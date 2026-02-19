HILIGHT
โรงเรียน จ.ระยอง ประกาศมีระบบเรียนซ้ำชั้น พร้อมเผยเหตุผล ด้าน ผอ. เปิดใจถึงสาเหตุ

 
          โรงเรียนระยองประกาศชัดที่นี่มีระบบซ้ำชั้น ใครไม่พร้อมเรียนอย่าสมัคร ผอ. เปิดเหตุผลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและอนาคตของนักเรียน

หากไม่ตั้งใจเรียน อย่าสมัคร
ภาพจาก โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม

           กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม โพสต์ภาพประกาศตัวหนาชัดเจน ระบุว่า โรงเรียนแห่งนี้มีระบบการเรียนซ้ำชั้น หากนักเรียนไม่ประสงค์จะตั้งใจเรียนจริง ไม่ควรสมัครเข้ามาเรียน แต่หากพร้อมพัฒนาตนเอง โรงเรียนก็พร้อมดูแลอย่างดีที่สุด โดยโพสต์ดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จนถูกแชร์ออกไปกว่า 1 หมื่นครั้ง

           วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า นายวีระ คงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม เปิดเผยถึงประกาศดังกล่าวว่า ต้องการสื่อสารโดยตรงกับนักเรียนและผู้ปกครองใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ

           1. สร้างความยุติธรรมในห้องเรียน เพื่อไม่ให้เด็กที่ตั้งใจเรียนต้องเสียโอกาส หรือถูกรบกวนจากกลุ่มที่ไม่สนใจเรียน ทุกคนควรเข้ามาด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือการศึกษา

           2. ความรับผิดชอบและคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนไม่อยากปล่อยผ่านเด็กที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้เลื่อนชั้นไปอย่างไร้คุณภาพ โดยกำชับให้คณะครูติดตามงานและตรวจสอบกระบวนการสอนอย่างใกล้ชิด

           3. การตัดสินใจก่อนสมัคร เป็นการแจ้งกติกาให้ทราบล่วงหน้าว่า โรงเรียนจะมีความเข้มงวดกวดขันสูง หากนักเรียนไม่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ การเรียนซ้ำชั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

           "เราไม่อยากปล่อยให้เด็กขึ้นชั้นไปทั้งที่ยังไม่มีความพร้อม การประกาศนี้เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ และให้ผู้ปกครองเข้าใจตรงกันว่า เราจะไม่ปล่อยผ่านมาตรฐานวิชาการ"

หากไม่ตั้งใจเรียน อย่าสมัคร
ภาพจาก โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม

           ด้าน นายณัฐนันท์ เสมวิลัย หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ให้ข้อมูลเสริมว่า จริง ๆ แล้วการเรียนซ้ำชั้นเป็นระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่แล้ว เพียงแต่ท่านผู้อำนวยการนำจุดนี้มาเน้นย้ำ เพื่อให้เด็กตระหนักถึงหน้าที่หลักของตนเอง

           ผลตอบรับหลังจากโพสต์ออกไป พบว่านักเรียนมีการตื่นตัว และนำไปพูดคุยหยอกล้อกันในกลุ่มเพื่อนว่า ถ้าไม่ตั้งใจเรียนต้องซ้ำชั้นแน่ ๆ ขณะที่กระแสดรามาในโซเชียลมีเพียงส่วนน้อย เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าใจเจตนารมณ์ของโรงเรียน และเข้ามาช่วยสนับสนุนผ่านคอมเมนต์

           อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนยืนยันว่า ความเข้มงวดนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อกดดัน แต่เพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพในการใช้ชีวิต และมั่นใจว่าหากเด็กมีพื้นฐานความรู้ที่แน่นพอ จะสามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในอนาคต

หากไม่ตั้งใจเรียน อย่าสมัคร
ภาพจาก โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม


ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3 


