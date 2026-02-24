HILIGHT
คุณหมอ เล่านาทีเฉียดตาย เรียกรถแอปฯ ดัง ไรเดอร์ซิ่งฝ่าไฟแดง ชนสนั่นกลางแยกอโศก


          หมอฟอน เผยประสบการณ์ฉียดตายกลางแยกอโศก หลังไรเดอร์แอปฯ ดังซิ่งฝ่าไฟแดงชนยับ บาดเจ็บหนัก แต่สุดท้ายรอดปาฏิหาริย์

หมอโดนรถชน
ภาพจาก instagram fawnniie

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวชวนใจหาย กรณี หมอฟอน พญ.ชาลิสา ตังคนังนุกูล โพสต์เล่าประสบการณ์เฉียดตายผ่าน หลังประสบอุบัติเหตุรุนแรง ขณะใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปฯ บริเวณแยกอโศก ใจกลางกรุงเทพฯ

          โพสต์ของคุณหมอ เล่าว่า ช่วงเช้าวันนั้น เป็นเพียงวันทำงานธรรมดา เธอเรียกรถไปทำงานที่คลินิกตามปกติ พร้อมกำชับคนขับชัดเจนว่า ไม่รีบแต่เมื่อถึงสี่แยกอโศก คนขับกลับตัดสินใจฝ่าสัญญาณไฟแดง ด้วยความเร็วประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนพุ่งชนเข้ากับรถจักรยานยนต์อีกคันที่เพิ่งออกตัวช่วงไฟเขียวอย่างจัง

          แรงกระแทกทำให้ร่างของเธอถูกเหวี่ยงกระเด็น ซีกขวาครูดไปกับพื้นถนน ก่อนพุ่งกระแทกกับแบริเออร์ปูนเกาะกลางถนนอย่างแรง จนหมดสติไปนานกว่า 20 นาที สิ่งแรกที่เธอทำหลังฟื้นขึ้นมา คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา เซลฟี่ตัวเอง ในสภาพเลือดไหลออกจากปาก พร้อมย้ำกับทีมกู้ชีพซ้ำ ๆ ว่า "พาไปจุฬาฯ นะ… อย่าจับคอ อย่าจับหลัง" เพราะในฐานะแพทย์ เธอรู้ดีว่าการบาดเจ็บที่น่ากลัวที่สุดคือ ไขสันหลัง ซึ่งอาจทำให้พิการตลอดชีวิต

หมอโดนรถชน
ภาพจาก instagram fawnniie



          แม้จะอยู่บนรถพยาบาล เธอยังพยายามตรวจร่างกายตัวเองทันที ด้วยการขยับแขน ขา และนิ้ว เพื่อตรวจสอบว่าเส้นประสาทยังทำงานอยู่หรือไม่ และเมื่อพบว่ายังขยับได้  อย่างไรก็ตาม ผลวินิจฉัยในห้องฉุกเฉินกลับพบว่า ธอได้รับบาดเจ็บรุนแรงหลายจุด ทั้งกระดูกคอหัก กระดูกสันหลังส่วนอกหักหลายข้อ มีเลือดออกในสมอง และมีเศษหินฝังลึกในข้อศอกจนต้องผ่าตัดนำออก 

          แต่สิ่งที่แทบไม่น่าเชื่อ คือเธอไม่เสียชีวิต และไม่พิการ สมองยังทำงานได้ แขนขายังแข็งแรง หน้าเหมือนเดิมเป๊ะ ไม่มีรอย คือโชคดีอันใหญ่มาก ๆ ในโชคร้ายครั้งนี้ 

          หลังการผ่าตัด ปัจจุบันเธอยังอยู่ในช่วงพักฟื้นและทำกายภาพบำบัด แม้ต้องนอนติดเตียง แต่ยังคงตั้งเป้าหมายจะกลับมาแข็งแรง และเตรียมสอบพรีเซนต์งานวิจัยตามแผนชีวิต

          สุดท้ายนี้ คุณหมอ ทิ้งท้ายไว้ว่า "จะไม่นั่งมอเตอร์ไซค์อีกแล้ว ตามที่พ่อแม่เตือนมาตลอด" 

หมอโดนรถชน
ภาพจาก instagram fawnniie

หมอโดนรถชน
ภาพจาก instagram fawnniie

หมอโดนรถชน
ภาพจาก instagram fawnniie




