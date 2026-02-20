เปิดพฤติกรรมโหด แอม ไซยาไนด์ ถูกสั่งประหารชีวิตปมสังหาร สารวัตรปู - ยังเหลืออยู่กี่คดี

เปิดคำพิพากษาประหารชีวิต แอม ไซยาไนด์ คดีวางยาปลิดชีพ สารวัตรปู ขโมยเงินคนตายเพื่อไปล้างหนี้ เช็กยังเหลืออีกกี่คดีรออยู่
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางสรารัตน์ รังสิวุฒาภรณ์ หรือ แอม ไซยาไนด์ อายุ 37 ปี จำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จากกรณีวางสารพิษไซยาไนด์ให้ พันตำรวจตรีหญิง นิภา แสนจันทร์ หรือ สารวัตรปู เสียชีวิต
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
เปิดพฤติกรรม แอม ไซยาไนด์ วางแผนฆ่า สารวัตรปู จนศาลตัดสินประหารชีวิต
คดีดังกล่าว แอม ไซยาไนด์ วางแผนล่วงหน้าโดยนำสารพิษไซยาไนด์ใส่ในอาหารหรือเครื่องดื่มให้ สารวัตรปู รับประทานระหว่างนัดพบกันที่ร้านข้าวมันไก่ ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 โดยพยานในร้านยืนยันว่า จำเลยเป็นผู้รินน้ำใส่แก้วในช่วงที่ผู้ตายลุกไปเข้าห้องน้ำ ก่อนที่ผู้ตายจะออกจากร้านและหมดสติ เสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งผลชันสูตรพบสารไซยาไนด์ในร่างกาย ยืนยันว่าได้รับพิษไม่นานก่อนเสียชีวิต และจำเลยเป็นบุคคลสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตาย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
หลักฐานสำคัญยังพบว่า จำเลยเคยสั่งซื้อสารไซยาไนด์ล่วงหน้า มีหลักฐานการโอนเงินและการจัดส่งชัดเจน อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจพบสารไซยาไนด์ในของกลางที่เกี่ยวข้องกับจำเลย นอกจากนี้ ข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์และกล้องวงจรปิดยืนยันว่าจำเลยอยู่ในที่เกิดเหตุ ขัดแย้งกับคำให้การปฏิเสธ ขณะเดียวกัน ยังพบพฤติกรรมพยายามอำพรางหลักฐาน หลังนำสิ่งของต้องสงสัยไปฝากให้ผู้อื่นนำไปทำลาย
ส่วนแรงจูงใจพบว่า จำเลยมีปัญหาหนี้สินจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับเงินของผู้ตายจำนวน 140,000 บาท ที่สูญหายไปก่อนเสียชีวิต โดยพบเงินจำนวนเท่ากันถูกฝากเข้าบัญชีจำเลยเป็น 2 ครั้ง ศาลจึงเห็นว่าการกระทำเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เพื่อหวังผลประโยชน์และปกปิดความผิด พิพากษาประหารชีวิต ก่อนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์ในชั้นศาล
ภาพจากสำนักข่าวไทย
คดีนี้ถือเป็นคดีที่สองที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษ แอม ไซยาไนด์ โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีคำพิพากษาประหารชีวิต แอม ในคดีวางสารไซยาไนด์ฆ่า น.ส.ศิริพร หรือ ก้อย เพื่อนสนิท ระหว่างเดินทางไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยศาลเห็นว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อสะดวกในการชิงทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ในคดีดังกล่าว ยังมีจำเลยร่วมคือ พันตำรวจโท วิฑูรย์ อดีตสามีของจำเลย และ นางสาวธันย์นิชา หรือ ทนายพัช ซึ่งศาลพิพากษาว่ามีความผิดฐานช่วยเหลือผู้กระทำผิดและซ่อนเร้นหลักฐาน ลงโทษจำคุกคนละ 2 ปี โดยอดีตสามีได้รับการลดโทษเหลือ 1 ปี 4 เดือน เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์
ภาพจากสำนักข่าวไทย
สรุป แอม ไซยาไนด์ โดนทั้งหมดกี่คดี ผลตัดสินอย่างไรบ้าง
แอม ไซยาไนด์ ถูกดำเนินคดีทั้งหมด 15 คดี แบ่งตามขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมได้ดังนี้
คดีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว จำนวน 2 คดี
- คดีวางสารไซยาไนด์ฆ่า น.ส.ศิริพร หรือ ก้อย ศาลอาญา พิพากษาประหารชีวิต 7
- คดีวางสารไซยาไนด์ฆ่า สารวัตรปู ศาลพิพากษาประหารชีวิต ก่อนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
คดีที่อัยการสั่งฟ้องแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จำนวน 12 คดี
คดีที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม จำนวน 1 คดี