ไขคำตอบ นายกองเอก คืออะไร หลังมีข่าว โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์

          ยศนายกองเอก คืออะไร หลังมีข่าว ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ชั้นยศ นายกองเอก เป็นกรณีพิเศษ
นายกองเอก ซาบีดา ไทยเศรษฐ์

          เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ขณะนี้ สำหรับกรณี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
นายกองเอก ซาบีดา ไทยเศรษฐ์

ภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา

          มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ชั้นยศ นายกองเอก เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ว่าที่นายกองเอก ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เนื่องจากขณะดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กิจการกองอาสารักษาดินแดน ในฐานะ รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 
นายกองเอก ซาบีดา ไทยเศรษฐ์

ภาพจาก Instagram sabeedathaised

“นายกองเอก” คืออะไร ?

          สำหรับยศ นายกองเอก  คือชั้นยศระดับสูงของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ที่จะได้รับยศดังกล่าว จะต้องกระทำโดยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งยศ

สาเหตุที่ “ซาบีดา” ได้รับพระราชทานยศ “นายกองเอก”

          ที่ผ่านมา ได้มีการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "นายกองเอก" ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน รวมถึงพระราชทานยศดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ รมช.มหาดไทย ในฐานะ รอง ผบ.อส.มาแล้วหลายครั้ง  เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และประโยชน์ในการปกครองบังคับบัญชานั่นเอง

นายกองเอก ซาบีดา ไทยเศรษฐ์

ภาพจาก Instagram sabeedathaised

นายกองเอก ซาบีดา ไทยเศรษฐ์

ภาพจาก Instagram sabeedathaised

โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:15:40
