รถตู้แหกโค้ง พุ่งข้ามเลนประสานงา สภาพสุดยับ สลดดับทันที 3 ราย เจ็บระนาว 16 ราย

สลด รถตู้แหกโค้ง ข้ามเลนประสานงารถตู้อีกฝั่ง กระเด็นชนอีกคัน บนถนนสุขุมวิท ศรีราชา เสียชีวิตคาที่ 3 ราย เจ็บระนาว 16 ราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แหลมฉบังนิวส์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 แหลมฉบังนิวส์ รายงานว่า เมื่อเวลา 05.30 น. ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา ได้รับแจ้งเหตุรถตู้แหกโค้ง ข้ามเลนพุ่งอัดหน้ารถตู้เช่าเหมาคัน ก่อนชนรถอีกคัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย บนถนนสุขุมวิท ช่วงก่อนถึงสะพานบ้านนา มุ่งเข้าพัทยา ในพื้นที่ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงประสานชุดกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
เกิดเหตุเหตุพบรถ 3 คันที่อยู่ในสภาพพังเสียหาย คือ รถฟอร์ด เอเวอเรส สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ใกล้กันมีรถตู้สีขาว สภาพพลิกคว่ำ พังยับ และยังมีรถตู้อีกคัน ทะเบียน ฮษ1552 ด้านหน้ารถพังยับเยิน โดยมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถหลายราย บางส่วนกระเด็นออกนอกรถ ทั้งนี้ รวมมีผู้บาดเจ็บ 16 ราย และเสียชีวิตทันที 3 ราย
จากการตรวจสอบ ทราบว่า 1 ในผู้เสียชีวิต คือ นายทวีชัย อายุ 36 ปี คนขับรถตู้ทะเบียน ฮษ1552 ที่กระเด็นออกนอกตัวรถ
สอบถามผู้บาดเจ็บ ทราบว่ารถตู้ทะเบียน ฮษ1552 ที่มุ่งหน้าเข้าศรีราชา ได้พุ่งข้ามเลนมาชนกับรถตู้อีกคันที่กำลังมุ่งหน้าเข้าพัทยา จากนั้นรถตู้คันดังกล่าวกระเด็นมาชนกับรถของตน ทำให้รถตู้พลิกคว่ำ จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีคนกระเด็นออกจากตัวรถ
เบื้องต้นทางตำรวจได้ให้กู้ภัยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปยังโรงพยาแหลมฉบัง เพื่อให้แพทย์ชันสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตอีกครั้ง และจะประสานญาติมารับศพกลับไปประกอบพิธีตามศาสนา
