PEA ดันแคมเปญ PEA Sabuy Service เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ โจอี้ ภูวศิษฐ์ เชื่อมบริการดิจิทัลทุกเจเนอเรชั่น

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับบทบาทจากการเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้า สู่การพัฒนาบริการที่ช่วยให้ประชาชนจัดการเรื่องไฟฟ้าได้สะดวกขึ้นผ่าน “PEA Sabuy Service” เพราะไฟฟ้าไม่ใช่แค่แสงสว่าง แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนทุกช่วงวัย

         ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดตัวแคมเปญ “PEA Sabuy Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า” ชูแนวคิดยกระดับบริการไฟฟ้าให้ “เร็ว ง่าย และสะดวกสบาย” ภายในงานยังสร้างสีสันด้วยการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ “โจอี้ ภูวศิษฐ์” ศิลปินขวัญใจมหาชน สอดคล้องกับแคมเปญที่ต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ที่เข้าถึงง่าย ทันยุค และใกล้ชิดผู้ใช้บริการมากขึ้น พร้อมชี้ให้เห็นว่าบทบาทของ PEA ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจ่ายไฟ แต่ครอบคลุมถึงการดูแลและอำนวยความสะดวกในเรื่องไฟฟ้าให้ประชาชนในชีวิตประจำวัน

PEA Sabuy Service

นิยามใหม่ของ PEA : พลังงานคือหัวใจของเทคโนโลยีและชีวิต

PEA Sabuy Service

         “เราต้องเริ่มจากการปรับมุมมองต่อคำว่า ‘พลังงาน’ ใหม่ทั้งหมด” ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวเปิดบทสนทนาอย่างหนักแน่น พร้อมย้อนให้เห็นภาพว่า ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา PEA ทุ่มเทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยทุกพื้นที่เข้าถึงไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและมั่นคง
PEA Sabuy Service

         แต่เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง บทบาทขององค์กรก็ต้องก้าวไปไกลกว่าการเป็นผู้จ่ายกระแสไฟ “วันนี้พลังงานไม่ได้หมายถึงเพียงแสงสว่างอีกต่อไป หากคือหัวใจของคุณภาพชีวิต เป็นแรงขับเคลื่อนนวัตกรรม และเป็นรากฐานของความยั่งยืน” ผู้ว่าการ PEA ย้ำ พร้อมอธิบายว่า ภายใต้แคมเปญใหม่ PEA กำลังเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาระบบบริการและการสื่อสาร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณค่า เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใกล้ชิดยิ่งขึ้น

เปิดคลังเครื่องมือดิจิทัล "Sabuy Service" มีอะไรบ้าง ?

         เพื่อให้คำว่า “สบาย” ไม่ใช่แค่สโลแกน แต่เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวัน PEA ได้ออกแบบเครื่องมือบริการดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แก่ 

PEA Sabuy Service

  • PEA Smart Plus แอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่รวมการชำระค่าไฟ ตรวจสอบประวัติการใช้ไฟ และยื่นคำร้องบริการไว้ในที่เดียว ช่วยให้จัดการค่าไฟได้สะดวก โปร่งใส และรวดเร็ว ผ่านมือถือทุกที่ทุกเวลา

  • Watt-D Point ระบบสะสมคะแนนบน PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับ 500 คะแนน และรับเพิ่ม 150 คะแนนเมื่อจ่ายตรงเวลา แลกเป็นเงินคืนค่าไฟหรือเครดิตชาร์จ EV ผ่าน PEA VOLTA ได้ทันที

PEA Sabuy Service

  • PEA e-Bill บริการรับใบแจ้งค่าไฟและใบเสร็จทางอีเมล ลดปัญหาบิลหายและลดการใช้กระดาษ พร้อมรับคะแนน Watt-D Point เพิ่ม 30 คะแนนทุกเดือน
  • PEA e-Service แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ sabuyservice.pea.co.th ให้ทำธุรกรรมด้านไฟฟ้าได้มากกว่า 29 บริการ ตั้งแต่ขอใช้ไฟใหม่ถึงโซลาร์เซลล์ โดยไม่ต้องเดินทางไปสำนักงาน

  • LINE Official Account : @PEAThailand ช่องทางแจ้งเตือนค่าไฟและตรวจสอบยอดผ่านมือถือ (สังเกตโล่เขียว) พร้อมชำระเงินได้หลายช่องทาง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

"โจอี้ ภูวศิษฐ์" ตัวแทนความทันสมัยที่เข้าถึงง่าย

PEA Sabuy Service

ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
และพรีเซ็นเตอร์คนดัง  “โจอี้ ภูวศิษฐ์ อันนท์พรสิริ”

         อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของแคมเปญคือการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ “โจอี้ ภูวศิษฐ์ อันนท์พรสิริ” ศิลปินมากความสามารถที่มีภาพลักษณ์จริงใจ เข้าถึงง่าย และครองใจแฟนเพลงหลากหลายช่วงวัย PEA มองว่าบุคลิกและตัวตนของเขาสอดคล้องกับแนวคิด “สบายทุกเรื่องไฟฟ้า” ที่ต้องการสื่อสารความเป็นกันเอง ทันสมัย และใกล้ชิดประชาชน ทั้งนี้ ผู้ว่าการ PEA เชื่อมั่นว่าโจอี้จะเป็นตัวแทนถ่ายทอดเจตนารมณ์ขององค์กรไปสู่คนทุกเจเนอเรชั่น พร้อมตอกย้ำบทบาทของ PEA ในการก้าวสู่การเป็น “แพลตฟอร์มพลังงานดิจิทัล” ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับวิถีชีวิตของสังคมไทยได้อย่างลงตัวและยั่งยืน
PEA Sabuy Service

PEA Sabuy Service

         ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์ “สบายทุกเรื่องไฟฟ้า” ได้ด้วยตนเอง เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่าน App Store หรือ Google Play หรือเข้าใช้บริการผ่าน sabuyservice.pea.co.th แล้วเปิดประตูสู่การจัดการพลังงานที่ง่าย รวดเร็ว PEA พร้อมเดินหน้าเคียงข้างคนไทย ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นใจ เปลี่ยนทุกเรื่องไฟฟ้าให้เป็นเรื่องสบายในทุกวันของชีวิต

