HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาว AV ลดน้ำหนักหายไป 15 กก. แฟน ๆ เป็นห่วงสิ่งสำคัญ จนเห็นภาพก็โล่งใจ

          โกโจ เรน สาว AV ญี่ปุ่น ลดน้ำหนักหายไป 15 กิโลกรัม แฟน ๆ เป็นห่วงสิ่งสำคัญ ก่อนเผยภาพด้านหน้าชัด ๆ เห็นแล้วโล่งใจ 

Gojo Ren สาว AV ลดน้ำหนักหายไป 15 กก.
ภาพจาก X ren_gojo_

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์เน็กซ์แอปเปิล เผยเรื่องราวของ โกโจ เรน (Gojo Ren) สาว AV ชาวญี่ปุ่น ซึ่งได้สร้างความฮือฮาบนโซเชียลมีเดียเมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังจากเธอได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบ Before & After เผยให้เห็นว่าเธอได้ลดน้ำหนักอย่างจริงจัง จนน้ำหนักหายไปมากถึง 15 กิโลกรัม และสัดส่วนรูปร่างของเธอก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสังเกตได้ชัด  

Gojo Ren สาว AV ลดน้ำหนักหายไป 15 กก.
ภาพจาก X ren_gojo_

          โกโจ เรน เจ้าของสัดส่วนคัพ J ปัจจุบันเป็นนักแสดง AV ในสังกัดค่าย MOODYZ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เธอได้โพสต์บน X เผยภาพถ่าย 2 ภาพ โดยภาพแรกระบุว่า ถ่ายเมื่อตอนเดือนเมษายน 2568 ซึ่งจะเห็นว่า เธอมีรูปร่างอวบอิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนอีกภาพเป็นภาพที่ถ่ายเมื่อเดือน มกราคม 2569 จะเห็นว่ารูปร่างของเธอดูกระชับ และกล้ามเนื้อหน้าท้องก็ชัดเจนขึ้น

Gojo Ren สาว AV ลดน้ำหนักหายไป 15 กก.
ภาพจาก X ren_gojo_

          โกโจ เรน เผยว่า น้ำหนักของเธอลดลงไป 15 กิโลกรัม พร้อมยืนยันว่าทั้งสองภาพนั้นไม่ได้ผ่านการรีทัชตกแต่งภาพใด ๆ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความภาคภูมิใจว่า "ตอนแรกที่รู้ว่าต้องลดน้ำหนัก ฉันก็คิดว่า อืม... แต่สุดท้ายแล้วฉันก็รู้สึกขอบคุณมากที่พวกเขาขอให้ฉันทำแบบนั้น และผู้จัดการของฉันก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ฉันเลยรู้สึกขอบคุณจริง ๆ และดีใจมากที่ลดน้ำหนักได้สำเร็จ" 

Gojo Ren สาว AV ลดน้ำหนักหายไป 15 กก.
ภาพจาก X ren_gojo_

          อย่างไรก็ดี หลังจากที่โพสต์ของเธอถูกเผยแพร่ออกมาในตอนแรกนั้น แฟน ๆ บางส่วนรู้สึกเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเธอ รวมไปถึงสัดส่วนไซซ์หน้าอกอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอที่เกรงว่าจะหายไปด้วย แต่จากนั้นต่อมา เธอได้เผยภาพที่แสดงให้เห็นว่าเธอลดน้ำหนักอย่างมีสุขภาพดี และที่สำคัญไฟหน้าของเธอนั้นยังโดดเด้งเหมือนเดิม ทำเอาหลาย ๆ ก็รู้สึกโล่งใจไปตาม ๆ กัน 

Gojo Ren สาว AV ลดน้ำหนักหายไป 15 กก.
ภาพจาก X ren_gojo_

          โกโจ เรน ได้โพสต์ภาพถ่ายด้านหน้าของเธอแบบชัด ๆ พร้อมทั้งอธิบายว่า ภาพเปรียบเทียบนั้นทำให้ดูเหมือนว่าเธอลดน้ำหนักไปมาก จนส่งผลกับขนาดของหน้าอก แต่ความจริงแล้วเป็นแค่มุมภาพ "หากมองจากด้านหน้า หน้าอกของฉันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยค่ะ จริง ๆ แล้วเพราะน้ำหนักที่ลดลง ขนาดคัพของฉันจึงดูใหญ่ขึ้นด้วยค่ะ"

Gojo Ren สาว AV ลดน้ำหนักหายไป 15 กก.
ภาพจาก X ren_gojo_

          ด้าน อวี้เจียน ฮวน ชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญ AV ญี่ปุ่นในไต้หวัน แสดงความคิดเห็นว่า แม้ว่าโกโจ เรนจะไม่ได้พูดออกมาตรง ๆ แต่ก็ทำให้รู้ได้ว่า เธอได้รับการกดดันเรื่องการลดน้ำหนักมาจากทางต้นสังกัด แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานความต้องการสูงที่ทางต้นสังกัดคาดหวังจากนักแสดงหญิง นอกจากนี้ คิโฮะ อิจิโนะมิยะ (Kiho Ichinomiya) ก็เป็นนักแสดง AV อีกคน ที่ต้องออกกำลังกายทุกวัน ก่อนที่จะได้เดบิวต์ รวมไปถึง นากาฮามะ มิตสึริ (Nagahama Mitsuri) ก็ผอมลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับตอนที่เธอเข้าวงการใหม่ ๆ 

Gojo Ren สาว AV ลดน้ำหนักหายไป 15 กก.
ภาพจาก X ren_gojo_

Gojo Ren สาว AV ลดน้ำหนักหายไป 15 กก.
ภาพจาก X ren_gojo_

Gojo Ren สาว AV ลดน้ำหนักหายไป 15 กก.
ภาพจาก X ren_gojo_

Gojo Ren สาว AV ลดน้ำหนักหายไป 15 กก.
ภาพจาก X ren_gojo_

Gojo Ren สาว AV ลดน้ำหนักหายไป 15 กก.
ภาพจาก X ren_gojo_

ขอบคุณข้อมูลจาก Next Apple 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาว AV ลดน้ำหนักหายไป 15 กก. แฟน ๆ เป็นห่วงสิ่งสำคัญ จนเห็นภาพก็โล่งใจ โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:40:35 1,256 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา บักเซียงมันตายแล้ว ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย