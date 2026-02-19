HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รถตู้แหกโค้ง พุ่งข้ามเลนประสานงา สภาพสุดยับ สลดดับทันที 3 ราย เจ็บระนาว 16 ราย

 
              สลด รถตู้แหกโค้ง ข้ามเลนประสานงารถตู้อีกฝั่ง กระเด็นชนอีกคัน บนถนนสุขุมวิท ศรีราชา เสียชีวิตคาที่ 3 ราย เจ็บระนาว 16 ราย 

รถตู้แหกโค้ง พุ่งข้ามเลนประสานงา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แหลมฉบังนิวส์

              วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 แหลมฉบังนิวส์ รายงานว่า เมื่อเวลา 05.30 น. ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา ได้รับแจ้งเหตุรถตู้แหกโค้ง ข้ามเลนพุ่งอัดหน้ารถตู้เช่าเหมาคัน ก่อนชนรถอีกคัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย บนถนนสุขุมวิท ช่วงก่อนถึงสะพานบ้านนา มุ่งเข้าพัทยา ในพื้นที่ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงประสานชุดกู้ภัยเข้าตรวจสอบ

              เกิดเหตุเหตุพบรถ 3 คันที่อยู่ในสภาพพังเสียหาย คือ รถฟอร์ด เอเวอเรส สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ใกล้กันมีรถตู้สีขาว สภาพพลิกคว่ำ พังยับ และยังมีรถตู้อีกคัน ทะเบียน ฮษ1552 ด้านหน้ารถพังยับเยิน โดยมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถหลายราย บางส่วนกระเด็นออกนอกรถ ทั้งนี้ รวมมีผู้บาดเจ็บ 16 ราย และเสียชีวิตทันที 3 ราย 

              จากการตรวจสอบ ทราบว่า 1 ในผู้เสียชีวิต คือ นายทวีชัย อายุ 36 ปี คนขับรถตู้ทะเบียน ฮษ1552 ที่กระเด็นออกนอกตัวรถ 

              สอบถามผู้บาดเจ็บ ทราบว่ารถตู้ทะเบียน ฮษ1552 ที่มุ่งหน้าเข้าศรีราชา ได้พุ่งข้ามเลนมาชนกับรถตู้อีกคันที่กำลังมุ่งหน้าเข้าพัทยา จากนั้นรถตู้คันดังกล่าวกระเด็นมาชนกับรถของตน ทำให้รถตู้พลิกคว่ำ จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีคนกระเด็นออกจากตัวรถ 

รถตู้แหกโค้ง พุ่งข้ามเลนประสานงา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แหลมฉบังนิวส์

              เบื้องต้นทางตำรวจได้ให้กู้ภัยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปยังโรงพยาแหลมฉบัง เพื่อให้แพทย์ชันสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตอีกครั้ง และจะประสานญาติมารับศพกลับไปประกอบพิธีตามศาสนา 

รถตู้แหกโค้ง พุ่งข้ามเลนประสานงา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แหลมฉบังนิวส์

รถตู้แหกโค้ง พุ่งข้ามเลนประสานงา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แหลมฉบังนิวส์

รถตู้แหกโค้ง พุ่งข้ามเลนประสานงา
  ภาพจาก เฟซบุ๊ก แหลมฉบังนิวส์


ขอบคุณข้อมูลจาก แหลมฉบังนิวส์, เดลินิวส์



 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รถตู้แหกโค้ง พุ่งข้ามเลนประสานงา สภาพสุดยับ สลดดับทันที 3 ราย เจ็บระนาว 16 ราย โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:52:24 2,868 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย