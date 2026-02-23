MEA ปลุกพลังเมืองผ่าน MEA SPARK RUN วิ่งการกุศลสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ และสายใจไทยฯ

MEA ปลุกพลังงานเมือง จัดทัพนักวิ่งนับพันในงาน "MEA SPARK RUN" วิ่งชมประวัติศาสตร์ย่านพระนคร นำยอดสมัครกว่า 2.1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ และมูลนิธิสายใจไทยฯ ส่งต่อแสงสว่างสู่สังคมไทย
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง สร้างปรากฏการณ์งานวิ่งแห่งปี "MEA SPARK RUN" เนรมิตเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้เป็นลู่วิ่งพลังงานสะอาด เชื่อมโยงรากฐานกิจการไฟฟ้าไทยสู่วิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยมี นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA เป็นประธานเปิดงาน ปล่อยตัวนักวิ่งกว่า 2,000 ชีวิต ณ MEA เขตวัดเลียบ มุ่งหน้าสัมผัสเสน่ห์ยามเช้าของกรุงเทพฯ พร้อมส่งต่อพลังแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการมอบรายได้จากค่าสมัครและเงินสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งหมด 2,125,793.78 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนแก่ 2 องค์กรหลัก ได้แก่ “มูลนิธิรามาธิบดีฯ” เป็นเงินบริจาค 1,093,000 บาท และ “มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” เป็นเงินบริจาค 1,032,793.78 บาท เพื่อสาธารณกุศล ตอกย้ำภารกิจองค์กรที่มุ่งดูแลทั้งระบบไฟฟ้าและคุณภาพชีวิตคนไทยให้ยั่งยืน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก โดย รองผู้ว่าการ MEA กล่าวในพิธีเปิดว่า "กิจกรรม MEA SPARK RUN ในวันนี้ ไม่ใช่เพียงการส่งเสริมสุขภาพ แต่เป็นการ 'สปาร์ค' พลังความสุขและประวัติศาสตร์ของ MEA ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง บนพื้นที่ประวัติศาสตร์อย่างวัดเลียบ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดแสงสว่างแห่งแรกของประเทศไทย เราตั้งใจให้งานนี้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงประชาชนเข้ากับภารกิจของ MEA พร้อม ๆ กับการทำบุญครั้งใหญ่ร่วมกัน พลังของนักวิ่งทุกคนในวันนี้ จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการให้ ผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ และมูลนิธิสายใจไทยฯ ต่อไป"
รองผู้ว่าการ MEA ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงความพิเศษของเส้นทางวิ่งว่า "MEA ได้ออกแบบเส้นทางวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ให้เป็นเส้นทาง 'City Run' ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยที่ MEA เขตวัดเลียบ ผ่านแลนด์มาร์กสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น ดิโอลด์สยาม พลาซ่า เสาชิงช้า วัดสุทัศนเทพวราราม พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประตูวชิรสถิตย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประตูวชิรธำรง และถนนเยาวราช เพื่อให้นักวิ่งได้สัมผัสบรรยากาศสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิก ผสานกับทัศนียภาพเมืองที่สวยงาม นอกจากนี้ MEA ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารจัดการขยะภายในงานแบบ Zero Waste สอดคล้องกับนโยบาย Go Green ของ MEA อีกด้วย"
กิจกรรม MEA SPARK RUN จึงถือเป็นความสำเร็จในการผสานพลังงาน กีฬา ประวัติศาสตร์ และการกุศลเข้าด้วยกัน สะท้อนวิสัยทัศน์ของ MEA ในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตเมืองมหานคร ให้สว่างไสว สะดวกสบาย และปลอดภัย อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น .เป็นต้นไป นักวิ่งและผู้เข้าร่วมงาน สามารถดูรูปและค้นหาภาพบรรยากาศภายในงานได้ที่ https://pixme.photos/events/260222-measpark
