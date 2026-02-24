HILIGHT
MEA ผนึกภาคี ดันถนนประชาราษฎร์สาย 2 ไร้เสาสาย ยกระดับไฟฟ้ามั่นคง เคียงคู่ภูมิทัศน์เมือง

          MEA ผนึกภาคีขับเคลื่อน ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ไร้เสาสาย บูรณาการระบบไฟฟ้ามั่นคง พร้อมปรับภูมิทัศน์เมืองสู่ทัศนียภาพอันงดงามอย่างยั่งยืน
          MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “ประชาราษฎร์สาย 2 พลิกโฉมสู่ถนนสวยไร้เสาสาย” ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร บริเวณหน้าศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ถนนประชาราษฎร์สาย 2 หลังดำเนินการเปลี่ยนระบบเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเสร็จสิ้น และ MEA จะดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าให้เสร็จสิ้นภายในคืนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของประชาชน พร้อมส่งมอบเสาไฟฟ้าเก่าสนับสนุนภารกิจความมั่นคงแนวชายแดน
MEA ผนึกภาคีขับเคลื่อน ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ไร้เสาสาย

MEA ผนึกภาคีขับเคลื่อน ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ไร้เสาสาย

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 นายรณชัย เรืองยุทธ รองผู้ว่าการ MEA และ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายราเชนทร์ อันเวช รองผู้ว่าการ MEA และคณะผู้บริหาร MEA ร่วมกิจกรรม “ประชาราษฎร์สาย 2 พลิกโฉมสู่ถนนสวยไร้เสาสาย” โดย MEA ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมหานครสู่เมืองอัจฉริยะ 

MEA ผนึกภาคีขับเคลื่อน ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ไร้เสาสาย

MEA ผนึกภาคีขับเคลื่อน ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ไร้เสาสาย

          สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการรื้อถอนสายสื่อสาร สายไฟฟ้า และเสาไฟฟ้า บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงตั้งแต่ท่าเรือบางโพ ถึงถนนประชาชื่น รวมระยะทาง 1.4 กิโลเมตร 
          การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สำนักการโยธา, สำนักงานเขตบางซื่อ, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการโทรคมนาคม, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมการทหารสื่อสาร, กองบัญชาการกองทัพไทย, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย ปลอดภัย และมีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยั่งยืน
MEA ผนึกภาคีขับเคลื่อน ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ไร้เสาสาย

MEA ผนึกภาคีขับเคลื่อน ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ไร้เสาสาย

          รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564 และ MEA ได้ทำการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ปลายปี 2568 การนำสายไฟฟ้าลงดินจะช่วยสร้างเสถียรภาพในระบบการจ่ายไฟฟ้าให้มากขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และที่สำคัญคือทำให้เมืองมีทัศนียภาพที่สวยงาม ไร้เสาสาย สำหรับความคืบหน้าภาพรวมของโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปัจจุบัน MEA ดำเนินการเปลี่ยนระบบเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินสำเร็จไปแล้ว 105.3 กิโลเมตร โดยในปี 2569 มีเป้าหมายดำเนินการเพิ่มเติมอีก 39.9 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้มีระยะทางสะสมรวม 145.2 กิโลเมตร และ MEA มีแผนแม่บทที่จะดำเนินการให้ครบตามเป้าหมายเส้นทางที่ได้รับอนุมัติรวม 317.3 กิโลเมตร ภายในปี 2575
MEA ผนึกภาคีขับเคลื่อน ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ไร้เสาสาย

MEA ผนึกภาคีขับเคลื่อน ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ไร้เสาสาย

          ในส่วนของการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หรือ Circular Economy นั้น รองผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเสาไฟฟ้าที่ต้องทำการรื้อถอนบนถนนประชาราษฎร์สาย 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 209 ต้น โดยปกติ MEA จะนำเสาที่ถูกหักแล้วไปทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ แต่ในปัจจุบัน MEA ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานทหาร เพื่อขอรับการสนับสนุนเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่พิพาทบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านความมั่นคงของชาติต่อไป 

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
#ถนนสวยไร้เสาสาย #สายไฟฟ้าใต้ดิน #ประชาราษฎร์สาย2 #บางซื่อ
#กทม #กสทช #SmartCity #มหานครไร้สาย #MEAsmartdistribution #พลังดีดีที่รู้สึกได้ทุกวัน #แนวชายแดน #ป่าชายเลน #MEACSR #สำนักการโยธา #สำนักงานเขตบางซื่อ #กสทช #โทรคมนาคมแห่งชาติ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #กรมการทหารสื่อสาร #กองบัญชาการกองทัพไทย #ปปท #ปปช #ศูนย์การค้าเกทเวย์แอทบางซื่อ

MEA ผนึกภาคี ดันถนนประชาราษฎร์สาย 2 ไร้เสาสาย ยกระดับไฟฟ้ามั่นคง เคียงคู่ภูมิทัศน์เมือง อัปเดตล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:58:53
