เปิดเคสถูกหลอกค้ำประกัน 5 ล้าน โดนเย้ยโง่ จนยิงอีกฝ่ายตาย คุก 16 ปีเหลือ 0 ได้ยังไง

ทนายเกิดผล เปิดเคสถูกหลอกค้ำประกัน 5 ล้านจนโดนยึดที่นา แถมเย้ยเสือกโง่มาค้ำเอง สุดท้ายยิงอีกฝ่ายตาย จากคุก 16 ปีเหลือรอการลงโทษ 2 ปีได้ยังไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความชื่อดัง มีการโพสต์เล่าคดีหนึ่งของลูกความที่มีคนแชร์หลัก 5 พันครั้ง ข้อความทั้งหมด ดังนี้
วันนี้ศาลฎีกาพิพากษาในคดีฆ่า ที่ผมเป็นทนายจำเลย จำเลยฆ่าคนตาย เพราะถูกหลอกให้ไปทำสัญญาค้ำประกันหนี้กู้ยืม หลังได้เงินไป คนกู้ก็ตั้งใจเบี้ยวหนี้ ผิดสัญญาทุกฉบับ จนคนค้ำประกันถูกฟ้อง และยึดที่ไป พอคนค้ำไปถามหาความรับผิดชอบ คนกู้ก็พูว่า #เสือกโง่มาค้ำประกันเอง
คนค้ำจึงใช้ปืนยิงคนกู้ตาย ผมต่อสู้ว่า จำเลยกระทำลงไปเพราะบันดาลโทสะ ...
ลองมาฟังผลในคดีนี้ดู ครับ
... มีคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา แต่อ้างบันดาลโทสะ เพราะจำเลยฆ่าผู้ตาย เนื่องจากไปค้ำประกันการกู้ยืมเงิน ของลูกหนี้ (ผู้ตาย) จำนวน 4 สัญญา มูลค่า 5 ล้านบาท
ภายหลังผู้ตายกู้ยืมเงินไปแล้ว ก็ผิดสัญญาทุกฉบับ พร้อมทั้งปล่อยให้จำเลยซึ่งเป็น ผู้ค้ำประกัน รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว จนถูกยึดที่นา
จำเลยไปพูดคุยกับคนตาย ให้รับผิดชอบหนี้สิน ที่ตนเองไปค้ำประให้ผู้ตาย แต่ผู้ตายไม่สนใจ และยังพูดกับจำเลยว่า #เสือกโง่มาค้ำประกันเอง และพูดจาเยาะเย้ยจำเลยอีกหลายคำ จำเลยจึงใช้ปืนยิงผู้ตาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด
ศาลชั้นต้น พิพากษาจำคุก 16 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือ 8 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จำเลยฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยค้ำประกันเงินกู้ให้ผู้ตาย และผู้ตายได้รับเงินแล้วตั้งใจผิดสัญญาทุกฉบับ #จนจำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันถูกยึดที่นา และ #ล้มป่วยเพราะความเครียด เมื่อไปพูดคุยขอให้ผู้ตายช่วยรับผิดชอบหนี้สิน
ผู้ตายก็ท้าทายและพูดจาเยาะเย้ยถากถาง ว่า #จำเลยเสือกโง่เองที่มาค้ำประกัน
การกระทำของผู้ตาย #จึงเป็นการข่มเหงจิตใจของจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรม
การที่จำเลยใช้ปืนยิงผู้ตาย จึงเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ ศาลฎีกาพิพากษาแก้ เป็น จำคุกจำเลย 5 ปี และให้รอลงการลงโทษไว้ 2 ปี
ขอบคุณศาลฎีกาที่เมตตาต่อจำเลยครับ ไม่อยากบอกว่า..สมควรตาย