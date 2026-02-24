HILIGHT
เปิดเหตุผลลึกซึ้ง ต้นข้าว ปัณฑิตา ทำไมถึงรักบังมัด กลางเวทีแต่งงาน เขินเลยทีนี้

          เปิดเหตุผลลึกซึ้ง ต้นข้าว ปัณฑิตา ทำไมถึงรักบังมัด กลางเวทีแต่งงาน ทำเอาซึ้ง ชี้ อายุ 24 แต่งงานไม่เร็วเกินไป เพราะฝันสำเร็จแล้ว

ต้นข้าว ปัณฑิตา บังมัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บังมัด คลองตัน

          ควันหลงงานแต่งงาน ต้นข้าว ปัณฑิตา เจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2025 กับบังมัด คลองตัน ยังคงมีอยู่ โดยไฮไลต์สำคัญคือ การเปิดเผยความในใจของต้นข้าวที่มีต่อบังมัดกลางเวทีว่า หนูรักพี่มัดในฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่ควรได้รับความรักนี้ และขอบคุณที่เลือกหนู ซึ่งหนูมองว่า อายุ 24 ไม่ได้ไวเกิน เพราะหนูเรียนจบปริญญา เป็นมิสแกรนด์ 2025 ตามฝันได้สำเร็จ

ต้นข้าว ปัณฑิตา บังมัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บังมัด คลองตัน

          พี่เขาเห็นเราเป็นสิ่งมีค่ามาก ไม่ใช่แค่บอกรักเราพร่ำเพรื่อ แต่เขาให้ความสำคัญกับเรามาก จึงอยากจะไหว้พี่เขาเพื่อขอบคุณ หนูรักที่รักนะ

ต้นข้าว ปัณฑิตา บังมัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บังมัด คลองตัน


โพสต์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:47:25
