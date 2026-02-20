เมื่อเด็กเข้าค่ายลูกเสือ แค่เริ่มทำกับข้าวเองก็สิ้นหวัง แม้อุปกรณ์ครบ ไวรัลพีค 1.9 ล้าน

ไวรัลเด็กทำอาหารในค่ายลูกเสือ แม้มีอุปกรณ์และวัตถุดิบครบ แต่กลับเจออุปสรรคไม่คาดคิด ทำเอาเพื่อน ๆ หน้าเสียกันยกแก๊ง
ภาพจาก TikTok @popaparichat
ภาพจำของค่ายลูกเสือมักเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความสามัคคี และกิจกรรมผจญภัยกลางธรรมชาติ แต่ความจริงแล้วหนึ่งในบททดสอบสำคัญที่หลายคนต้องเจอคือการทำอาหาร ที่ต่อให้มีวัตถุดิบวางอยู่ตรงหน้า มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้ครบมือ แต่การจะทำกับข้าวนอกสถานที่นั้นก็อาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @popaparichat ครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง เผยบรรยากาศที่เด็กนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ เมื่อมาถึงช่วงที่ต้องแบ่งกลุ่มทำอาหารก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมทั้งกระทะ เตาถ่านจุดไฟเรียบร้อย รวมทั้งวัตถุดิบอย่างหมูสับ พริก กระเทียม เครื่องปรุง ชนิดที่ว่าเด็ก ๆ น่าจะสามารถช่วยกันทำเมนูกะเพราออกมาได้ไม่ยากเลย
อย่างไรก็ดี ด้วยความที่คนเยอะก็ต้องแบ่งหน้าที่กันทำ ปรากฏว่างานนี้การทำกับข้าวเกือบล่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก เพราะหลังจากตั้งกระทะและนำพริกกระเทียมลงไปผัดรอแล้ว แต่เด็กที่ทำหน้าที่หยิบหมูใส่กระทะกลับพลาดแบบไม่มีใครคาดคิด
จากคลิปจะเห็นว่า เมื่อเด็กชายกำลังจะนำหมูสับเทลงกระทะ แต่จังหวะกลับพลาดเป้าเทหมูลงไปที่พื้นหลายก้อน ทำเอาเพื่อนที่รอขั้นตอนนี้ต่างทำหน้าผิดหวังไปตาม ๆ กัน งานนี้ทำเอารวนไปทั้งขบวน เพราะกระทะอาจจะไหม้จนกินไม่ได้ สุดท้ายต้องใช้วิธีเอามือไปหยิบหมูวางใส่กระทะเอง แต่ครูก็ยังให้กำลังใจไม่ห่าง พร้อมเชียร์ให้หยิบหมูใส่เพิ่มอีก ๆ ส่วนอีกคนก็หวังดีหยิบหมูจากพื้นไปล้าง แล้วนำกลับมาโยนใส่กระทะให้ตามเดิม
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลเรียกรอยยิ้มจนมียอดเข้าชมกว่า 1.9 ล้านครั้ง งานนี้ชาวเน็ตต่างโฟกัสที่สีหน้าเพื่อน ๆ ที่เฟลขั้นสุด เพราะคาดหวังจะได้กินมื้ออร่อยอยู่ตรงหน้า แต่หมูกลับปฏิเสธที่จะลงกระทะซะอย่างนั้น บ้างก็เอ็นดูเด็ก ๆ เชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ที่จำไม่ลืมอย่างแน่นอน