ห้างในตำนาน 33 ปี ประกาศปิดกิจการ 10 พ.ค. บอกเหตุผลชัด หมดสัญญาเช่า

  
          ห้างในตำนาน 33 ปี ประกาศปิดกิจการ 10 พฤษภาคม 2569 พร้อมบอกเหตุผลชัด แต่ไม่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ จัดโปรโมชั่นส่งท้าย

ปิดตำนานห้างดัง 33 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์ เพชรบุรี

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์ เพชรบุรี มีการประกาศแจ้งข่าวการปิดกิจการห้างสหไทย จ.เพชรบุรี วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

          ห้างสหไทย (เพชรบุรี) เริ่มเปิดกิจการเดือนพฤศจิกายน 2536 ตลอดเวลาเกือบ 33 ปี ห้างสหไทยเปิดให้บริการแก่ชาวเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง จนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทว่าปี 2569 ห้างสหไทย (เพชรบุรี) ครบสัญญาเช่าพื้นที่กับทางเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประกอบกับไม่มีผู้สืบทอดกิจการ จึงมีความประสงค์ไม่ต่อสัญญา และปิดกิจการวันที่ 10 พฤษภาคม 2569

          ทั้งนี้ ห้างสหไทย จะจัดรายการลดราคาล้างสต๊อก พร้อมโปรโมชั่นสินค้าที่มีคุณภาพพิเศษและของสมนาคุณมากมาย เริ่มตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

ปิดตำนานห้างดัง 33 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์ เพชรบุรี

ปิดตำนานห้างดัง 33 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์ เพชรบุรี


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์ เพชรบุรีภาพจาก เฟซบุ๊ก ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์ เพชรบุรี

ห้างในตำนาน 33 ปี ประกาศปิดกิจการ 10 พ.ค. บอกเหตุผลชัด หมดสัญญาเช่า โพสต์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:12:25 7,413 อ่าน
