวิดีโอ แสดงภาพกล่องสีใสด้านในบรรจุลูกกลม ๆ ที่ห่อด้วยฟอยล์สีทองแวววาว ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของช็อกโกแลตแบรนด์ดังอย่าง Ferrero Rocher โดยกล่องเหล่านั้น ถูกนำมาจัดวางเรียงซ้อนกันที่ทางเข้าของร้าน FairPrice ในย่านมาร์ซิลิง ของสิงคโปร์ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า
โดยราคาที่ป้ายระบุไว้อยู่ที่กล่องละ 9.90 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 245 บาท) ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีราคาถูกมาก เมื่อเทียบกับราคาขายของช็อกโกแลต Ferrero Rocher กล่องที่มีจำนวน 24 ลูก โดยปกติขายอยู่ที่กล่องละ 20.90 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 517 บาท) หนุ่มรายนี้ตัดสินใจซื้อมา 1 กล่องอย่างไม่ลังเล เพราะเข้าใจว่า ช็อกโกแลต Ferrero Rocher กำลังลดราคาในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก
อย่างไรก็ตาม หลังจากนำของที่ซื้อกลับไปที่รถ เขาสังเกตเห็นความผิดปกติจากโลโก้บนกล่อง และข้อความที่เขียนว่า "ส้มจี๊ด" ตอนนั้นเองที่เขาเพิ่งจะรู้ตัวและตระหนักได้ว่า แท้จริงแล้วลูกกลม ๆ ห่อฟอยล์สีทองด้านในนั้นไม่ใช่ช็อกโกแลต Ferrero Rocher แต่มันคือส้มจี๊ด
ชายหนุ่มถึงกับอุทานออกมาว่า "ใครกันที่เอาส้มจี๊ดมาห่อแบบเฟอร์เรโร่ รอเชอร์ แล้วหลอกฉันเนี่ย"
หลังจากนั้นไม่นานคลิปวิดีโอของเขาก็กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นขำขัน หลายคนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะ แต่ก็เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดี โดยเชื่อว่า คงเป็นการตลาดของทางซูเปอร์มาร์เกต เนื่องจากเทศกาลวาเลนไทน์อยู่ใกล้กับเทศกาลตรุษจีน และบางรายก็พยายามปลอบใจแบบติดตลกว่า "กล่องเดียวใช้ได้ 2 เทศกาล ถือว่าคุ้มค่า"
ในขณะเดียวกัน มีผู้ใช้โซเชียลเข้าไปแชร์ประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันว่า เกือบจะพลาดเช่นเดียวกัน เพราะตอนแรกที่เห็นก็เข้าใจว่าเป็นช็อกโกแลตแบรนด์ดังเหมือนกัน
"ฉันก็เห็นเหมือนกัน... อยากซื้อ แต่โชคดีที่ไม่ได้ซื้อ"
"ไม่รู้ทำไมพวกเขาถึงห่อส้มจี๊ดฟอยล์สีทอง"
"สงสัยต้องเปลี่ยนแว่นตาแล้ว"
"ฉันเห็นสิ่งนี้วางขายในตู้แช่ ก็สงสัยว่าทำไมช็อกโกแลตถึงไปวางขายตรงนั้น ตอนนี้รู้คำตอบแล้ว"
"ความผิดพลาดอาจจะกลายเป็นเรื่องดี ลองชิมดูก่อน"
ขอบคุณข้อมูลจาก Stomp