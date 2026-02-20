เพจดังเปิดข้อมูลกรณี อบต. แห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น จ่ายโบนัสปี 2568 ก่อนถูกเรียกคืน 5-10% โดยอ้างนำไปช่วยผู้ไม่ได้รับสิทธิ ด้านชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น บางคนบอกพึ่งรู้ อบต. มีโบนัสด้วย ?
ภาพจาก : sasirin pamai / Shutterstock.com
แฟนเพจเฟซบุ๊ก "ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน" เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น ระบุว่ามีการจ่ายโบนัสประจำปี 2568 ให้แก่พนักงานในอัตรา 90-95% ของเงินเดือน คิดเป็นวงเงินรวม 801,418 บาท
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่เงินโบนัสถูกโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับแล้ว มีรายงานว่า "ปลัด อบต." ได้ขอให้พนักงานโอนเงินคืนในสัดส่วน 5-10% ของยอดที่ได้รับ รวมเป็นเงินมากกว่า 60,000 บาท
สำหรับเหตุผลของการเรียกคืนเงินดังกล่าว เพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือบุคคลที่ไม่ได้รับโบนัส โดยกำหนดช่วยเหลือรายละ 500-1,000 บาท รวมวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท และให้โอนเงินเข้าบัญชีนักจัดการงานทั่วไป
ภาพจากเฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
ภายหลังข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง อาทิ
- บางส่วนมองว่าแนวทางดังกล่าวอาจมีเจตนาเพื่อเกลี่ยเงินให้ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิรับโบนัส แม้อาจขัดระเบียบ
- บางความเห็นตั้งคำถามว่า อบต.มีโบนัสด้วยหรือไม่ และมองว่าเงินดังกล่าวเป็นงบประมาณจากภาษีประชาชน
- บางรายสะท้อนประสบการณ์ว่าเคยมีการแบ่งปันลักษณะคล้ายกัน แต่ใช้วิธีนำเงินมาแจกโดยตรงแก่ผู้ไม่มีสิทธิ
- ขณะที่บางความเห็นตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินการดังกล่าว
ภาพจากเฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
ตัวอย่างข้อความที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ เช่น
- น่าจะมีคนไม่ชอบปลัด หลายแห่งทำแบบนี้เพื่อให้ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิรับโบนัสได้เงินด้วย ถามว่าผิดระเบียบไหมก็ผิด แต่ลองนึกสภาพคนที่ทำงานเดียวกันขรก.ได้โบนัสแต่ลูกจ้างบางประเภทไม่มีสิทธิได้ เขาก็เลยเกลี่ยแบ่งให้ เป็นเคสศึกษาว่าไม่ควรเห็นใจใคร อย่าว่าแต่แบ่งให้ลูกจ้างเลย บางที่ต้องตัดเปอร์เซ็นต์ให้นายกด้วยซ้ำ
- พึ่งรู้ อบต. มีโบนัสด้วย
- งานชิล ๆ มีโบนัสด้วย ดีจัง
- แต่ อบต. ไม่ควรมีโบนัสนะครับข้าราชการส่วนอื่นยังไม่มีโบนัสเลย ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ เพราะทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินที่ได้มาจากภาษีของพี่น้องประชาชน
- สมัยที่ผมเคยได้ครั้งนึง เราเคยคุยก้แบบนี้ แต่ต่างกันตรงทีทไม่ได้โอนให้ใคร เอาเงินมาให้แล้วนับแจกคนที่อายุงานไม่ถึงบ้างหรือจ้างเหมา ก้จะพอดีกัยเงินไม่เกิน
- อบต. ย่อมาจากอมทุกบาททุกสตางค์
- หากถึงมือลูกจ้าง ปลายแถวก็ถือว่า เป็นบุญของท้องถิ่น ที่ได้ข้าราชการชั้นดีมาประดับ หน่วยงาน
- ท่านปลัดเป็นคนมีน้ำใจรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ท่านก็รู้ดีว่าผิดระเบียบต่อไปแนะนำท่านให้ประชุมผู้มีสิทธิ์รับไปจับคู่กับผู้ไม่มีสิทธิ์ตามความสมัครใจเพื่อเป็นการจัดทำโครงการแบ่งปันน้ำใจจะได้ไม่ผิดระเบียบครับ
- ปลัดก็ได้โบนัสนี่นา
- รีดภาษีได้เยอะ เลยต้องแจกโบนัส
- 555 ประกอบธุรกิจว่างั้น? ถึงมีโบนัส
- ดีเนาะ ทำงานอบต.ก็มีโบนัสด้วย
- เงินโบนัสทำเอา ปลัด และ ผอคลัง ไปทำสวนหลายคนแล้วนะครับ
ประเด็น "ปลัด อบต. เรียกคืนเงินโบนัส" กลายเป็นข้อถกเถียงถึงความเหมาะสมและแนวทางปฏิบัติ แม้จะมีการอ้างเหตุผลเรื่องการช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับสิทธิ แต่กระแสสังคมยังตั้งคำถามถึงขั้นตอนและความถูกต้องตามระเบียบ โดยต้องติดตามข้อเท็จจริงและคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป