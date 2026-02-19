โรงเรียนระยองประกาศชัดที่นี่มีระบบซ้ำชั้น ใครไม่พร้อมเรียนอย่าสมัคร ผอ. เปิดเหตุผลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและอนาคตของนักเรียน
กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม โพสต์ภาพประกาศตัวหนาชัดเจน ระบุว่า โรงเรียนแห่งนี้มีระบบการเรียนซ้ำชั้น หากนักเรียนไม่ประสงค์จะตั้งใจเรียนจริง ไม่ควรสมัครเข้ามาเรียน แต่หากพร้อมพัฒนาตนเอง โรงเรียนก็พร้อมดูแลอย่างดีที่สุด โดยโพสต์ดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จนถูกแชร์ออกไปกว่า 1 หมื่นครั้ง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า นายวีระ คงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม เปิดเผยถึงประกาศดังกล่าวว่า ต้องการสื่อสารโดยตรงกับนักเรียนและผู้ปกครองใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ
1. สร้างความยุติธรรมในห้องเรียน เพื่อไม่ให้เด็กที่ตั้งใจเรียนต้องเสียโอกาส หรือถูกรบกวนจากกลุ่มที่ไม่สนใจเรียน ทุกคนควรเข้ามาด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือการศึกษา
2. ความรับผิดชอบและคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนไม่อยากปล่อยผ่านเด็กที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้เลื่อนชั้นไปอย่างไร้คุณภาพ โดยกำชับให้คณะครูติดตามงานและตรวจสอบกระบวนการสอนอย่างใกล้ชิด
3. การตัดสินใจก่อนสมัคร เป็นการแจ้งกติกาให้ทราบล่วงหน้าว่า โรงเรียนจะมีความเข้มงวดกวดขันสูง หากนักเรียนไม่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ การเรียนซ้ำชั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
"เราไม่อยากปล่อยให้เด็กขึ้นชั้นไปทั้งที่ยังไม่มีความพร้อม การประกาศนี้เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ และให้ผู้ปกครองเข้าใจตรงกันว่า เราจะไม่ปล่อยผ่านมาตรฐานวิชาการ"
ผลตอบรับหลังจากโพสต์ออกไป พบว่านักเรียนมีการตื่นตัว และนำไปพูดคุยหยอกล้อกันในกลุ่มเพื่อนว่า ถ้าไม่ตั้งใจเรียนต้องซ้ำชั้นแน่ ๆ ขณะที่กระแสดรามาในโซเชียลมีเพียงส่วนน้อย เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าใจเจตนารมณ์ของโรงเรียน และเข้ามาช่วยสนับสนุนผ่านคอมเมนต์
อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนยืนยันว่า ความเข้มงวดนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อกดดัน แต่เพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพในการใช้ชีวิต และมั่นใจว่าหากเด็กมีพื้นฐานความรู้ที่แน่นพอ จะสามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในอนาคต
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3