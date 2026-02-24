HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิด 3 พฤติกรรมยอดแย่ในโรงแรมญี่ปุ่น อันดับ 1 เกี่ยวกับกาต้มน้ำ น่าโมโหสุด เพราะอะไร ?

          พนักงานบริษัททำความสะอาด เผย 3 พฤติกรรมยอดแย่ในโรงแรมญี่ปุ่น อันดับ 1 ใช้กาต้มน้ำไฟฟ้า น่าโมโหสุด เหตุผลเพราะอะไร   

พฤติกรรมยอดแย่ ในโรงแรมญี่ปุ่น
Belen Sanma / Shutterstock.com

          การเข้าพักโรงแรมในแต่ละประเทศ ย่อมมีกฎระเบียบและข้อบังคับที่แตกต่างกันไป ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่โรงแรมในญี่ปุ่นจึงมักจะเจอปัญหาที่หลากหลาย จากเหล่าผู้เข้าพักที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศ ในขณะที่ผู้เข้าพักเองอาจจะไม่รู้ว่า มีพฤติกรรมบางอย่างที่สร้างความปวดหัวให้กับพนักงาน   

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท CLOVER ผู้ให้บริการทำความสะอาดโรงแรมและที่พักแห่งหนึ่งในกรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับ "พฤติกรรมยอดแย่" ของผู้เข้าพัก ที่สร้างความเดือดร้อนและท้าทายต่อพนักงานมากที่สุด 3 ประการ และอันดับ 1 เกี่ยวกับ "การใช้กาต้มน้ำไฟฟ้า" ถือเป็นพฤติกรรมที่น่าโมโหที่สุด สร้างความตกตะลึงให้กับหลายคนที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน 

- อันดับ 3 : ขยะเกลื่อนกลาดไปทั่วห้อง 


          กลายเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน ไม่เพียงแค่ขยะพลาสติก หรือของเหลือใช้ต่าง ๆ แต่ยังรวมไปถึงเศษอาหารสกปรก ทำให้พนักงานต้องใช้เวลาทำความสะอาดมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดกลิ่นหรือแมลงรบกวน 

- อันดับ 2 : ทำผ้าปูที่นอนเปื้อนไม่แจ้ง


          ผ้าปูที่นอนหรือผ้าห่มสกปรกโดยที่ไม่ได้แจ้งให้พนักงานทราบ ส่งผลให้ไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง และอาจทำให้คราบฝังแน่น กลายเป็นปัญหาในภายหลัง ไปจนถึงเกิดความเสียหาย เพิ่มทั้งภาระงานและค่าใช้จ่ายของที่พัก

- อันดับ 1 : การต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในกาต้มน้ำไฟฟ้า


          พนักงานทำความสะอาดรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งกับการใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าในการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า "คุณรู้ไหมว่ามันใช้เวลาล้างนานแค่ไหน  มันยุ่งยากจริง ๆ" พร้อมเรียกร้องไปยังแขกของโรงแรมว่า "โปรดอย่าใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าในการปรุงอาหาร"

          เรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอย่างรวดเร็ว หลายคนรู้สึกประหลาดใจแต่ก็เห็นด้วย โดยเข้าใจว่า พฤติกรรมนี้สร้างปัญหามากกว่าที่คิด เพราะกาต้มน้ำไฟฟ้าไว้สำหรับต้มน้ำสะอาดเท่านั้น การใส่เส้นบะหมี่ หรือเครื่องปรุง อาจทำให้เกิดคราบไขมัน และกลิ่นสะสมที่ล้างออกยาก เพิ่มต้นทุนและภาระงานของพนักงานอย่างมาก และไม่เพียงแค่เสี่ยงต่อการเสียหาย แต่ยังกระทบต่อสุขอนามัยของผู้เข้าพักคนถัดไป

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิด 3 พฤติกรรมยอดแย่ในโรงแรมญี่ปุ่น อันดับ 1 เกี่ยวกับกาต้มน้ำ น่าโมโหสุด เพราะอะไร ? โพสต์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08:49:07 3,591 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 โปรแกรมหนังใหม่ วิธีลดไตรกลีเซอไรด์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย