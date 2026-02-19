HILIGHT
เดินอยู่ดี ๆ เจอสิงโตงับ ! เหวอถูกตะครุบ ที่แท้มือเชิดสิงโตเป็นคนดัง จุดจบโจรยิ้มเย้ยกล้อง

 
          เดินอยู่ดี ๆ เจอสิงโตงับหัว ! ที่แท้ภารกิจลับ คนเชิดสิงโตเป็นคนดัง รู้จักกันดี เจ้าหน้าที่แฝงตัวสุดเนียน ฝึกเชิดสิงโต-สวมกี่เพ้าใส่หน้ากากยิ้ม จับขี้ยา ยิ้มเย้ยกล้อง 

สารวัตรแจ๊ะ จับโจร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

          เป็นคลิปที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ กรณีล่าสุด (19 กุมภาพันธ์ 2569) เพจ ดาวแปดแฉก มีการเผยคลิปนาทีที่ชายคนหนึ่งกำลังเดินผ่านคณะเชิดสิงโต ในพื้นที่แห่งหนึ่ง ก่อนที่จู่ ๆ จะถูกสิงโตเชิงกระโจนเข้ามา "งับหัว" ตะครุบจับกดลงกับพื้น ก่อนปรากฏความจริงว่าเป็นปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการควบคุมตัวผู้ต้องหา โดยหนึ่งในผู้ที่พรางตัวมาเชิดสิงโตนั้น คือคนดังที่โซเชียลรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่าง "สารวัตรแจ๊ะ" นั่นเอง 

          โดยเพจ จ๋อแจ๊ะจับโจร รายงานว่า ทาง น.1 ส่ง รองจ๋อ นำทีมชุดยาเสพติด บช.น. และสืบ สน.ประชาชื่น ซ้อนแผนปลอมตัวเป็นคณะเชิดสิงโต รวบ "โจโจ้" ชายขี้ยา ที่ตระเวนย่องเบาลักทรัพย์ตามบ้านที่เจ้าของไม่อยู่ สร้างความเดือดร้อนไปทั่ว 

สารวัตรแจ๊ะ จับโจร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

          โดยพบว่าผู้ก่อเหตุ ย่องเข้าบ้าน ผกก. ในสังกัด บช.น. ถึง 3 ครั้ง 3 วันติด ๆ ครั้งสุดท้ายผู้เสียหายเฝ้าจู่โจมจับกุม แต่คนร้ายเป็นนักวิ่ง ใช้ความเร็วสามารถหลบหนีไปได้ อีกทั้งยังพบภาพกล้องวงจรปิด "โจโจ้ยิ้มสะใจ" ท้าทายกล้องอย่างมั่นใจว่าตำรวจตามจับไม่ได้แน่ ๆ เพราะไม่มีตัวตนในข้อมูลบัตรประชาชน 

          แต่สุดท้ายหนีไม่รอด ถูกทางตำรวจซ้อนแผนแฝงตัวมาเป็นคณะเชิดสิงโต ส่งตัวโจโจ้ไปฉลองตรุษจีนในคุกแทน โดยพบมีประวัติคดียาเสพติด และลักทรัพย์ 9 คดี 

สารวัตรแจ๊ะ จับโจร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จ๋อแจ๊ะจับโจร

สารวัตรแจ๊ะ จับโจร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จ๋อแจ๊ะจับโจร

สารวัตรแจ๊ะ จับโจร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จ๋อแจ๊ะจับโจร

สารวัตรแจ๊ะ จับโจร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จ๋อแจ๊ะจับโจร


เดินอยู่ดี ๆ เจอสิงโตงับ ! เหวอถูกตะครุบ ที่แท้มือเชิดสิงโตเป็นคนดัง จุดจบโจรยิ้มเย้ยกล้อง โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2569
