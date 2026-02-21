HILIGHT
ร้านกาแฟปวดหัว ปัญหาโลกแตก เจอลูกค้าทำแบบนี้ประจำ ทั้งที่ห้ามแล้ว แย่จริง ๆ

          แม่ค้าเล่าเรื่อง มารยาทขั้นพื้นฐาน สิ่งเล็ก ๆ จากใจคนทำธุรกิจที่มีต่อลูกค้า หลังเจอมาจนหัวจะปวด ตั้งกฎไม่กี่ข้อ แต่ยังทำไม่ได้ ปัญหาโลกแตก

มารยาทพื้นฐาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Juthamas Thongthip

          หนึ่งในออปชั่นที่ร้านกาแฟต้องมีเพื่อดึงดูดลูกค้า นอกจากโต๊ะนั่ง แอร์เย็น ๆ วิวสวย ๆ ยังต้องมีปลั๊กไฟสำหรับชาร์จโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กทำงานด้วย

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Juthamas Thongthip มีการเล่าเรื่องมารยาทขั้นพื้นฐานที่ทำร้านมากว่า 2 ปีต้องเจอเป็นประจำ แม้กระทั่งติดป้ายแล้วก็ยังไม่อ่าน มีรายละเอียดดังนี้

          วันนี้มีเรื่องเล่า ชื่อเรื่องมารยาทขั้นพื้นฐาน

          วันนี้มีน้อง ๆ เข้ามากลุ่มหนึ่ง 4-5 คน อย่างแรกที่น้องทำคือ หาที่ชาร์จแบต แต่อีกฝั่งติดป้ายว่าห้ามชาร์จ น้องเลยมาชาร์จฝั่งนี้ ไม่รู้น้องอ่านหรือป่าว ซึ่งมีป้ายติดเหมือนกัน แต่ชาร์จได้นะคะฝั่งนี้  แต่น้องไม่ได้ขออนุญาตเลย และไม่มีการสั่งออเดอร์เข้ามา    

          แม่ค้าเลยแจ้งน้องไปว่า น้องคะก่อนชาร์จอ่านป้ายด้วยนะคะ  อยู่ ๆ น้องทั้งหมดก็รีบถอดสายแล้วออกไปทุกคน เหมือนไม่ได้ตั้งใจมาสั่งออร์เดอร์ เหมือนแค่มาชาร์จแบต

          สิ่งที่ได้ในเหตุการณ์นี้และก่อนหน้านี้คือ สอนเลยแล้วกันนะคะ 

          1. ก่อนจะชาร์จ ไม่ว่าน้องจะไปชาร์จที่ไหน ควรขออนุญาตเขาก่อนสักนิดนึง ก็ยังดีค่ะ ถ้าหากจำเป็นต้องใช้แบต  

          2. หากมีกลุ่มน้อง ๆ มาสัก 10 กลุ่ม แล้วไม่มีการสั่งออเดอร์ แต่เข้ามานั่งชาร์จเป็นราย ชม. มันไม่ควรเท่าไรค่ะ ถ้าหากไปที่อื่นก็อยากให้น้อง ๆ เป็นคนที่น่ารักของสังคมภายนอก

          3. ขึ้นเหยียบบนโซฟา ดูไม่ควรเหมือนกันนะคะ

          4. รูปที่แปะมุมล่าง คือวันที่ออกไปส่งเค้กไม่อยู่ร้าน แต่น้องก็ยังลอดประตูเข้ามาชาร์จด้านใน

          **กินแล้วอย่าลืมทิ้งขยะลงถังด้วยนะคะ

          ในฐานะแม่ค้าอยากให้น้อง ๆ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกัน ถ้าในฐานะแม่ก็อยากสอนลูกสาวให้เป็นคนที่มีมารยาทต่อสังคมข้างนอก มันจะดูน่ารักมากเลยค่ะ

          ขอบคุณน้อง ๆ ที่น่ารักทุกคนนะคะ ขอความร่วมมือนิดนึงแล้วกันน้าา  ***ชาร์จได้น้า*** แค่ทำตามข้อตกลง นิดนึง  ของฟรีไม่มีในโลกค่า ขอบคุณที่อุดหนุนนะคะ


โพสต์เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:41:04
