ครูสาววัย 29 ลาออก ผันตัวขายของที่คนไม่อยากได้ แต่ยอดขายสุดปัง ปีเดียว 180 ล้าน

อดีตครูสาวจีนวัย 29 ปี ทำงานกดดันและเหนื่อย จึงตัดสินใจลาออก ผันตัวขายของที่คนไม่อยากได้ แต่ยอดขายอลังการ มากกว่าปีละ 180 ล้าน
ภาพจาก QQ.com
ลิซ่า หลิว วัย 29 ปี เคยมีอาชีพเป็นครู แต่เนื่องจากต้องเผชิญกับความเครียด ความกดดันจากการทำงาน และความเหนื่อยล้า ทำให้ในที่สุดเธอตัดสินใจยุติบทบาทการสอนแล้วเปลี่ยนเส้นทางอาชีพ ในเดือนกรกฎาคม 2566 เธอได้สัมภาษณ์เข้าทำงานเกี่ยวกับธุรกิจขาย "ที่พักหลังสุดท้าย" นั่นก็คือ โลงศพ
"ผู้คนเสียชีวิตทุกวัน แม้จะไม่อยากซื้อ หรือไม่อยากได้ แต่ในที่สุดทุกคนก็จะต้องใช้โลงศพ" หลิว กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post
ขอบคุณภาพจาก QQ.com
ภาพจาก QQ.com
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวของอดีตครูสาวรายหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งได้ตัดสินใจลาออก ก่อนที่จะผันตัวไปทำธุรกิจขายของที่ไม่มีใครอยากซื้อ หรืออยากได้ไปครอบครอง แต่มันสามารถสร้างรายได้ให้เธอได้อย่างน่าตกตะลึง จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและสร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์
ลิซ่า หลิว วัย 29 ปี เคยมีอาชีพเป็นครู แต่เนื่องจากต้องเผชิญกับความเครียด ความกดดันจากการทำงาน และความเหนื่อยล้า ทำให้ในที่สุดเธอตัดสินใจยุติบทบาทการสอนแล้วเปลี่ยนเส้นทางอาชีพ ในเดือนกรกฎาคม 2566 เธอได้สัมภาษณ์เข้าทำงานเกี่ยวกับธุรกิจขาย "ที่พักหลังสุดท้าย" นั่นก็คือ โลงศพ
โลงศพเป็นสิ่งของที่คนส่วนใหญ่ไม่ปรารถนาจะซื้อและครอบครอง หรือแม้แต่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของความตายและการสูญเสีย สำหรับในประเทศจีนความตายถือเป็นเรื่องต้องห้าม และมักเกี่ยวข้องกับโชคร้าย แต่ในขณะเดียวกัน ความเชื่อเกี่ยวกับ "สิ่งของที่ไม่เป็นมงคล" นี้ กลับสร้างธุรกิจที่เติบโตและทำกำไรได้ดี ในเมืองเหอเจ๋อ มณฑลซานตง ทางตะวันออกของจีน
ภาพจาก QQ.com
ภาพจาก QQ.com
หลังจากหลิวเข้าทำงาน เจ้านายได้พาเธอไปเยี่ยมชมโรงงาน ทำให้เห็นกระบวนการผลิตโลงศพทั้งหมด ตั้งแต่การตัดไม้ การแกะสลัก และการประกอบ เธอทำหน้าที่เกี่ยวกับการขายโลงศพ โดยเน้นตลาดในยุโรป โดยเฉพาะอิตาลี สำหรับโลงศพที่ส่งไปขายที่นั่นจะเน้นเรื่องน้ำหนักเบา และการแกะสลักลวดลายทางศาสนา แตกต่างจากโลงศพแบบจีนที่หนักและมีสีเข้ม ส่วนวัสดุจะใช้ไม้พอลโลเนีย ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องน้ำหนักเบา ติดไฟง่าย และมีลายไม้สวยงาม
โลงศพที่หลิวขาย มีราคาอยู่ที่ประมาณ 90-150 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,800-4,600 บาท) ซึ่งถูกกว่าโลงศพในยุโรปที่มีราคาตั้งแต่ 1,100-2,100 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 34,000-65,000 บาท) โรงงานที่เธอทำงานนั้นส่งออกโลงศพไปยังยุโรปประมาณ 40,000 โลงต่อปี สามารถสร้างรายได้มากถึง 40 ล้านหยวน (ราว 180 ล้านบาท)
ภาพจาก QQ.com
ภาพจาก QQ.com
แม้จะเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ เช่น นโยบายของสหภาพยุโรป (EU) ที่เปลี่ยนแปลงไป และต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น แต่หลิวก็ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมโลงศพ
ภาพจาก QQ.com
ภาพจาก QQ.com
ภาพจาก QQ.com
ภาพจาก QQ.com
"ผู้คนเสียชีวิตทุกวัน แม้จะไม่อยากซื้อ หรือไม่อยากได้ แต่ในที่สุดทุกคนก็จะต้องใช้โลงศพ" หลิว กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post
ขอบคุณภาพจาก QQ.com