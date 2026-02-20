มะลิ เล่านาทีเฉียดตาย เพื่อนสนิทวางยาในแก้ว ซ้ำกลับหัวเราะใส่หน้า เห็นเป็นเรื่องตลก !

มะลิ อินฟลูฯ ลูกครึ่งไทย แฉวีรกรรมเพื่อนแอบวางยาในเครื่องดื่ม ทำร่างกายผิดปกติจนเกือบไม่รอด ซ้ำถูกหัวเราะใส่หน้าเห็นเป็นเรื่องตลก สุดทนจนต้องตัดเพื่อน
กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความตกใจไม่น้อย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มะลิ อินฟลูฯ สาวลูกครึ่งไทย-อังกฤษ จากช่อง มะลิ กระถิน คู่แฝด ออกมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวผ่านคลิปวิดีโอ ระบุว่าเธอเคยถูกเพื่อนในแฟลตเดียวกันแอบใส่สารบางอย่างลงในเครื่องดื่ม โดย ที่เธอไม่รู้ตัว จนทำให้เกิดอาการผิดปกติทางร่างกาย และสร้างความหวาดกลัวอย่างมาก
เริ่มจากที่เธอเกิดอุบัติเหตุล้ม ศีรษะกระแทกอย่างแรงหลังทำกิจกรรมเชียร์ทำให้มีอาการผิดปกติในเวลาต่อมา เหมือนฉันวูบไปแวบนึง แม้จะพยายามพักผ่อนตามคำแนะนำของครอบครัว
ต่อมาอาการเริ่มดีขึ้น จึงออกไปสังสรรค์ดื่มไวน์กับเพื่อน และต่อมาเธอเริ่มมีอาการผิดปกติทั่วร่างกาย อยู่ ๆ ตัวฉันก็เริ่มมีอาการแปลก ๆ ตัวร้อนมาก เหงื่อออกเยอะมาก ตอนนั้นฉันคิดว่าฉันจะตายแล้ว คิดว่ากำลังจะช็อก แต่ก็ไม่ได้บอกเพื่อน บอกแค่ว่าเธอจะขอกลับไปห้อง
เป็นบ้าเหรอ Are you crazy ฉันไม่คิดเลยว่าเพื่อนจะทำแบบนี้กับฉัน ใส่ยาในเครื่องดื่มของเธอเพราะคิดว่ามันตลก เธอผิดเหรอที่ไม่โอเค มองว่าคนแบบไหนจะทำเรื่องแบบนี้ให้เป็นตลก ซึ่งสำหรับเธอมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
หลังผ่านไป 2 วัน มะลิ จึงไปบอกกับเพื่อนรายนี้ว่า ฉันเชื่อใจเธอทุกอย่าง ทำไมมาทำกันแบบนี้ มันไม่ตลก ถ้าเรื่องอื่นเธอไม่เคยเก็บมาคิดเลย ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนคนนี้มา 1 เดือนแล้ว เพราะก็รับไม่ได้ที่จะต้องมีเพื่อนแบบนี้