เปิดพฤติกรรมโหด แอม ไซยาไนด์ ถูกสั่งประหารชีวิตปมสังหาร สารวัตรปู - ยังเหลืออยู่กี่คดี

          เปิดคำพิพากษาประหารชีวิต แอม ไซยาไนด์ คดีวางยาปลิดชีพ สารวัตรปู ขโมยเงินคนตายเพื่อไปล้างหนี้ เช็กยังเหลืออีกกี่คดีรออยู่

แอม ไซยาไนด์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางสรารัตน์ รังสิวุฒาภรณ์ หรือ แอม ไซยาไนด์ อายุ 37 ปี จำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จากกรณีวางสารพิษไซยาไนด์ให้ พันตำรวจตรีหญิง นิภา แสนจันทร์ หรือ สารวัตรปู เสียชีวิต

แอม ไซยาไนด์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

เปิดพฤติกรรม แอม ไซยาไนด์ วางแผนฆ่า สารวัตรปู จนศาลตัดสินประหารชีวิต


          คดีดังกล่าว แอม ไซยาไนด์ วางแผนล่วงหน้าโดยนำสารพิษไซยาไนด์ใส่ในอาหารหรือเครื่องดื่มให้  สารวัตรปู รับประทานระหว่างนัดพบกันที่ร้านข้าวมันไก่ ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 โดยพยานในร้านยืนยันว่า จำเลยเป็นผู้รินน้ำใส่แก้วในช่วงที่ผู้ตายลุกไปเข้าห้องน้ำ ก่อนที่ผู้ตายจะออกจากร้านและหมดสติ เสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งผลชันสูตรพบสารไซยาไนด์ในร่างกาย ยืนยันว่าได้รับพิษไม่นานก่อนเสียชีวิต และจำเลยเป็นบุคคลสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตาย

แอม ไซยาไนด์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          หลักฐานสำคัญยังพบว่า จำเลยเคยสั่งซื้อสารไซยาไนด์ล่วงหน้า มีหลักฐานการโอนเงินและการจัดส่งชัดเจน อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจพบสารไซยาไนด์ในของกลางที่เกี่ยวข้องกับจำเลย นอกจากนี้ ข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์และกล้องวงจรปิดยืนยันว่าจำเลยอยู่ในที่เกิดเหตุ ขัดแย้งกับคำให้การปฏิเสธ ขณะเดียวกัน ยังพบพฤติกรรมพยายามอำพรางหลักฐาน หลังนำสิ่งของต้องสงสัยไปฝากให้ผู้อื่นนำไปทำลาย

          ส่วนแรงจูงใจพบว่า จำเลยมีปัญหาหนี้สินจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับเงินของผู้ตายจำนวน 140,000 บาท ที่สูญหายไปก่อนเสียชีวิต โดยพบเงินจำนวนเท่ากันถูกฝากเข้าบัญชีจำเลยเป็น 2 ครั้ง ศาลจึงเห็นว่าการกระทำเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เพื่อหวังผลประโยชน์และปกปิดความผิด พิพากษาประหารชีวิต ก่อนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์ในชั้นศาล 

แอม ไซยาไนด์
ภาพจากสำนักข่าวไทย

          คดีนี้ถือเป็นคดีที่สองที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษ แอม ไซยาไนด์ โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีคำพิพากษาประหารชีวิต แอม ในคดีวางสารไซยาไนด์ฆ่า น.ส.ศิริพร หรือ ก้อย เพื่อนสนิท ระหว่างเดินทางไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยศาลเห็นว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อสะดวกในการชิงทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

          ในคดีดังกล่าว ยังมีจำเลยร่วมคือ พันตำรวจโท วิฑูรย์ อดีตสามีของจำเลย และ นางสาวธันย์นิชา หรือ ทนายพัช ซึ่งศาลพิพากษาว่ามีความผิดฐานช่วยเหลือผู้กระทำผิดและซ่อนเร้นหลักฐาน ลงโทษจำคุกคนละ 2 ปี โดยอดีตสามีได้รับการลดโทษเหลือ 1 ปี 4 เดือน เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์

แอม ไซยาไนด์
ภาพจากสำนักข่าวไทย

สรุป แอม ไซยาไนด์ โดนทั้งหมดกี่คดี ผลตัดสินอย่างไรบ้าง


          แอม ไซยาไนด์ ถูกดำเนินคดีทั้งหมด 15 คดี แบ่งตามขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมได้ดังนี้

          คดีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว จำนวน 2 คดี

          - คดีวางสารไซยาไนด์ฆ่า น.ส.ศิริพร หรือ ก้อย ศาลอาญา พิพากษาประหารชีวิต 7
          - คดีวางสารไซยาไนด์ฆ่า สารวัตรปู ศาลพิพากษาประหารชีวิต ก่อนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต

          คดีที่อัยการสั่งฟ้องแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จำนวน 12 คดี

          คดีที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม จำนวน 1 คดี


