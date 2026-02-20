ห้างในตำนาน 33 ปี ประกาศปิดกิจการ 10 พ.ค. บอกเหตุผลชัด หมดสัญญาเช่า

ห้างในตำนาน 33 ปี ประกาศปิดกิจการ 10 พฤษภาคม 2569 พร้อมบอกเหตุผลชัด แต่ไม่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ จัดโปรโมชั่นส่งท้าย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์ เพชรบุรี
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์ เพชรบุรี มีการประกาศแจ้งข่าวการปิดกิจการห้างสหไทย จ.เพชรบุรี วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ทั้งนี้ ห้างสหไทย จะจัดรายการลดราคาล้างสต๊อก พร้อมโปรโมชั่นสินค้าที่มีคุณภาพพิเศษและของสมนาคุณมากมาย เริ่มตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป
