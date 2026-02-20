HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไอติม พริษฐ์ แจงดราม่าปมสุขภาพฟัน รับเคยมีปัญหาแต่หายแล้ว วอนนำเสนอประเด็นอื่น

          ไอติม พริษฐ์ แจงปมสุขภาพฟันหลังถูกสื่อหยิบไปทำข่าว เผยเป็นภาพเก่า ยอมรับเคยมีปัญหาจริงแต่รักษาจบแล้ว แนะควรไปตรวจสอบรัฐบาล-กกต. แทนเรื่องส่วนตัว

ไอติม พริษฐ์ แจงปมสุขภาพฟัน
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

          จากกรณี กนกรัตน์ เทโวขัติ หรือ หมอนก บิ๊กบราเธอร์ ซึ่งเป็นทันตแพทย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Kanokrat Thewokhat โดยกล่าวถึง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม โฆษกพรรคประชาชน พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพช่องปาก

          โดยหมอนก ระบุข้อความว่า "ในฐานะที่เป็นหมอฟันเราแนะนำให้คุณไอติมไปขูดหินปูนด่วนนะคะ  ฟันหน้าล่างที่ 1 กำลังเป็นโรคเหงือกแล้วก็อนาคตจะโยกแล้วหลุดค่ะ ด้วยความเป็นห่วง""

          ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้กลายเป็นที่สนใจและถูกแชร์ต่อในสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงมีบางสำนักข่าวนำภาพและประเด็นดังกล่าวไปนำเสนอเป็นวงกว้าง


          ล่าสุด (20 กุมภาพันธ์ 2569 ) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า ตอนแรกตั้งใจจะไม่สื่อสารกับสาธารณะในประเด็นนี้ แต่เนื่องจากมีสำนักข่าวหลักและเพจต่าง ๆ นำเสนอข่าวเกี่ยวกับสุขภาพฟันของตน โดยใช้ภาพเก่าจากในอดีตกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง

ไอติม พริษฐ์ แจงปมสุขภาพฟัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พริษฐ์ วัชรสินธุ - ไอติม

          นายพริษฐ์ ยอมรับว่า ตนเองเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันจริง และต้องเข้าพบทันตแพทย์บ่อยกว่าคนทั่วไป แต่ย้ำว่าภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่เป็นภาพในอดีต และขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยมาระยะหนึ่งแล้ว

          พร้อมกันนี้ ยังระบุด้วยว่า พร้อมรับฟังข้อทักท้วงที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง แต่หวังว่าหลังจากทราบข้อเท็จจริงแล้ว การนำเสนอประเด็นดังกล่าวจะยุติลง เพื่อให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะสื่อมวลชน ได้ใช้เวลาไปกับการตรวจสอบการทำงานของผู้มีอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รัฐบาล หรือพรรคการเมืองต่าง ๆ โดยย้ำว่า เป้าหมายสำคัญคือการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะของประชาชน มากกว่าการให้ความสนใจกับประเด็นส่วนบุคคล


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไอติม พริษฐ์ แจงดราม่าปมสุขภาพฟัน รับเคยมีปัญหาแต่หายแล้ว วอนนำเสนอประเด็นอื่น โพสต์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:02:08 1,427 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา บักเซียงมันตายแล้ว ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย