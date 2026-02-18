ไรเดอร์หยิบบุฟเฟต์ตุ๊กตา ตอนแรกนึกว่ารับออร์เดอร์ไปขาย ความจริงทำใจฟู คนดู 3 ล้าน

ไรเดอร์หยิบบุฟเฟต์ตุ๊กตา ตอนแรกนึกว่ารับออร์เดอร์ไปขาย พอรู้ความจริงใจฟู คนดู 3 ล้านครั้ง แล้วเจ้าตัวก็รับรู้ด้วยว่าดัง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 TikTok @taketoys.th ซึ่งเป็นร้านของเล่นร้านหนึ่ง มีการโพสต์ไรเดอร์กำลังหยิบของเล่นในร้านแบบบุฟเฟต์ ตอนแรกเห็นแล้วนึกว่าจะหยิบให้ลูกค้า แต่พอรู้ความจริงกลายเป็นไวรัลคนดู 3 ล้าน
ไรเดอร์บอกกับทางร้านว่า ที่หิ้วเพราะหยิบไปให้ลูก เลยแวะมาซื้อก่อน แล้วเดี๋ยวไปส่งงานต่อ เห็นแบบนี้ ทำให้หลายคนคิดว่า นี่สินะพ่อที่ตามใจลูกที่สุด
สุดท้าย ลูกสาวที่ได้รับตุ๊กตา เข้ามาคอมเมนต์คลิปดังกล่าว ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูกันนะคะ
ภาพจาก TikTok @taketoys.th
