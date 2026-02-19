พระราชินี เสด็จฯ เยือนอิตาลี ทรงสง่างาม ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เยือนอิตาลี โดยเครื่องบินพระที่นั่งของการบินไทย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ เตรียมทอดพระเนตร การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง โอลิมปิกฤดูหนาว 2026
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07.10 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอิตาลี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติ มัลเปนซา สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย และ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
อนึ่ง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ สำนักพระราชวัง ได้เผยแพร่ประกาศ ความว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2569
โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิง ของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรอบชิงเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 ณ เมืองมิลาน ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายลุก ตาร์ดิฟ ประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ
โดยสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้ทรงรับตำแหน่ง ทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิง เมื่อพุทธศักราช 2566 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนับสนุนและทรงร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ นับเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการกีฬา โดยเฉพาะฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงในประเทศไทย เอเชีย และนานาชาติ