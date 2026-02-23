อดีตเมียคนไทย เปิดใจปมมหาเศรษฐี ตกตึกพัทยาดับ สื่อนอกจับตาไลฟ์สไตล์หรู

อดีตภรรยาคนไทย เปิดใจไม่มีเอี่ยวปมอดีตสามีมหาเศรษฐี ผู้ก่อตั้งแบรนด์ดัง ASOS เสียชีวิตที่พัทยา ยันอยู่กรุงเทพฯ ไม่รู้เรื่อง ชี้มีภาพโชว์ไลฟ์สไตล์หรูหรา
เป็นกรณีที่ได้รับความสนใจอย่างมากในสื่อทั่วโลก กรณีการเสียชีวิตของ เควนติน กริฟฟิธส์ (Quentin Griffiths) ชายอังกฤษวัย 58 ปี ผู้ก่อตั้งแบรนด์แฟชั่นออนไลน์ชื่อดัง ASOS ซึ่งถูกพบว่าเสียชีวิตหลังพลัดตกจากอพาร์ตเมนต์ชั้นที่ 17 ในพัทยา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
ซึ่งทางตำรวจเผยกับสำนักข่าวบีบีซี ว่าห้องของผู้ตายถูกปิดล็อกจากภายใน ไม่มีร่อยรอยการบุกรุกใด ๆ และเจ้าหน้าที่พบขวดไวน์ที่เปิดแล้ว 2 ขวด กับขวดน้ำอยู่ในห้อง
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในอาคาร พบว่าเควนตินเป็นเพียงคนเดียวที่เข้าไปในห้อง อีกทั้งผลการชันสูตรก็ไม่พบหลักฐานใด ๆ ที่ส่อว่าเป็นการฆาตกรรม
มีรายงานว่าผู้ตายมีคดีข้อพิพาททางกฎหมายอยู่กับอดีตภรรยาชาวไทย เกี่ยวกับธุรกิจที่ทั้งคู่ดำเนินการร่วมกัน เควนตินถูกอดีตภรรยากล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกง มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อขายที่ดินและหุ้นมูลค่า 500,000 ปอนด์ (ราว 20 ล้านบาท) ในบริษัทดังกล่าว โดยที่เธอไม่รู้
เควนตินถูกจับกุมตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อปี 2568 เขาถูกตำรวจไทยสอบปากคำ แต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยืนยันว่าตัวเองทำธุรกรรมถูกต้องตามกฎหมาย เขาถูกปล่อยตัวออกมาในขณะที่คดียังอยู่ระหว่างสอบสวน และเขาก็มีกำหนดขึ้นศาลครั้งต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (21 กุมภาพันธ์) เว็บไซต์เดลี่เมล เปิดเผยว่า พลอย เกรียงสินธนากูล (Ploy Kringsinthanakun) หญิงชาวไทยวัย 43 ปี อดีตภรรยาของ เควนติน กริฟฟิธส์ ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขา 5 ปีก่อนแยกทาง ออกมาเผยกับสื่ออังกฤษแล้วว่า ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการเสียชีวิตของอดีตสามี
โดย พลอย เปิดใจกับเดอะซันว่า "ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการตายของเขา ฉันจะไปฆ่าเขาหรือรู้เรื่องอะได้ยังไง ในเมื่อฉันอยู่ที่กรุงเทพฯ ไม่ได้อยู่ที่พัทยา"
รายงานของสื่ออังกฤษยังเจาะลึกภาพที่ปรากฏผ่านโซเชียลมีเดียของ พลอย อดีตภรรยาชาวไทยของเควนติน ซึ่งเผยให้เห็นภาพของเธอกับลูก 2 คนที่ยังเล็ก ในสถานที่ต่าง ๆ รอบโลก ทั้งในสกีรีสอร์ตที่สวิตเซอร์แลนด์ ในปารีส และบอร์นมัท ซึ่งเป็นเมืองงตากอากาศของอังกฤษ
เธอบรรยายถึงตัวเองว่าเป็นดิจิตอลครีเอเตอร์ ใช้ชีวิตอยู่ย่านชานเมืองกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันยังปรากฏว่าภาพของเธอกับอดีตสามี ที่พาลูก ๆ ไปเที่ยวพักผ่อนกันอย่างหรูหรา มักเดินทางโดยที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส และพักโรงแรม 5 ดาว
ยังมีภาพอื่น ๆ เผยให้เห็นเธอตอนเข้าไปชอปปิ้งตามร้านเสื้อผ้าและรองเท้าหรูระดับไฮเอนด์ โดยภาพสุดท้ายที่อดีตสามีปรากฏภาพร่วมเฟรมกับครอบครัว คือเมื่อปี 2564
อนึ่ง สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของเควนติน จะยังไม่สามารถระบุได้จนกว่าการชันสูตรจะเสร็จสิ้น