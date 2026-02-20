HILIGHT
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 วันนี้ ตรวจสอบรายชื่อทั่วประเทศที่นี่

          ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 เตรียมเผยแพร่ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 หลัง กสถ. มีมติเห็นชอบการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69
ภาพจาก : fairuz othman / Shutterstock.com

          ความคืบหน้าการ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 มีขึ้นภายหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 ครบทั้งภาค ก ภาค ข และภาค ค (ยกเว้นกลุ่มภาคใต้ เขต 1 และเขต 2)

          ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุม กสถ. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการประกาศผลสอบท้องถิ่น 69  อย่างเป็นทางการ

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69
ภาพจากเฟซบุ๊ก คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ.

          สำหรับการประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 ครั้งนี้ ครอบคลุมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 โดยก่อนหน้านี้ได้มีการสอบสัมภาษณ์ภาค ค ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2569 มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 47,208 รายทั่วประเทศ

          ทั้งนี้ กสถ. กำหนดประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้


          2. เว็บไซต์ https://dla-local2568.thaijobjob.com 

          - อ่าน ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 (ยกเว้นกลุ่มภาคใต้ เขต 1 และเขต 2) [คลิกที่นี่]
          - บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 [คลิกที่นี่
     
 

บัญชีรายชื่อเรียกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1


          การประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 จะมีรายละเอียดการขึ้นบัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 แยกตามภูมิภาค ได้แก่
 
ภาคเหนือ เขต 1

ภาคเหนือ เขต 2

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69
ภาพจากเฟซบุ๊ก คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ.

ภาคกลาง เขต 1

ภาคกลาง เขต 2

ภาคกลาง เขต 3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

          ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบควรติดตามรายละเอียดการประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 อย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและการบรรจุแต่งตั้งต่อไป


