ดราม่าวิจารณ์สนั่น ยายขี่จักรยานล้ม 2 เด็กสาวจอดรถลงไปช่วย กลับโดนฟ้องเป็นล้าน คนถกเดือดใครผิด ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายชี้จุดตัดสิน
ภาพจาก Weibo
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ MS News เผยเรื่องราวไวรัลจากประเทศจีน ที่เป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรงบนสังคมออนไลน์ เมื่อหญิงชรารายหนึ่งเกิดเสียหลักทำจักรยานล้ม ในขณะนั้นมีเด็กนักเรียนหญิง 2 ราย ขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าผ่านมาพอดี จึงได้ลงไปช่วยเหลือ แต่ผลสุดท้ายกลับกลายเป็นว่า พวกเธอถูกหญิงชรารายนี้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นล้าน
ภาพจาก Weibo
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 15 มีนาคม 2568 ในพื้นที่เมืองผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดซึ่งเพิ่งถูกนำมาเผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ แสดงให้เห็นว่า จุดเกิดเหตุเป็นบริเวณมุมถนน นางจู (นามสมมุติ) หญิงชรา ขี่จักรยานมากำลังจะเลี้ยว แต่ขณะนั้นมีรถยนต์สีขาวออกมา และตามด้วยรถอีกคัน เธอจึงหักหลบอย่างกะทันหัน จนเสียหลักล้มลงไปที่พื้น
นักเรียนหญิง 2 ราย ซึ่งรายงานระบุชื่อว่า หวัง อายุ 14 ปี และจู้ อายุ 15 ปี ขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าออกมาจากทางดังกล่าว และเห็นหญิงชราล้มลงต่อหน้า ด้วยความตกใจและเป็นห่วง พวกเธอจึงได้จอดหยุดตรงนั้นในทันที แล้วลงไปช่วยยกจักรยาน พร้อมทั้งช่วยพยุงดึงตัวของหญิงชราขึ้นมา
ภาพจาก Weiboภาพจาก Weibo
เหตุการณ์ดูเหมือนจะจบลงด้วยดี โดยที่ไม่มีการชนปะทะ แต่ปรากฏว่าในภายหลัง หวังและจู้ นักเรียนหญิงผู้มีจิตใจดีและหวังดีทั้งสอง กลับโดนฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมาย
โดยนางจู อ้างว่าเป็นผู้เสียหาย กล่าวว่า นักเรียนหญิงขี่สกูตเตอร์โผล่ออกมาอย่างกะทันหัน ทำให้เธอตกใจ จนส่งผลให้เธอสูญเสียการควบคุม และล้มลง จึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากครอบครัวของเด็กนักเรียนหญิงทั้งสอง เป็นจำนวน 224,307 หยวน (ราว 1 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงค่ารักษาตัวในโรงพยาบาล 12 วัน ค่าดูแล และค่าเสียหายทางจิตใจ
ภาพจาก Weibo
ทางตำรวจจราจรได้ดำเนินการสอบสวน และระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็น "อุบัติเหตุทางถนนแบบไม่มีการชนกัน" นางจูล้มลงไปด้วยตัวเอง เนื่องจากขาดความระมัดระวัง ส่วนหวัง ผู้ขี่สกูตเตอร์ มีความผิดฐานขับขี่รถจักรยานยนต์โดยผิดกฎหมาย เนื่องจากอายุยังไม่ถึงกำหนด และไม่เปิดทางให้เลี้ยว ส่วนจู้ ผู้ซ้อนท้าย ไม่มีความผิด
ภาพจาก Weibo
หลังจากถูกฟ้องร้อง พ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงทั้งสองต่างรู้สึกตกใจ อย่างไม่คาดคิด โดยต่างพยายามอธิบายว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงอุบัติเหตุที่ไม่ได้มีการชนกัน และลูก ๆ ของพวกเขาก็มีเจตนาที่ดีในการเข้าไปช่วยเหลือ แต่กลับถูกฟ้องร้องอย่างน่าตกใจ ขณะนี้เด็กหญิงทั้งสองกำลังได้รับบาดแผลทางจิตใจอย่างรุนแรง
เหตุการณ์ดังกล่าวจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ผู้ใช้โซเชียลต่างถกเถียงว่าใครเป็นฝ่ายผิด โดยส่วนหนึ่งได้แสดงความไม่พอใจที่เด็กนักเรียนหญิงถูกฟ้องร้อง มีการตั้งข้อสังเกตว่า การขับขี่ของเด็กนักเรียนนั้นอาจจะผิดกฎหมายจราจร แต่พวกเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่หญิงชราล้มลงไป เพราะดูเหมือนว่าเธอตกใจและเสียหลักล้มไปเอง
ภาพจาก Weibo
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชี้ว่า คดีนี้อาจตัดสินกันที่ว่า ความเร็วหรือระยะของสกูตเตอร์สามารถเป็นเหตุที่ทำให้หญิงชราตกใจจนล้มลงได้จริงหรือไม่ โดยศาลมีกำหนดพิจารณาคดีดังกล่าวนี้ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
ขอบคุณข้อมูลจาก MS News, Sohu