ไทยเข้าฤดูร้อน 22 ก.พ. ชี้ปีนี้ร้อนโหดกว่าเดิม ส่อแตะ 42-43 องศา ระวังพายุฤดูร้อน


           กรมอุตุฯ ประกาศ ไทยเข้าสู่ฤดูร้อน 22 ก.พ. นี้ คาดสิ้นสุดช่วงกลางเดือน พ.ค. เตือนระวังพายุฤดูร้อน ชี้กลางเดือน มี.ค. - เม.ย. ร้อนโหดกว่าเดิม อาจแตะ 42 - 43 องศา 

ไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ

ประเทศไทย เข้าฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ

           วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป พร้อมเตือนช่วงเปลี่ยนฤดูระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ จะเกิดพายุฤดูร้อนในประเทศไทยตอนบน ขณะเดียวกันปีนี้มีแนวโน้มร้อนกว่าปีก่อน และอุณหภูมิสูงสุดอาจแตะ 42 - 43 องศาเซลเซียส
           
           โดย ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาวะอากาศพบว่า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไป ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ และทิศทางลมเปลี่ยนเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ จึงเข้าเกณฑ์การเริ่มต้นฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
           
           อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นฤดูจะมีอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นปะทะอากาศร้อน ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อน มีลักษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ หลังพายุผ่านอุณหภูมิจะลดลงชั่วคราวก่อนกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง
           

           สำหรับภาพรวมฤดูร้อนปี 2569 คาดว่าจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมีนาคม - เมษายน จะร้อนจัดกว่าปีที่ผ่านมา พื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนจัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และตาก ซึ่งอาจมีอุณหภูมิสูงกว่า 42 องศาเซลเซียส
           
           ในด้านสภาพภูมิอากาศโลก ช่วงฤดูร้อนนี้ยังได้รับอิทธิพลลานีญากำลังอ่อนที่กำลังเปลี่ยนสู่สภาวะเป็นกลาง ทำให้ปริมาณฝนโดยรวมใกล้เคียงค่าปกติ แต่ยังมีสัญญาณแห้งแล้งเล็กน้อยในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
           
           ทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อน หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเวลา 10.00 - 19.00 น. ซึ่งมีค่าดัชนีความร้อนสูงและเสี่ยงโรคลมแดด รวมทั้งระมัดระวังอัคคีภัยและไฟป่าในช่วงอากาศแห้ง พร้อมติดตามประกาศเตือนภัยและพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

