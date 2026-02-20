HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เมื่อเด็กเข้าค่ายลูกเสือ แค่เริ่มทำกับข้าวเองก็สิ้นหวัง แม้อุปกรณ์ครบ ไวรัลพีค 1.9 ล้าน

          ไวรัลเด็กทำอาหารในค่ายลูกเสือ แม้มีอุปกรณ์และวัตถุดิบครบ แต่กลับเจออุปสรรคไม่คาดคิด ทำเอาเพื่อน ๆ หน้าเสียกันยกแก๊ง


ไวรัลเด็กทำอาหารในค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @popaparichat 

          ภาพจำของค่ายลูกเสือมักเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความสามัคคี และกิจกรรมผจญภัยกลางธรรมชาติ แต่ความจริงแล้วหนึ่งในบททดสอบสำคัญที่หลายคนต้องเจอคือการทำอาหาร ที่ต่อให้มีวัตถุดิบวางอยู่ตรงหน้า มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้ครบมือ แต่การจะทำกับข้าวนอกสถานที่นั้นก็อาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด

ไวรัลเด็กทำอาหารในค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @popaparichat

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @popaparichat ครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง เผยบรรยากาศที่เด็กนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ เมื่อมาถึงช่วงที่ต้องแบ่งกลุ่มทำอาหารก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมทั้งกระทะ เตาถ่านจุดไฟเรียบร้อย รวมทั้งวัตถุดิบอย่างหมูสับ พริก กระเทียม เครื่องปรุง ชนิดที่ว่าเด็ก ๆ น่าจะสามารถช่วยกันทำเมนูกะเพราออกมาได้ไม่ยากเลย

ไวรัลเด็กทำอาหารในค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @popaparichat 

          อย่างไรก็ดี ด้วยความที่คนเยอะก็ต้องแบ่งหน้าที่กันทำ ปรากฏว่างานนี้การทำกับข้าวเกือบล่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก เพราะหลังจากตั้งกระทะและนำพริกกระเทียมลงไปผัดรอแล้ว แต่เด็กที่ทำหน้าที่หยิบหมูใส่กระทะกลับพลาดแบบไม่มีใครคาดคิด

ไวรัลเด็กทำอาหารในค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @popaparichat 

ไวรัลเด็กทำอาหารในค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @popaparichat 

ไวรัลเด็กทำอาหารในค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @popaparichat 

          จากคลิปจะเห็นว่า เมื่อเด็กชายกำลังจะนำหมูสับเทลงกระทะ แต่จังหวะกลับพลาดเป้าเทหมูลงไปที่พื้นหลายก้อน ทำเอาเพื่อนที่รอขั้นตอนนี้ต่างทำหน้าผิดหวังไปตาม ๆ กัน งานนี้ทำเอารวนไปทั้งขบวน เพราะกระทะอาจจะไหม้จนกินไม่ได้ สุดท้ายต้องใช้วิธีเอามือไปหยิบหมูวางใส่กระทะเอง แต่ครูก็ยังให้กำลังใจไม่ห่าง พร้อมเชียร์ให้หยิบหมูใส่เพิ่มอีก ๆ ส่วนอีกคนก็หวังดีหยิบหมูจากพื้นไปล้าง แล้วนำกลับมาโยนใส่กระทะให้ตามเดิม

ไวรัลเด็กทำอาหารในค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @popaparichat

ไวรัลเด็กทำอาหารในค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @popaparichat

ไวรัลเด็กทำอาหารในค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @popaparichat 

ไวรัลเด็กทำอาหารในค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @popaparichat 

ไวรัลเด็กทำอาหารในค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @popaparichat 

ไวรัลเด็กทำอาหารในค่ายลูกเสือ
ภาพจาก TikTok @popaparichat 

          คลิปนี้กลายเป็นไวรัลเรียกรอยยิ้มจนมียอดเข้าชมกว่า 1.9 ล้านครั้ง งานนี้ชาวเน็ตต่างโฟกัสที่สีหน้าเพื่อน ๆ ที่เฟลขั้นสุด เพราะคาดหวังจะได้กินมื้ออร่อยอยู่ตรงหน้า แต่หมูกลับปฏิเสธที่จะลงกระทะซะอย่างนั้น บ้างก็เอ็นดูเด็ก ๆ เชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ที่จำไม่ลืมอย่างแน่นอน







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เมื่อเด็กเข้าค่ายลูกเสือ แค่เริ่มทำกับข้าวเองก็สิ้นหวัง แม้อุปกรณ์ครบ ไวรัลพีค 1.9 ล้าน อัปเดตล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17:11:35
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา บักเซียงมันตายแล้ว ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย