มะลิ เล่านาทีเฉียดตาย เพื่อนสนิทวางยาในแก้ว ซ้ำกลับหัวเราะใส่หน้า เห็นเป็นเรื่องตลก !

 
            มะลิ อินฟลูฯ ลูกครึ่งไทย แฉวีรกรรมเพื่อนแอบวางยาในเครื่องดื่ม ทำร่างกายผิดปกติจนเกือบไม่รอด ซ้ำถูกหัวเราะใส่หน้าเห็นเป็นเรื่องตลก สุดทนจนต้องตัดเพื่อน

ขำไม่ออก เล่นกันเบอร์นี้เลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มะลิ กระถิน คู่แฝด

            กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความตกใจไม่น้อย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มะลิ อินฟลูฯ สาวลูกครึ่งไทย-อังกฤษ จากช่อง มะลิ กระถิน คู่แฝด ออกมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวผ่านคลิปวิดีโอ ระบุว่าเธอเคยถูกเพื่อนในแฟลตเดียวกันแอบใส่สารบางอย่างลงในเครื่องดื่ม โดย ที่เธอไม่รู้ตัว จนทำให้เกิดอาการผิดปกติทางร่างกาย และสร้างความหวาดกลัวอย่างมาก

            เริ่มจากที่เธอเกิดอุบัติเหตุล้ม ศีรษะกระแทกอย่างแรงหลังทำกิจกรรมเชียร์ทำให้มีอาการผิดปกติในเวลาต่อมา เหมือนฉันวูบไปแวบนึง แม้จะพยายามพักผ่อนตามคำแนะนำของครอบครัว 

            ต่อมาอาการเริ่มดีขึ้น จึงออกไปสังสรรค์ดื่มไวน์กับเพื่อน และต่อมาเธอเริ่มมีอาการผิดปกติทั่วร่างกาย อยู่ ๆ ตัวฉันก็เริ่มมีอาการแปลก ๆ ตัวร้อนมาก เหงื่อออกเยอะมาก ตอนนั้นฉันคิดว่าฉันจะตายแล้ว คิดว่ากำลังจะช็อก แต่ก็ไม่ได้บอกเพื่อน บอกแค่ว่าเธอจะขอกลับไปห้อง

ขำไม่ออก เล่นกันเบอร์นี้เลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มะลิ กระถิน คู่แฝด

            ด้วยความไม่สบายใจ กลัวว่าตนเองกลับมาที่ห้องแล้วจะเป็นอะไรไหม มะลิจึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในแฟลตเดียวกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้เธอรู้สึกแย่กว่าเดิม พวกเขาหัวเราะใส่หน้าฉัน ตอนที่ฉันกำลังร้องไห้และคิดว่าตัวเองกำลังจะตาย สรุปว่าพวกเขาบอกฉันว่า เขาใส่อะมิโนแอซิดลงไปในเครื่องดื่มของฉัน 

            เป็นบ้าเหรอ Are you crazy ฉันไม่คิดเลยว่าเพื่อนจะทำแบบนี้กับฉัน ใส่ยาในเครื่องดื่มของเธอเพราะคิดว่ามันตลก เธอผิดเหรอที่ไม่โอเค มองว่าคนแบบไหนจะทำเรื่องแบบนี้ให้เป็นตลก ซึ่งสำหรับเธอมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

ขำไม่ออก เล่นกันเบอร์นี้เลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มะลิ กระถิน คู่แฝด

            หลังผ่านไป 2 วัน มะลิ จึงไปบอกกับเพื่อนรายนี้ว่า ฉันเชื่อใจเธอทุกอย่าง ทำไมมาทำกันแบบนี้ มันไม่ตลก ถ้าเรื่องอื่นเธอไม่เคยเก็บมาคิดเลย ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนคนนี้มา 1 เดือนแล้ว เพราะก็รับไม่ได้ที่จะต้องมีเพื่อนแบบนี้ 





