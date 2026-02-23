ดาว OnlyFans ทำคอนเทนต์ฉาว สดกับ 400 หนุ่ม ก่อนรู้ว่าท้อง จะรู้ไหมใครเป็นพ่อ

ดาว OnlyFans ทำคอนเทนต์ฉาว สดกับ 400 หนุ่ม ก่อนรู้ว่าท้อง ช็อกจนไปไม่เป็น จะรู้ไหมใครเป็นพ่อ ยันเก็บ DNA ไว้ มีตรวจโรคล่วงหน้า
ภาพจาก TikTok @bonnieblue
รายงานเผยว่า บอนนี่ บลู หรือชื่อจริงคือ เทีย บิลลิงเกอร์ วัย 26 ปี ตกเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง หลังออกมาโชว์ผลตรวจการตั้งครรภ์ เพียงไม่นานหลังการทำคอนเทนต์ฉาวล่าสุด โดยบอกว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายมาหลายวันแล้ว อาการของเธอแย่มากจนต้องนอนซมอยู่บนเตียง แถมยังปวดหัวหนักมาก ๆ
ยิ่งไปกว่านั้น อาหารต่าง ๆ ยิ่งทำให้เธอรู้สึกแย่ แต่ก็มีอาหารบางอย่างที่เธอรู้สึกอยากกินทันที ไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนป่วยขึ้นมาอีก เธอพยายามใช้เวลาพักฟื้นอยู่ที่บ้านมาหลายวันแล้ว ก่อนตัดสินใจทำการตรวจครรภ์
ในช่อง YouTube ของ บอนนี่ บลู หญิงสาวยอมรับว่ารู้สึกกังวลเล็กน้อยตอนที่ทำการตรวจครรภ์ โดยเธอลองตรวจช่วงกลางคืนแทนที่จะเป็นตอนเช้า และเพียงไม่นานผลก็ปรากฏว่าเธอตั้งครรภ์เข้าแล้ว
นี่เป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรกของดาราหนังผู้ใหญ่สาว หลังจากที่เธอเคยพยายามมีลูกกับแฟนเก่ามานานหลายปี แต่ก็ไม่สำเร็จ จนถึงขั้นจะทำเด็กหลอดแก้วแล้วด้วยซ้ำ ในอดีตเธอยังเคยพูดถึงเรื่องการตั้งครรภ์ของตัวเองว่าอยากจะมีลูก ไม่อยู่ในจุดที่จะสามารถตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติ กระทั่งเมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์เข้าจริง ๆ เธอก็อึ้งจนไปต่อไม่เป็น และต้องขอให้ AI ช่วยแนะนำว่าต้องทำยังไงต่อไป
ภาพจาก YouTube Bonnie Blue
ภาพจาก YouTube Bonnie Blue
รายงานเผยว่า ในการทำชาเลนจ์ของ บอนนี่ บลู จะใช้วิธีการเชื้อเชิญผู้ชายที่ไม่ใช่นักแสดงหนังผู้ใหญ่มืออาชีพมาเข้าร่วม โดยพวกเขาจะได้นอนกับเธอแบบฟรี ๆ แลกกับการทำชาเลนจ์โดยไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งหนุ่ม ๆ ทุกคนที่จะเข้าร่วมภารกิจนี้จะต้องตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้า และในวันที่ถ่ายจริงจะไม่มีการใช้มาตรการป้องกันอะไรเป็นพิเศษ นอกจากการเตรียมตัวพื้นฐานเช่น การโกนและชำระล้าง
ทั้งนี้ บอนนี่ บลู ยังกล่าวไว้ก่อนทำชาเลนจ์ว่า ถ้าเธอพลาดตั้งครรภ์ขึ้นมา "ก็คงเป็นปัญหาของวันอื่นไป" อย่างไรก็ตาม เธอจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรับทราบและได้พูดคุยกันแน่นอน หากเธอตั้งครรภ์ขึ้นมาจริง ๆ
"นั่นคือเหตุผลที่ฉันเก็บตัวอย่าง DNA ในวันนั้นไว้ มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับฉันที่ต้องจดจำอะไรได้มากกว่าขนาดเจ้าโลกของพวกเขา เพราะงั้นฉันเลยเก็บตัวอย่าง DNA ของพวกเขา และรายละเอียดช่องทางติดต่อเอาไว้แล้ว" บอนนี่ กล่าว
ทั้งนี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปถึงเส้นทางของเธอหลังจากนี้ ว่าจะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร และจะหาตัวพ่อเด็กเจอไหม
ภาพจาก TikTok @bonnieblue
ภาพจาก TikTok @bonnieblue
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror