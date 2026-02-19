พริตตี้สาวแฉ นักมวยหนุ่มเวทีดังยืมเงินไม่คืน ซ้ำส่งข้อความแชตสยิว เจ้าตัวเคลื่อนไหวแล้ว

พริตตี้สาวสุดทน แฉนักมวยดาวรุ่งเวทีดัง ทักแชตตื้อขอยืมเงิน แม้กระทั่งค่าเน็ต แถมส่งข้อความสยิวคุกคาม ทั้งที่มีแฟนอยู่แล้ว ด้านเจ้าตัวเคลื่อนไหวแล้วหลังเจอดราม่า
กลายเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 พริตตี้และนางแบบสาวรายหนึ่ง โพสต์แฉพฤติกรรมของนักมวยดาวรุ่งชื่อดัง ดีกรีเคยขึ้นชกในเวทีระดับโลก เผยว่าอีกฝ่ายทักมาจีบ พร้อมขอยืมเงินหลายครั้งแต่ไม่ยอมคืน ซ้ำยังมีข้อความเชิงคุกคามทางเพศ ทั้งที่เจ้าตัวมีแฟนสาวอยู่แล้ว
พริตตี้สาวเล่าย้อนว่า จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นหลังเธอไปทำงานโชว์ตัวที่คลับแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ จากนั้นนักมวยรายนี้ได้กดติดตามอินสตาแกรมของเธอ และทักเข้ามาพูดคุยตามปกติ แม้เธอจะไม่ได้คิดเกินเลย แต่ก็พูดคุยในฐานะคนรู้จัก
อย่างไรก็ตาม หลังจากคุยกันได้ระยะหนึ่ง นักมวยเริ่มขอยืมเงิน โดยครั้งแรกใช้คำพูดในลักษณะอ้อนวอนว่า ขอยืมเงิน 500 ไม่กล้าบอกแม่ กลัวแม่ด่า ซึ่งเธอก็โอนให้ ต่อมาฝ่ายชายยังขอยืมเงินในเรื่องอื่น ๆ อีก เช่น ค่าเติมน้ำมัน ค่าอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่ารถเดินทาง โดยอ้างว่าจะมาหาเธอ แม้เธอจะยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้มา และไม่ได้อยู่ในสถานะแฟนกัน
จุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายชายทักมาขอเงินอีกครั้ง ทำให้เธอตัดสินใจทวงเงินคืน แต่กลับถูกปฏิเสธ อีกทั้งนักมวยยังโพสต์สตอรี่ในเชิงท้าทาย ระบุว่าตนเองไม่ผิด และจะไม่คืนเงิน
ต่อมามีรายงานว่า พ่อของนักมวยต้องเข้ามาชำระเงินแทน เนื่องจากกังวลว่าชื่อเสียงของลูกชายจะเสียหาย ขณะเดียวกัน ยังมีหญิงอีกรายติดต่อมาหาพริตตี้สาว โดยอ้างว่าเป็นแฟนตัวจริงของนักมวย และคบหากันมานานกว่า 4 ปี ทำให้ประเด็นยิ่งบานปลาย
ล่าสุด นักมวยที่ถูกพาดพิงได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย โดยโพสต์ข้อความในเชิงปฏิเสธ ระบุว่าตนเองไม่ได้ทำผิด ไม่ชอบถูกกดดัน และไม่มีความจำเป็นต้องหลบเลี่ยงใคร