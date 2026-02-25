HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นักร้อง-นักแต่งเพลงสาว ประกาศช็อกแฟน ๆ เตรียมเดบิวต์เล่น AV เรื่องแรกกับค่ายดัง

         นักร้อง-นักแต่งเพลงสาวญี่ปุ่น ประกาศช็อกแฟน ๆ เตรียมเดบิวต์เล่น AV กับค่ายดัง SOD ปล่อยผลงานเรื่องแรก 3 มีนาคมนี้  

Nanase นานาเซะ
ภาพจาก X @tazuu_ura

         วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวชวนฮือฮาบนโลกออนไลน์ของญี่ปุ่น เมื่อ นานาเสะ (Nanase) นักร้องและนักแต่งเพลงสาวผู้มีสไตล์เป็นของตัวเอง จากโอซาก้า อยู่ ๆ ก็ประกาศว่ากำลังจะเดบิวต์เข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ สร้างความตกตะลึงให้กับเหล่าแฟน ๆ และผู้ติดตาม กลายเป็นกระแสที่พูดถึงเกี่ยวกับนักแสดง AV ของญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เพียงแค่รูปร่าง แต่ดีกรีความสามารถก็ไม่ธรรมดา  

Nanase นานาเซะ
ภาพจาก X @tazuu_ura

         โดยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นานาเสะ ได้โพสต์ภาพจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของเธอ ผ่านทางบัญชี X กล่าวว่า เธอมีความยินดีที่จะประกาศว่า เธอจะเดบิวต์เข้าวงการ AV กับค่ายหนังผู้ใหญ่ชื่อดังอย่าง SOD ในชื่อ นานาเสะ ทาซึเนะ (Nanase Tazune) โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เธอจะมุ่งหน้าไปเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัว และผลงานเรื่องแรกจะปล่อยออกมาในวันที่ 3 มีนาคม  

Nanase นานาเซะ
ภาพจาก X @tazuu_ura

         นานาเสะ ได้ขอโทษที่เธอประกาศอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งกล่าวถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ว่า "ฉันต้องการแสดงออกถึงด้านใหม่ ๆ ของตัวเองในวงการใหม่ เพื่อที่ฉันจะได้ภาคภูมิใจในตัวเอง ฉันต้องการขยายขอบเขตความเป็นไปได้ของตัวเอง ฉันจึงสมัครเข้า Soft On Demand ฉันรู้ว่าจะมีหลากหลายความคิดเห็น และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฉันมาถึงจุดนี้ ฉันไม่ได้มาที่นี่แบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ฉันจะตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ต่อไป" 

         โดยโพสต์ของเธอได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้าชมมากกว่า 5.8 ล้านครั้ง แฟน ๆ หลายคนแม้ว่าจะรู้สึกตกใจ แต่ก็เข้าไปแสดงความสนับสนุน และรอตามชื่นชมผลงานของเธอ ขณะที่บางส่วนก็ส่งข้อความเป็นกำลังใจให้กับเส้นทางอาชีพใหม่ของเธอ ซึ่งเธอได้กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 
  
Nanase นานาเซะ
ภาพจาก X @tazuu_ura

         ต่อมา ทางบัญชีโซเชียลมีเดียของทาง SOD ได้เผยแพร่ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าเป็น "ประกาศสำคัญ" พร้อมทั้งเผยภาพเปิดตัวของเธอที่จะเดบิวต์ในวันที่ 3 มีนาคมนี้ เป็นภาพของเธอลุคสบาย ๆ แต่ชวนให้น่าหลงใหล พร้อมกับกีตาร์ และมีข้อความว่า "การเปิดตัวของนักร้อง-นักแต่งเพลง" ราวกับเป็นภาพปกของผลงานเพลงของศิลปินเลยทีเดียว   

Nanase นานาเซะ
ภาพจาก X @tazuu_ura



Nanase นานาเซะ
ภาพจาก X @tazuu_ura

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นักร้อง-นักแต่งเพลงสาว ประกาศช็อกแฟน ๆ เตรียมเดบิวต์เล่น AV เรื่องแรกกับค่ายดัง โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:52:04 2,399 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 บังมัด คลองตัน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 โปรแกรมหนังใหม่ วิธีลดไตรกลีเซอไรด์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย