การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับบทบาทจากการเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้า สู่การพัฒนาบริการที่ช่วยให้ประชาชนจัดการเรื่องไฟฟ้าได้สะดวกขึ้นผ่าน “PEA Sabuy Service” เพราะไฟฟ้าไม่ใช่แค่แสงสว่าง แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนทุกช่วงวัย
ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดตัวแคมเปญ “PEA Sabuy Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า” ชูแนวคิดยกระดับบริการไฟฟ้าให้ “เร็ว ง่าย และสะดวกสบาย” ภายในงานยังสร้างสีสันด้วยการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ “โจอี้ ภูวศิษฐ์” ศิลปินขวัญใจมหาชน สอดคล้องกับแคมเปญที่ต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ที่เข้าถึงง่าย ทันยุค และใกล้ชิดผู้ใช้บริการมากขึ้น พร้อมชี้ให้เห็นว่าบทบาทของ PEA ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจ่ายไฟ แต่ครอบคลุมถึงการดูแลและอำนวยความสะดวกในเรื่องไฟฟ้าให้ประชาชนในชีวิตประจำวัน
นิยามใหม่ของ PEA : พลังงานคือหัวใจของเทคโนโลยีและชีวิต
เปิดคลังเครื่องมือดิจิทัล "Sabuy Service" มีอะไรบ้าง ?
เพื่อให้คำว่า “สบาย” ไม่ใช่แค่สโลแกน แต่เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวัน PEA ได้ออกแบบเครื่องมือบริการดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แก่
- PEA Smart Plus แอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่รวมการชำระค่าไฟ ตรวจสอบประวัติการใช้ไฟ และยื่นคำร้องบริการไว้ในที่เดียว ช่วยให้จัดการค่าไฟได้สะดวก โปร่งใส และรวดเร็ว ผ่านมือถือทุกที่ทุกเวลา
Watt-D Point ระบบสะสมคะแนนบน PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับ 500 คะแนน และรับเพิ่ม 150 คะแนนเมื่อจ่ายตรงเวลา แลกเป็นเงินคืนค่าไฟหรือเครดิตชาร์จ EV ผ่าน PEA VOLTA ได้ทันที
- PEA e-Bill บริการรับใบแจ้งค่าไฟและใบเสร็จทางอีเมล ลดปัญหาบิลหายและลดการใช้กระดาษ พร้อมรับคะแนน Watt-D Point เพิ่ม 30 คะแนนทุกเดือน
- PEA e-Service แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ sabuyservice.pea.co.th ให้ทำธุรกรรมด้านไฟฟ้าได้มากกว่า 29 บริการ ตั้งแต่ขอใช้ไฟใหม่ถึงโซลาร์เซลล์ โดยไม่ต้องเดินทางไปสำนักงาน
LINE Official Account : @PEAThailand ช่องทางแจ้งเตือนค่าไฟและตรวจสอบยอดผ่านมือถือ (สังเกตโล่เขียว) พร้อมชำระเงินได้หลายช่องทาง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
"โจอี้ ภูวศิษฐ์" ตัวแทนความทันสมัยที่เข้าถึงง่าย
ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
และพรีเซ็นเตอร์คนดัง “โจอี้ ภูวศิษฐ์ อันนท์พรสิริ”
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์ “สบายทุกเรื่องไฟฟ้า” ได้ด้วยตนเอง เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่าน App Store หรือ Google Play หรือเข้าใช้บริการผ่าน sabuyservice.pea.co.th แล้วเปิดประตูสู่การจัดการพลังงานที่ง่าย รวดเร็ว PEA พร้อมเดินหน้าเคียงข้างคนไทย ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นใจ เปลี่ยนทุกเรื่องไฟฟ้าให้เป็นเรื่องสบายในทุกวันของชีวิต