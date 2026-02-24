เปิด 3 พฤติกรรมยอดแย่ในโรงแรมญี่ปุ่น อันดับ 1 เกี่ยวกับกาต้มน้ำ น่าโมโหสุด เพราะอะไร ?

พนักงานบริษัททำความสะอาด เผย 3 พฤติกรรมยอดแย่ในโรงแรมญี่ปุ่น อันดับ 1 ใช้กาต้มน้ำไฟฟ้า น่าโมโหสุด เหตุผลเพราะอะไร
การเข้าพักโรงแรมในแต่ละประเทศ ย่อมมีกฎระเบียบและข้อบังคับที่แตกต่างกันไป ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่โรงแรมในญี่ปุ่นจึงมักจะเจอปัญหาที่หลากหลาย จากเหล่าผู้เข้าพักที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศ ในขณะที่ผู้เข้าพักเองอาจจะไม่รู้ว่า มีพฤติกรรมบางอย่างที่สร้างความปวดหัวให้กับพนักงาน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท CLOVER ผู้ให้บริการทำความสะอาดโรงแรมและที่พักแห่งหนึ่งในกรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับ "พฤติกรรมยอดแย่" ของผู้เข้าพัก ที่สร้างความเดือดร้อนและท้าทายต่อพนักงานมากที่สุด 3 ประการ และอันดับ 1 เกี่ยวกับ "การใช้กาต้มน้ำไฟฟ้า" ถือเป็นพฤติกรรมที่น่าโมโหที่สุด สร้างความตกตะลึงให้กับหลายคนที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน
- อันดับ 3 : ขยะเกลื่อนกลาดไปทั่วห้อง
กลายเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน ไม่เพียงแค่ขยะพลาสติก หรือของเหลือใช้ต่าง ๆ แต่ยังรวมไปถึงเศษอาหารสกปรก ทำให้พนักงานต้องใช้เวลาทำความสะอาดมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดกลิ่นหรือแมลงรบกวน
- อันดับ 2 : ทำผ้าปูที่นอนเปื้อนไม่แจ้ง
ผ้าปูที่นอนหรือผ้าห่มสกปรกโดยที่ไม่ได้แจ้งให้พนักงานทราบ ส่งผลให้ไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง และอาจทำให้คราบฝังแน่น กลายเป็นปัญหาในภายหลัง ไปจนถึงเกิดความเสียหาย เพิ่มทั้งภาระงานและค่าใช้จ่ายของที่พัก
- อันดับ 1 : การต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในกาต้มน้ำไฟฟ้า
พนักงานทำความสะอาดรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งกับการใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าในการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า "คุณรู้ไหมว่ามันใช้เวลาล้างนานแค่ไหน มันยุ่งยากจริง ๆ" พร้อมเรียกร้องไปยังแขกของโรงแรมว่า "โปรดอย่าใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าในการปรุงอาหาร"
เรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอย่างรวดเร็ว หลายคนรู้สึกประหลาดใจแต่ก็เห็นด้วย โดยเข้าใจว่า พฤติกรรมนี้สร้างปัญหามากกว่าที่คิด เพราะกาต้มน้ำไฟฟ้าไว้สำหรับต้มน้ำสะอาดเท่านั้น การใส่เส้นบะหมี่ หรือเครื่องปรุง อาจทำให้เกิดคราบไขมัน และกลิ่นสะสมที่ล้างออกยาก เพิ่มต้นทุนและภาระงานของพนักงานอย่างมาก และไม่เพียงแค่เสี่ยงต่อการเสียหาย แต่ยังกระทบต่อสุขอนามัยของผู้เข้าพักคนถัดไป
