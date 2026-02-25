HILIGHT
เปิดประวัติ บังมัด คลองตัน จากอดีตนักโทษสู่แวดวงทำธุรกิจ ชายผู้ครองใจ ต้นข้าว มิสแกรนด์

           เปิดชีวิต บังมัด คลองตัน จากอดีตนักโทษสู่เส้นทางนักธุรกิจ ก่อนสร้างความฮือฮาในฐานะเจ้าบ่าวของ ต้นข้าว มิสแกรนด์ 

บังมัด คลองตัน
           ชั่วโมงนี้ชื่อของ บังมัด คลองตัน หรือ นายวันชัย มะอินทร์ กลายเป็นที่พูดอีกครั้ง หลังเข้าพิธีวิวาห์กับ ต้นข้าว ปัณฑิตา แสงจันทร์ มิสแกรนด์สิงห์บุรี 2025 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดี จนหลายคนต่างอยากรู้ถึงโปรไฟล์ของชายที่ครองใจนางงามสาวสวยจากในข่าวดัง

ย้อนเส้นทางรัก บังมัด - ต้นข้าว มิสแกรนด์


           แม้ทั้งสองจะมีภูมิหลังชีวิตที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ความสัมพันธ์กลับพัฒนาอย่างมั่นคงจนตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน โดย ต้นข้าว เปิดใจถึงเหตุผลที่เลือกบังมัดว่า สิ่งสำคัญไม่ใช่อดีตของเขา แต่คือการกระทำในปัจจุบัน

           เธอเผยว่า ฝ่ายชายให้เกียรติ ดูแลและปฏิบัติต่อเธออย่างมีคุณค่า เปรียบเหมือนสิ่งล้ำค่า ไม่ใช่สิ่งที่ถูกมองข้าม อีกทั้งยังเป็นคนที่คอยสนับสนุน ให้คำแนะนำ และอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาสำคัญ

           สำหรับเธอในวัย 24 ปี มองว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องเร็วเกินไป เพราะเธอเรียนจบ ทำตามความฝันสำเร็จ และเลือกคนที่มั่นใจว่าจะร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกัน

ประวัต บังมัด จากเด็กฝันอยากเป็นนักบอล แต่เส้นทางพลิกสู่อีกมุม


           บังมัด เกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2517 เคยเป็นเยาวชนที่มีความฝันอยากเป็นนักกีฬา และศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปทุมคงคา แต่ชีวิตกลับพลิกผันเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมตั้งแต่อายุยังน้อย

           เหตุการณ์รุนแรงในอดีตนำไปสู่การต้องโทษในคดีอุกฉกรรจ์ และถูกจำคุกยาวนานกว่า 14 ปี 4 เดือน ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวในปี 2559

เริ่มต้นใหม่ ด้วยบทบาท นักเลงใจบุญ 


           หลังพ้นโทษ บังมัดพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยเข้าไปมีบทบาทในชุมชน และทำธุรกิจหลายประเภท เช่น รีสอร์ตในจังหวัดเพชรบูรณ์, การร่วมลงทุนในกิจการซาวน่า, ธุรกิจปล่อยเงินกู้ รวมถึงมีแผนขยายธุรกิจร้านอาหารเพิ่มเติมเจ้าตัวยังเคยได้รับฉายาจากคนรอบตัวว่าเป็น นักเลงใจบุญ เนื่องจากมีบทบาทช่วยเหลือและทำกิจกรรมในชุมชน

           อย่างไรก็ตาม เส้นทางชีวิตยังคงมีประเด็นถูกตรวจสอบ โดยในปี 2567 เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินบางส่วน เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน ซึ่งบังมัดออกมาชี้แจงว่าเป็นเงินลงทุนและเงินจากหุ้นส่วน พร้อมยืนยันว่าข่าวลือเรื่องความร่ำรวยระดับมหาศาลไม่เป็นความจริง

           นอกจากนี้ ชื่อของ บังมัด ยังเพิ่งกลายเป็นคนดังในข่าวเมื่อไม่นานมานี้ หลังเกิดความมาดหมางอดีตตำรวจดังนปี 2568 ทำให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ก่อนจะเดินหน้าธุรกิจและสร้างครอบครัวฝ่าฟันกระแสจับจ้องจากผู้คน

เปิดประวัติ บังมัด คลองตัน จากอดีตนักโทษสู่แวดวงทำธุรกิจ ชายผู้ครองใจ ต้นข้าว มิสแกรนด์ โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:56:44
