แม่ตั๊ก ประกาศหย่า ป๋าเบียร์ เพิ่งเปย์เงินล้านให้ทำหล่อ รู้เหตุเจ็บจุกอก จุดอ่อนคือไว้ใจ

          แม่ตั๊ก กรกนก ประกาศหย่า ป๋าเบียร์ เพิ่งฉลองวาเลนไทน์หวาน เปย์เงินล้านให้ทำหล่อ แต่ถูกไล่เหมือนหมูเหมือนหมา รู้สาเหตุเจ็บจุกอก ชี้จุดอ่อนคือไว้ใจ

แม่ตั๊ก กรกนก ประกาศหย่า ป๋าเบียร์

          เกิดประเด็นดราม่าร้อนบนโซเชียล หลังเมื่อวานนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2569) แม่ตั๊ก กรกนก แม่ค้าออนไลน์คนดัง ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับหย่า ที่สื่อไปถึงการยุติความสัมพันธ์กับ ป๋าเบียร์ โดยกล่าวว่า การหย่าไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิต แต่ทำให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ถ้ายังเสียเวลากับความทุกข์ต่อไป แล้วเมื่อไหร่จะมีความสุข

แม่ตั๊ก กรกนก ประกาศหย่า ป๋าเบียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

          ทั้งนี้ ในโพสต์ก่อนหน้า เธอได้กล่าวว่า "เจ็บให้มันสุด ไปให้มันสุด จนความเจ็บนั้นมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้สึกอะไรอีกแล้ว เริ่มชินชากับมัน กลับมารักตัวเอง กลับมาดูแลหัวใจตัวเอง หยุดจมกับอดีต บังคับตัวเองให้เดินหน้า" 

แม่ตั๊ก กรกนก ประกาศหย่า ป๋าเบียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

          ด้านแฟน ๆ ตกใจและเข้าไปส่งกำลังใจ ในขณะที่บางส่วนก็สงสัยว่าอาจจะเป็นแค่คอนเทนต์ หรือเพียงแค่สร้างกระแสหรือไม่ ?

          โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา แม่ตั๊ก เพิ่งจะโชว์ภาพฉลองวันแห่งความรักสุดหวานชื่นกับ ป๋าเบียร์ โดยมีกุหลาบสีแดงช่อโตสุดอลังการ และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เธอได้จ่ายเงิน 1 ล้านให้ป๋าเบียร์ ไปเข้ารับการศัลยกรรมเสริมความหล่อ ซึ่งเธอได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า "แปลกที่คนจ่ายค่าทำหน้ากลับโดนไล่ออกจากห้อง เหมือนหมูเหมือนหมา โถ อุตส่าห์ไปป้อนข้าวอีก"

แม่ตั๊ก กรกนก ประกาศหย่า ป๋าเบียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

          ล่าสุด (21 กุมภาพันธ์ 2569) แม่ตั๊ก ได้โพสต์ข้อความยืนยันว่า เรื่องราวการหย่าของเธอนั้นไม่ได้เป็นคอนเทนต์ สิ่งที่เธอเจอมานั้นเชื่อว่าไม่มีใครรับไหว ตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่ การหย่าครั้งนี้ เธอเป็นคนขอหย่าเอง ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของทนายความ ซึ่งมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก ไม่อยากผิดพลาดอะไรอีก เพราะที่ผ่านมาสูญเสียไปเยอะมาก 

แม่ตั๊ก กรกนก ประกาศหย่า ป๋าเบียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

          "ถ้าคุณเจอแบบตั๊กเชื่อได้ว่าไม่มีใครรับไหว จุดอ่อนของตั๊กคือไว้ใจคน จนตัวเองทรุด และรู้สึกหวาดกลัวคนไปหมด"  แม่ตั๊ก กล่าว 

แม่ตั๊ก กรกนก ประกาศหย่า ป๋าเบียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

แม่ตั๊ก กรกนก ประกาศหย่า ป๋าเบียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut

แม่ตั๊ก กรกนก ประกาศหย่า ป๋าเบียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut


แม่ตั๊ก ประกาศหย่า ป๋าเบียร์ เพิ่งเปย์เงินล้านให้ทำหล่อ รู้เหตุเจ็บจุกอก จุดอ่อนคือไว้ใจ อัปเดตล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17:35:11 1,671 อ่าน
