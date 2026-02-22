ไขคำตอบ นายกองเอก คืออะไร หลังมีข่าว โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์

ยศนายกองเอก คืออะไร หลังมีข่าว ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ชั้นยศ นายกองเอก เป็นกรณีพิเศษ
เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ขณะนี้ สำหรับกรณี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ชั้นยศ นายกองเอก เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ว่าที่นายกองเอก ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เนื่องจากขณะดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กิจการกองอาสารักษาดินแดน ในฐานะ รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
“นายกองเอก” คืออะไร ?
สำหรับยศ นายกองเอก คือชั้นยศระดับสูงของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ที่จะได้รับยศดังกล่าว จะต้องกระทำโดยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งยศ
สาเหตุที่ “ซาบีดา” ได้รับพระราชทานยศ “นายกองเอก”
ที่ผ่านมา ได้มีการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "นายกองเอก" ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน รวมถึงพระราชทานยศดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ รมช.มหาดไทย ในฐานะ รอง ผบ.อส.มาแล้วหลายครั้ง เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และประโยชน์ในการปกครองบังคับบัญชานั่นเอง