เปิดวาร์ป โนซึลบี ร่างทรง Gen Z สุดฮอต โชว์สื่อองค์เทพ ทำนายแม่นจนขนลุก

โนซึลบี (Noh Seul-bi) ร่างทรงสาววัย 28 ปี ผู้มีประสบการณ์ 5 ปี เรียกได้ว่าเป็นตัวตึงของรายการ ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกของเธอที่ดูน่าทึ่ง ทั้งมีใบหน้าที่สวยงาม และหุ่นที่น่าดึงดูด แต่งตัวมาในลุคแฟชั่นแบบวัยรุ่น แตกต่างจากภาพของหมอดูหรือร่างทรงแบบเดิม ๆ ไปอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ เธอยังมาพร้อมสีหน้าท่าทางและแววตาที่ดูมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมตั้งแต่ได้รับโจทย์แรก
โนซึลบี สามารถทำนายสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ล่วงลับได้อย่างแม่นยำจนน่าขนลุก หลังจากมีข้อมูลเปิดเผยเพียงแค่วันเกิดและวันเสียชีวิต โดยเธอใช้วิธีการสื่อสารกับองค์เทพ แบบไม่ต้องพึ่งเครื่องมือประกอบพิธีกรรมใด ๆ จนสามารถผ่านเข้ารอบได้เป็นคนแรก
การปรากฏตัวของโนซึลบี กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง รวมไปถึงเรื่องราวชีวิตของเธอในอดีต เว็บไซต์ The Chosun Daily เผยว่า โนซึลบี เคยไปร่วมรายการ Teenage Parents 3 วาไรตี้เกาหลีเกี่ยวกับชีวิตแม่วัยใส ที่ออกอากาศในปี 2566 โดยเธอได้เผยเรื่องราวของการเป็นคุณแม่ตั้งแต่อายุ 19 ปี ในเวลานั้น เธอต้องเผชิญกับความรุนแรงในโรงเรียน และการถูกทำร้ายในครอบครัว โซเชียลมีเดียจึงเป็นทางเดียวที่เธอใช้หลบหนีจากโลกความจริงอันโหดร้าย
กระทั่งมีชายคนหนึ่งมาเสนอดูดวงให้กับเธอ หลังจากเธอได้รู้จักกับเขา และดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักเธอเป็นอย่างดี เธอจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านและไปอยู่กินกับเขา จนตั้งครรภ์ในที่สุด แต่ปรากฏว่าหลังจากคลอดลูก เธอจับได้ว่าเขามีชู้ เธอจึงยุติความสัมพันธ์ และเลี้ยงลูกตามลำพัง กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิต