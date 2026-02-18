HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไรเดอร์หยิบบุฟเฟต์ตุ๊กตา ตอนแรกนึกว่ารับออร์เดอร์ไปขาย ความจริงทำใจฟู คนดู 3 ล้าน

          ไรเดอร์หยิบบุฟเฟต์ตุ๊กตา ตอนแรกนึกว่ารับออร์เดอร์ไปขาย พอรู้ความจริงใจฟู คนดู 3 ล้านครั้ง แล้วเจ้าตัวก็รับรู้ด้วยว่าดัง


ไรเดอร์

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 TikTok @taketoys.th ซึ่งเป็นร้านของเล่นร้านหนึ่ง มีการโพสต์ไรเดอร์กำลังหยิบของเล่นในร้านแบบบุฟเฟต์ ตอนแรกเห็นแล้วนึกว่าจะหยิบให้ลูกค้า แต่พอรู้ความจริงกลายเป็นไวรัลคนดู 3 ล้าน

          ไรเดอร์บอกกับทางร้านว่า ที่หิ้วเพราะหยิบไปให้ลูก เลยแวะมาซื้อก่อน แล้วเดี๋ยวไปส่งงานต่อ เห็นแบบนี้ ทำให้หลายคนคิดว่า นี่สินะพ่อที่ตามใจลูกที่สุด


          สุดท้าย ลูกสาวที่ได้รับตุ๊กตา เข้ามาคอมเมนต์คลิปดังกล่าว ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูกันนะคะ

ไรเดอร์

ไรเดอร์
ภาพจาก TikTok @taketoys.th

ไรเดอร์
ภาพจาก TikTok @taketoys.th







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไรเดอร์หยิบบุฟเฟต์ตุ๊กตา ตอนแรกนึกว่ารับออร์เดอร์ไปขาย ความจริงทำใจฟู คนดู 3 ล้าน โพสต์เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21:13:25 3,873 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา บักเซียงมันตายแล้ว ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย