สาว AV ลดน้ำหนักหายไป 15 กก. แฟน ๆ เป็นห่วงสิ่งสำคัญ จนเห็นภาพก็โล่งใจ

โกโจ เรน สาว AV ญี่ปุ่น ลดน้ำหนักหายไป 15 กิโลกรัม แฟน ๆ เป็นห่วงสิ่งสำคัญ ก่อนเผยภาพด้านหน้าชัด ๆ เห็นแล้วโล่งใจ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์เน็กซ์แอปเปิล เผยเรื่องราวของ โกโจ เรน (Gojo Ren) สาว AV ชาวญี่ปุ่น ซึ่งได้สร้างความฮือฮาบนโซเชียลมีเดียเมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังจากเธอได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบ Before & After เผยให้เห็นว่าเธอได้ลดน้ำหนักอย่างจริงจัง จนน้ำหนักหายไปมากถึง 15 กิโลกรัม และสัดส่วนรูปร่างของเธอก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสังเกตได้ชัด
โกโจ เรน เจ้าของสัดส่วนคัพ J ปัจจุบันเป็นนักแสดง AV ในสังกัดค่าย MOODYZ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เธอได้โพสต์บน X เผยภาพถ่าย 2 ภาพ โดยภาพแรกระบุว่า ถ่ายเมื่อตอนเดือนเมษายน 2568 ซึ่งจะเห็นว่า เธอมีรูปร่างอวบอิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนอีกภาพเป็นภาพที่ถ่ายเมื่อเดือน มกราคม 2569 จะเห็นว่ารูปร่างของเธอดูกระชับ และกล้ามเนื้อหน้าท้องก็ชัดเจนขึ้น
โกโจ เรน เผยว่า น้ำหนักของเธอลดลงไป 15 กิโลกรัม พร้อมยืนยันว่าทั้งสองภาพนั้นไม่ได้ผ่านการรีทัชตกแต่งภาพใด ๆ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความภาคภูมิใจว่า "ตอนแรกที่รู้ว่าต้องลดน้ำหนัก ฉันก็คิดว่า อืม... แต่สุดท้ายแล้วฉันก็รู้สึกขอบคุณมากที่พวกเขาขอให้ฉันทำแบบนั้น และผู้จัดการของฉันก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ฉันเลยรู้สึกขอบคุณจริง ๆ และดีใจมากที่ลดน้ำหนักได้สำเร็จ"
อย่างไรก็ดี หลังจากที่โพสต์ของเธอถูกเผยแพร่ออกมาในตอนแรกนั้น แฟน ๆ บางส่วนรู้สึกเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเธอ รวมไปถึงสัดส่วนไซซ์หน้าอกอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอที่เกรงว่าจะหายไปด้วย แต่จากนั้นต่อมา เธอได้เผยภาพที่แสดงให้เห็นว่าเธอลดน้ำหนักอย่างมีสุขภาพดี และที่สำคัญไฟหน้าของเธอนั้นยังโดดเด้งเหมือนเดิม ทำเอาหลาย ๆ ก็รู้สึกโล่งใจไปตาม ๆ กัน
โกโจ เรน ได้โพสต์ภาพถ่ายด้านหน้าของเธอแบบชัด ๆ พร้อมทั้งอธิบายว่า ภาพเปรียบเทียบนั้นทำให้ดูเหมือนว่าเธอลดน้ำหนักไปมาก จนส่งผลกับขนาดของหน้าอก แต่ความจริงแล้วเป็นแค่มุมภาพ "หากมองจากด้านหน้า หน้าอกของฉันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยค่ะ จริง ๆ แล้วเพราะน้ำหนักที่ลดลง ขนาดคัพของฉันจึงดูใหญ่ขึ้นด้วยค่ะ"
ด้าน อวี้เจียน ฮวน ชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญ AV ญี่ปุ่นในไต้หวัน แสดงความคิดเห็นว่า แม้ว่าโกโจ เรนจะไม่ได้พูดออกมาตรง ๆ แต่ก็ทำให้รู้ได้ว่า เธอได้รับการกดดันเรื่องการลดน้ำหนักมาจากทางต้นสังกัด แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานความต้องการสูงที่ทางต้นสังกัดคาดหวังจากนักแสดงหญิง นอกจากนี้ คิโฮะ อิจิโนะมิยะ (Kiho Ichinomiya) ก็เป็นนักแสดง AV อีกคน ที่ต้องออกกำลังกายทุกวัน ก่อนที่จะได้เดบิวต์ รวมไปถึง นากาฮามะ มิตสึริ (Nagahama Mitsuri) ก็ผอมลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับตอนที่เธอเข้าวงการใหม่ ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก Next Apple