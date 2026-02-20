ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 เตรียมเผยแพร่ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 หลัง กสถ. มีมติเห็นชอบการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด
ภาพจาก : fairuz othman / Shutterstock.com
ความคืบหน้าการ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 มีขึ้นภายหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 ครบทั้งภาค ก ภาค ข และภาค ค (ยกเว้นกลุ่มภาคใต้ เขต 1 และเขต 2)
ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุม กสถ. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 อย่างเป็นทางการ
ภาพจากเฟซบุ๊ก คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ.
สำหรับการประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 ครั้งนี้ ครอบคลุมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 โดยก่อนหน้านี้ได้มีการสอบสัมภาษณ์ภาค ค ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2569 มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 47,208 รายทั่วประเทศ
ทั้งนี้ กสถ. กำหนดประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
2. เว็บไซต์ https://dla-local2568.thaijobjob.com
- อ่าน ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 (ยกเว้นกลุ่มภาคใต้ เขต 1 และเขต 2) [คลิกที่นี่]
- บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 [คลิกที่นี่]
บัญชีรายชื่อเรียกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1
การประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 จะมีรายละเอียดการขึ้นบัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 แยกตามภูมิภาค ได้แก่
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 2
ภาพจากเฟซบุ๊ก คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ.
ภาคกลาง เขต 1
ภาคกลาง เขต 2
ภาคกลาง เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบควรติดตามรายละเอียดการประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 อย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและการบรรจุแต่งตั้งต่อไป