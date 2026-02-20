ไอติม พริษฐ์ แจงดราม่าปมสุขภาพฟัน รับเคยมีปัญหาแต่หายแล้ว วอนนำเสนอประเด็นอื่น

ไอติม พริษฐ์ แจงปมสุขภาพฟันหลังถูกสื่อหยิบไปทำข่าว เผยเป็นภาพเก่า ยอมรับเคยมีปัญหาจริงแต่รักษาจบแล้ว แนะควรไปตรวจสอบรัฐบาล-กกต. แทนเรื่องส่วนตัว
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
จากกรณี กนกรัตน์ เทโวขัติ หรือ หมอนก บิ๊กบราเธอร์ ซึ่งเป็นทันตแพทย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Kanokrat Thewokhat โดยกล่าวถึง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม โฆษกพรรคประชาชน พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพช่องปาก
โดยหมอนก ระบุข้อความว่า "ในฐานะที่เป็นหมอฟันเราแนะนำให้คุณไอติมไปขูดหินปูนด่วนนะคะ ฟันหน้าล่างที่ 1 กำลังเป็นโรคเหงือกแล้วก็อนาคตจะโยกแล้วหลุดค่ะ ด้วยความเป็นห่วง""
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้กลายเป็นที่สนใจและถูกแชร์ต่อในสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงมีบางสำนักข่าวนำภาพและประเด็นดังกล่าวไปนำเสนอเป็นวงกว้าง
** ดูโพสต์ **
ล่าสุด (20 กุมภาพันธ์ 2569 ) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า ตอนแรกตั้งใจจะไม่สื่อสารกับสาธารณะในประเด็นนี้ แต่เนื่องจากมีสำนักข่าวหลักและเพจต่าง ๆ นำเสนอข่าวเกี่ยวกับสุขภาพฟันของตน โดยใช้ภาพเก่าจากในอดีตกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พริษฐ์ วัชรสินธุ - ไอติม
นายพริษฐ์ ยอมรับว่า ตนเองเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันจริง และต้องเข้าพบทันตแพทย์บ่อยกว่าคนทั่วไป แต่ย้ำว่าภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่เป็นภาพในอดีต และขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยมาระยะหนึ่งแล้ว
พร้อมกันนี้ ยังระบุด้วยว่า พร้อมรับฟังข้อทักท้วงที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง แต่หวังว่าหลังจากทราบข้อเท็จจริงแล้ว การนำเสนอประเด็นดังกล่าวจะยุติลง เพื่อให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะสื่อมวลชน ได้ใช้เวลาไปกับการตรวจสอบการทำงานของผู้มีอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รัฐบาล หรือพรรคการเมืองต่าง ๆ โดยย้ำว่า เป้าหมายสำคัญคือการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะของประชาชน มากกว่าการให้ความสนใจกับประเด็นส่วนบุคคล