HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มร้องกรี๊ด คิดว่าซื้อช็อกโกแลต ที่แท้ส้มจี๊ด คนแซวกล่องเดียวใช้ได้ 2 เทศกาล

          หนุ่มสุดเฟล คิดว่าซื้อช็อกโกแลตแบรนด์ดังอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ไหนได้กลับกลายเป็นส้มจี๊ด คนขำแรง แซวกล่องเดียวใช้ได้ 2 เทศกาล

ช็อกโกแลต กลายเป็นส้มจี๊ด
ภาพจาก TikTok @benwhoah

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Stomp เผยเรื่องราวชวนขำจากหนุ่มรายหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาได้โพสต์คลิปวิดีโอระบายความไม่พอใจลงบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเกิดความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ เมื่อตั้งใจจะซื้อช็อกโกแลตที่ซูเปอร์มาร์เกต โดยมั่นใจว่ามันคือช็อกโกแลต Ferrero Rocher ด้วยรูปแบบกล่องอันเป็นเอกลักษณ์ แต่ความเป็นจริงกลับไม่ใช่อย่างที่คิด   

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หนุ่มผู้ใช้บัญชี TikTok  @benwhoah ได้โพสต์คลิปวิดีโอ แสดงภาพกล่องสีใสด้านในบรรจุลูกกลม ๆ ที่ห่อด้วยฟอยล์สีทองแวววาว ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของช็อกโกแลตแบรนด์ดังอย่าง Ferrero Rocher โดยกล่องเหล่านั้น ถูกนำมาจัดวางเรียงซ้อนกันที่ทางเข้าของร้าน FairPrice ในย่านมาร์ซิลิง ของสิงคโปร์ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า 

ช็อกโกแลต กลายเป็นส้มจี๊ด
ภาพจาก TikTok @benwhoah

          โดยราคาที่ป้ายระบุไว้อยู่ที่กล่องละ 9.90 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 245 บาท) ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีราคาถูกมาก เมื่อเทียบกับราคาขายของช็อกโกแลต Ferrero Rocher กล่องที่มีจำนวน 24 ลูก โดยปกติขายอยู่ที่กล่องละ 20.90 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 517 บาท) หนุ่มรายนี้ตัดสินใจซื้อมา 1 กล่องอย่างไม่ลังเล เพราะเข้าใจว่า ช็อกโกแลต Ferrero Rocher กำลังลดราคาในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก 

          อย่างไรก็ตาม หลังจากนำของที่ซื้อกลับไปที่รถ เขาสังเกตเห็นความผิดปกติจากโลโก้บนกล่อง และข้อความที่เขียนว่า "ส้มจี๊ด" ตอนนั้นเองที่เขาเพิ่งจะรู้ตัวและตระหนักได้ว่า แท้จริงแล้วลูกกลม ๆ ห่อฟอยล์สีทองด้านในนั้นไม่ใช่ช็อกโกแลต Ferrero Rocher แต่มันคือส้มจี๊ด  

          ชายหนุ่มถึงกับอุทานออกมาว่า "ใครกันที่เอาส้มจี๊ดมาห่อแบบเฟอร์เรโร่ รอเชอร์ แล้วหลอกฉันเนี่ย" 

ช็อกโกแลต กลายเป็นส้มจี๊ด
ภาพจาก TikTok @benwhoah

          หลังจากนั้นไม่นานคลิปวิดีโอของเขาก็กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นขำขัน หลายคนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะ แต่ก็เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดี โดยเชื่อว่า คงเป็นการตลาดของทางซูเปอร์มาร์เกต เนื่องจากเทศกาลวาเลนไทน์อยู่ใกล้กับเทศกาลตรุษจีน และบางรายก็พยายามปลอบใจแบบติดตลกว่า "กล่องเดียวใช้ได้ 2 เทศกาล ถือว่าคุ้มค่า" 

          ในขณะเดียวกัน มีผู้ใช้โซเชียลเข้าไปแชร์ประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันว่า เกือบจะพลาดเช่นเดียวกัน เพราะตอนแรกที่เห็นก็เข้าใจว่าเป็นช็อกโกแลตแบรนด์ดังเหมือนกัน 

          "ฉันก็เห็นเหมือนกัน... อยากซื้อ แต่โชคดีที่ไม่ได้ซื้อ"  
          "ไม่รู้ทำไมพวกเขาถึงห่อส้มจี๊ดฟอยล์สีทอง"
          "สงสัยต้องเปลี่ยนแว่นตาแล้ว"
          "ฉันเห็นสิ่งนี้วางขายในตู้แช่ ก็สงสัยว่าทำไมช็อกโกแลตถึงไปวางขายตรงนั้น ตอนนี้รู้คำตอบแล้ว" 
          "ความผิดพลาดอาจจะกลายเป็นเรื่องดี ลองชิมดูก่อน" 

ขอบคุณข้อมูลจาก Stomp

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มร้องกรี๊ด คิดว่าซื้อช็อกโกแลต ที่แท้ส้มจี๊ด คนแซวกล่องเดียวใช้ได้ 2 เทศกาล โพสต์เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17:32:04
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เต้ย พงศกร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย