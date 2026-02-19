ญาติเด็ก 6 ขวบถูกครูชนดับ ช้ำ ตร. เรียก 1 แสนค่าดูแลคดี - ฟังความจริงจากครู ยิ่งเดือด

เด็ก 6 ขวบถูกครูขับรถชนดับหน้าโรงเรียน ครอบครัวแฉซ้ำตำรวจเรียกรับเงินแสนแลกทำคดี หนุ่ม กรรชัย เดือดต่อสาย ตร.ผู้กำกับ เตรียมรายงานถึง ผบ.ตร.
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
กรณีอุบัติเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับ น้องเกล เด็กหญิงวัย 6 ขวบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งถูกรถยนต์ของครูสาวพุ่งชนเสียชีวิต ขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียนบ้านดงย่อ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยครอบครัวออกมาร้องขอความเป็นธรรม หลังจากได้เงินเยียวยาเพียง 27,000 บาท หากต้องการมากกว่านี้ครูคู่กรณีกลับบอกว่าให้ไปคุยกันที่ศาล
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า ย้อนไปอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. วันที่ 22 มกราคม 2569 น้องเกล กำลังเดินข้ามทางม้าลายเพื่อเข้าโรงเรียน แต่ถูกรถยนต์สีขาว ซึ่งมีครูสาววัย 32 ปี เป็นผู้ขับขี่ พุ่งชนอย่างแรงกลางถนน จนได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยมีรายงานว่า ร่างของน้องเกลกระเด็นไป 20 เมตร
คุณปู่ของน้องเกล ซึ่งเล่าทั้งน้ำตาว่า ครอบครัวเสียใจอย่างมาก เพราะหลานเป็นเด็กน่ารัก และเป็นแก้วตาดวงใจของทุกคนในบ้าน โดยวันเกิดเหตุ แม่ของน้องต้องรีบไปส่งลูกอีกคนหนึ่ง จึงจอดรถฝั่งตรงข้าม และให้น้องเดินข้ามทางม้าลายเอง ทั้งที่ปกติจะไปส่งถึงในโรงเรียน ปู่เผยด้วยว่า ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาที หลานยังหันมาโบกมือลาพร้อมพูดว่า "น้องเกลไปโรงเรียนก่อนนะคะปู่" แต่เพียงประมาณ 5 นาที ก็มีโทรศัพท์แจ้งข่าวร้ายว่า หลานประสบอุบัติเหตุ
ภาพจาก โหนกระแสเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ คุณปู่เห็นสภาพรถแล้วแทบใจสลาย เพราะไฟหน้ารถแตกเสียหายอย่างหนัก และไม่มีรอยเบรกบนถนน ทำให้เชื่อว่ารถพุ่งชนอย่างแรง มองแล้วรู้ทันทีเลยว่ามันชนแรงมาก อีกทั้งไม่มีร่องรอยการเบรกบนพื้นถนนด้วย ในช่วงแรก ครูผู้ขับรถมีอาการช็อกและร้องไห้ และเคยพูดว่าจะเยียวยาอย่างเต็มที่ แต่ต่อมาระหว่างการเจรจาที่สถานีตำรวจ กลับมีท่าทีเปลี่ยนไป บอกว่า หากร้องเรียนมากกว่านี้ก็ไปคุยกันที่ศาลก็แล้วกัน และยังยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ผิด โดยอ้างว่าแสงแดดแยงตา และไม่มีเจตนา
เมื่อครูไม่ยอมรับผิด ทำให้บริษัทประกันภัยยังไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยได้ เพราะต้องรอคำพิพากษาของศาลก่อน ทั้งที่ตามเงื่อนไข ถ้าเกิดว่าคนชนยอมรับว่าตัวเองผิด ประกันจะจ่ายเลย รายละ 500,000 บาท เป็น 1 ล้านบาท คุณปู่ยอมรับว่า ครอบครัวเสียความรู้สึกอย่างมาก และตั้งคำถามถึงจิตสำนึกของคนเป็นครู สิ่งที่ครอบครัวต้องการไม่ใช่เงินจำนวนมาก แต่เพียงต้องการให้ครูยอมรับผิด เพื่อให้กระบวนการชดเชยตามสิทธิ์เกิดขึ้น และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในงานศพ อย่างน้อยที่สุด อยากให้ครูออกมายอมรับความจริง เพราะไม่มีใครอยากได้เงินจากความสูญเสีย แต่เมื่อความผิดเกิดขึ้นแล้ว ก็ควรแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจ
เปิดใจครูคู่กรณี รับไม่คิดสู้คดี แต่ไม่มีเงิน อ้างร้อยเวรแนะให้ปฏิเสธก่อน
ครูคู่กรณีที่ขับรถชนน้องเกล เปิดใจผ่านรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ระบุว่า เธอไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่รับผิดชอบ เพียงแต่ว่าเงินที่จะเยียวยา มันก็ไม่รู้ว่าจะหาจากที่ไหน ยอมรับว่ามีภาระทางครอบครัวจำนวนมาก เป็นเสาหลักของบ้าน ต้องดูแลแม่ ตายาย และน้อง ทำให้ไม่สามารถหาเงินก้อนเพื่อเยียวยาได้ทันที แม้จะพยายามหาทางกู้ยืมแล้วก็ตาม
สาเหตุที่ยังไม่ได้รับสารภาพก่อนหน้านี้ เนื่องจากมีคำแนะนำจากพนักงานสอบสวน โดยระบุว่า ทางร้อยเวรพูดประมาณว่า ถ้าเราหาเงินเยียวยายังไม่ได้ ก็ปฏิเสธไปก่อน แล้วค่อยไปยอมรับชั้นศาลก็ได้ ซึ่งครูยืนยันว่าร้อยเวรที่ให้คำแนะนำดังกล่าว เป็นเจ้าหน้าที่จาก สภ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
นอกจากนี้ ยังยอมรับว่าที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายแทบไม่ได้พูดคุยกันโดยตรง แต่เป็นการเจรจาผ่านตัวแทนหรือคนกลางเป็นหลัก โดยมีการนัดพูดคุยกัน 2 ครั้ง แต่ครูไม่ได้เป็นผู้พูดคุยด้วยตนเองทั้งหมด จนอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
ช่วงท้าย ครูได้กล่าวขอโทษทั้งคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ และครอบครัวของน้องเกล ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้น และไม่ได้ตั้งใจจะปฏิเสธความรับผิดชอบ พยายามกู้ยืมเงิน เพื่อจะเยียวยา เพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนผิด เธอต้องขอโทษจริง ๆ
ขณะที่ครอบครัวน้องเกล เผยว่า คดีนี้ถูกตำรวจที่รับผิดชอบคดีเรียกรับส่วนแบ่งจากเงินประกัน โดยพยายามเจรจาไกล่เกลี่ย และแจ้งว่าบริษัทประกันภัยสามารถจ่ายเงินชดเชยได้ประมาณ 1 ล้านบาท แต่มีการขอหักเงินจำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 100,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการและค่าประสานงานช่วยเหลือคดี
ภาพจาก โหนกระแส
หนุ่ม กรรชัย สุดทน โทร. แจ้งผู้กำกับ สภ.คูเมือง เตรียมรายงานถึง ผบ.ตร.
ภายหลังได้ฟังเรื่องราวจากทั้ง 2 ฝ่าย โดยที่ปัญหานั้นไปบรรจบที่พฤติกรรมของตำรวจเจ้าของคดี ทาง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรโหนกระแส ต่อสายพูดคุยสด ๆ กับ พ.ต.อ. เข็มชาติ แปดแก้ว ผู้กำกับการ สภ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ถามทราบหรือไม่ว่าร้อยเวรไปขอเงิน 10% จากผู้เสียหาย
ด้านผู้กำกับ สภ.คูเมือง ชี้แจงว่า จากการสอบถามเบื้องต้น พนักงานสอบสวนยืนยันว่าไม่มีประเด็นนี้ และย้ำว่า หากครอบครัวผู้เสียหายมีหลักฐาน สามารถนำมามอบให้ได้ พร้อมดำเนินการทางวินัยและอาญาถึงที่สุด
หนุ่ม กรรชัย ยืนยันว่าจะมีการติดตามเรื่องนี้ทุกฝีก้าว และตนจะทำเรื่องนี้ร้องไปทางผู้บังคับบัญชา เพราะรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม มันเป็นการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง ใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการต่อรองหาประโยชน์จากผู้เสียหาย โดยประกาศด้วยว่า "ผมจะรายงานเรื่องนี้ไปที่ ผบ.ตร. ด้วย และจะติดตามคดีนี้ให้ถึงที่สุด"
ช่วงท้าย หนุ่ม กรรชัย ยังฝากผ่านรายการด้วยว่า "ฝากบอกอำนวยด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะโทร. ไปหาเขาด้วย"
ขณะที่ฝั่งครอบครัวผู้เสียหายเอง โดยเฉพาะคุณปู่ของเด็กผู้เสียชีวิต ยืนยันกลางรายการว่า เคยได้ยินคำพูดจากตำรวจนายดังกล่าวจริง โดยระบุว่า "เขาบอกว่าเป็นค่าบริการดูแลกัน"
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์, โหนกระแส