บุกทลายโกดังผ้าอนามัยเถื่อน นำเข้า 6 ยี่ห้อมูลค่ากว่า 20 ล้าน ไลฟ์ขายถูก แฝงอันตราย

บุกทลายโกดังผ้าอนามัยเถื่อน นำเข้าจากจีน 6 ยี่ห้อ ยึดได้เป็นล้านชิ้น มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ไลฟ์ขายออนไลน์ เตือนอันตรายจากผ้าอนามัยตกคุณภาพ เสี่ยงติดเชื้อ
ภาพจาก อย.
ภาพจาก อย.
วานนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2569) สวพ.FM91 รายงานกรณี ตำรวจ บก.ปคบ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เข้าปฏิบัติการตรวจค้นโกดังจัดเก็บผ้าอนามัยเถื่อน 6 ยี่ห้อ ที่ไม่มีเลขจดแจ้ง ตรวจยึดของกลาง 13 รายการ จำนวน 1,289,333 ชิ้น มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
สืบเนื่องจากทาง อย. ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนถึง กก.4 บก.ปคบ. ให้ตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (ผ้าอนามัย) ที่ไม่มีเลขจดแจ้งและแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ซึ่งขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่ามีสถานที่จัดเก็บและกระจายสินค้า เป็นโกดังในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และ กรุงเทพมหานคร จึงร่วมกันตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
- สถานที่จัดเก็บสินค้า ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดของกลาง เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบกางเกง ไม่แสดงฉลากภาษาไทย, ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า รวมตรวจยึดของกลาง จำนวน 9 รายการ รวมทั้งสิ้น 1,765 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบกางเกง ยี่ห้อ Paileesha ไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 15 ชิ้น
2. ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบกางเกง ยี่ห้อ Meniaoes ไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 16 ชิ้น
3. ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบกางเกง สำหรับกลางคืน ยี่ห้อ MeMeeie ไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 16 ชิ้น
4. ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบกางเกง ยี่ห้อ MeMeeie ไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 68 ชิ้น
5. ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบกางเกง ยี่ห้อ HUSHUMEI ไม่มีเลขจดแจ้ง จำนวน 702 ห่อ
6. ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบกางเกง ยี่ห้อ MIIOW ไม่มีเลขจดแจ้ง จำนวน 367 ห่อ
7. สติกเกอร์ฉลากภาษาไทย สำหรับติดผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย จำนวน 9 ม้วน
8. ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า ยี่ห้อ Praw Sa-at ขนาด 2,000 มล. จำนวน 72 ขวด
9. ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า ยี่ห้อ Praw Sa-at ขนาด 5,000 มล. จำนวน 500 ขวด
ภาพจาก อย.
ภาพจาก อย.
จากการสืบสวนขยายผลทราบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตจดแจ้งกับ อย. ส่วนผู้ดูแลสถานที่ให้การเพียงว่า มีหน้าที่คอยรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากประเทศจีนมาจัดเก็บไว้ที่โกดัง แล้วแพ็คส่งตามออร์เดอร์ ที่แอดมินชาวจีนส่งมาให้ในแต่ละวัน โดยมียอดขายวันละ 5,000 ชิ้น ทำมาแล้วประมาณ 8 เดือน
- สถานที่จัดเก็บและไลฟ์ขายยสินค้า ในโกดังแห่งหนึ่งที่ ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยจับกุมผู้ดูแล และตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบกางเกง, ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบแผ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,287,620 ชิ้น มูลค่ากว่า 20,000,000 บาท ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบกางเกง ยี่ห้อ Lyn Mie แสดงฉลากไม่ถูกต้อง จำนวน 505,120 ชิ้น
2. ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบกระชับ ยี่ห้อ Lyn Mie ไม่มีเลขจดแจ้ง จำนวน 644,250 ชิ้น
3. ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบแผ่น ยี่ห้อ Lyn Mie Probiotic & SnowLotus โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการโฆษณาสรรพคุณในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ปรับสมดุลระบบชีวภาพและบำรุงผิวสัมผัสอย่างอ่อนโยน ซึ่งถือว่าเป็นการโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเกินจริง จำนวน 4,440 ชิ้น
4. ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบกระชับ กลางวัน ยี่ห้อ Lyn Mie โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้เลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์อื่นมาแสดงบนฉลาก จำนวน 133,810 ชิ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
และความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ฐานขายวัตถุอันตรายโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ทาง นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการ อย. เตือนว่า ผ้าอนามัยนับเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องมีการควบคุมโดย อย. แม้ผ้าอนามัยที่ถูกนำมาขายตรงทางออนไลน์จะมีราคาถูกกว่าที่อื่น แต่จะไม่มีการจดแจ้ง อย. ซึ่งหากมีปัญหาเกิดขึ้น สินค้าตกมาตรฐาน อาจทำให้ผู้ใช้มีผื่นคัน และที่น่ากลัวกว่านั้นคืออาจมีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์ หากมีการสัมผัสต่าง ๆ ก็จะทำให้ติดเชื้อได้ อีกทั้งสารที่ผสมเข้าไปตามแผ่นอนามัย ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงในการรับเชื้อมากขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก สวพ.FM91, อย., ตำรวจสอบสวนกลาง