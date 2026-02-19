HILIGHT
เปิดวาร์ป โนซึลบี ร่างทรง Gen Z สุดฮอต โชว์สื่อองค์เทพ ทำนายแม่นจนขนลุก

            เปิดวาร์ปทำความรู้จัก โนซึลบี ร่างทรง Gen Z สุดฮอตในขณะนี้ จากรายการ Battle of Fates โชว์สื่อองค์เทพ ทำนายแม่นจนขนลุก อดีตเคยออกรายการคุณแม่วัยใส    
โนซึลบี ร่างทรง Gen Z เกาหลี

ภาพจาก Instagram sheknoh

            เป็นรายการที่มีรูปแบบแปลกใหม่ และดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เป็นจำนวนมาก สำหรับรายการ Battle of Fates ศึกดวลหมอดูของเกาหลีใต้ ที่ออกอากาศทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Disney+ โดยมีหนึ่งในผู้ร่วมรายการที่โดดเด่นเป็นที่จับตา และสร้างความตกตะลึงจนเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์ นั่นก็คือ โนซึลบี ซึ่งถูกขนานนามว่า ร่างทรง Gen Z สุดฮอตในขณะนี้   
โนซึลบี ร่างทรง Gen Z เกาหลี

ภาพจาก Instagram sheknoh

          โนซึลบี (Noh Seul-bi) ร่างทรงสาววัย 28 ปี ผู้มีประสบการณ์ 5 ปี เรียกได้ว่าเป็นตัวตึงของรายการ ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกของเธอที่ดูน่าทึ่ง ทั้งมีใบหน้าที่สวยงาม และหุ่นที่น่าดึงดูด แต่งตัวมาในลุคแฟชั่นแบบวัยรุ่น แตกต่างจากภาพของหมอดูหรือร่างทรงแบบเดิม ๆ ไปอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ เธอยังมาพร้อมสีหน้าท่าทางและแววตาที่ดูมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมตั้งแต่ได้รับโจทย์แรก 

          โนซึลบี สามารถทำนายสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ล่วงลับได้อย่างแม่นยำจนน่าขนลุก หลังจากมีข้อมูลเปิดเผยเพียงแค่วันเกิดและวันเสียชีวิต โดยเธอใช้วิธีการสื่อสารกับองค์เทพ แบบไม่ต้องพึ่งเครื่องมือประกอบพิธีกรรมใด ๆ จนสามารถผ่านเข้ารอบได้เป็นคนแรก 

โนซึลบี ร่างทรง Gen Z เกาหลี

ภาพจาก Instagram sheknoh

          การปรากฏตัวของโนซึลบี กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง รวมไปถึงเรื่องราวชีวิตของเธอในอดีต เว็บไซต์ The Chosun Daily เผยว่า โนซึลบี เคยไปร่วมรายการ Teenage Parents 3 วาไรตี้เกาหลีเกี่ยวกับชีวิตแม่วัยใส ที่ออกอากาศในปี 2566 โดยเธอได้เผยเรื่องราวของการเป็นคุณแม่ตั้งแต่อายุ 19 ปี ในเวลานั้น เธอต้องเผชิญกับความรุนแรงในโรงเรียน และการถูกทำร้ายในครอบครัว โซเชียลมีเดียจึงเป็นทางเดียวที่เธอใช้หลบหนีจากโลกความจริงอันโหดร้าย 

          กระทั่งมีชายคนหนึ่งมาเสนอดูดวงให้กับเธอ หลังจากเธอได้รู้จักกับเขา และดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักเธอเป็นอย่างดี เธอจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านและไปอยู่กินกับเขา จนตั้งครรภ์ในที่สุด แต่ปรากฏว่าหลังจากคลอดลูก เธอจับได้ว่าเขามีชู้ เธอจึงยุติความสัมพันธ์ และเลี้ยงลูกตามลำพัง กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิต 

โนซึลบี ร่างทรง Gen Z เกาหลี

ภาพจาก Instagram sheknoh

          และในขณะนั้นเอง โนซึลบีได้ค้นพบว่า ตัวเองมีพลังเหนือธรรมชาติ ซึ่งนำพาเธอไปสู่เส้นทางของการเป็นร่างทรงหมอดู ปัจจุบันเธอก็ยังคงกำลังเลี้ยงลูกเพียงลำพัง และทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์ร่างทรง เธอกลายเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของร่างทรงเกาหลีสมัยใหม่ที่ทั้งเปิดเผย จริงใจ และเข้าถึงง่ายบนโซเชียลมีเดีย ขณะนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2569) บนอินสตาแกรมของเธอมีผู้ติดตามกว่า 110,000 ฟอลโลเว่อร์ 
โนซึลบี ร่างทรง Gen Z เกาหลี

ภาพจาก Instagram sheknoh

โนซึลบี ร่างทรง Gen Z เกาหลี

ภาพจาก Instagram sheknoh

ขอบคุณข้อมูลจาก The Chosun Daily
