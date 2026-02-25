นักร้อง-นักแต่งเพลงสาว ประกาศช็อกแฟน ๆ เตรียมเดบิวต์เล่น AV เรื่องแรกกับค่ายดัง

นักร้อง-นักแต่งเพลงสาวญี่ปุ่น ประกาศช็อกแฟน ๆ เตรียมเดบิวต์เล่น AV กับค่ายดัง SOD ปล่อยผลงานเรื่องแรก 3 มีนาคมนี้
ภาพจาก X @tazuu_ura
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวชวนฮือฮาบนโลกออนไลน์ของญี่ปุ่น เมื่อ นานาเสะ (Nanase) นักร้องและนักแต่งเพลงสาวผู้มีสไตล์เป็นของตัวเอง จากโอซาก้า อยู่ ๆ ก็ประกาศว่ากำลังจะเดบิวต์เข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ สร้างความตกตะลึงให้กับเหล่าแฟน ๆ และผู้ติดตาม กลายเป็นกระแสที่พูดถึงเกี่ยวกับนักแสดง AV ของญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เพียงแค่รูปร่าง แต่ดีกรีความสามารถก็ไม่ธรรมดา
โดยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นานาเสะ ได้โพสต์ภาพจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของเธอ ผ่านทางบัญชี X กล่าวว่า เธอมีความยินดีที่จะประกาศว่า เธอจะเดบิวต์เข้าวงการ AV กับค่ายหนังผู้ใหญ่ชื่อดังอย่าง SOD ในชื่อ นานาเสะ ทาซึเนะ (Nanase Tazune) โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เธอจะมุ่งหน้าไปเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัว และผลงานเรื่องแรกจะปล่อยออกมาในวันที่ 3 มีนาคม
นานาเสะ ได้ขอโทษที่เธอประกาศอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งกล่าวถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ว่า "ฉันต้องการแสดงออกถึงด้านใหม่ ๆ ของตัวเองในวงการใหม่ เพื่อที่ฉันจะได้ภาคภูมิใจในตัวเอง ฉันต้องการขยายขอบเขตความเป็นไปได้ของตัวเอง ฉันจึงสมัครเข้า Soft On Demand ฉันรู้ว่าจะมีหลากหลายความคิดเห็น และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฉันมาถึงจุดนี้ ฉันไม่ได้มาที่นี่แบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ฉันจะตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ต่อไป"
โดยโพสต์ของเธอได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้าชมมากกว่า 5.8 ล้านครั้ง แฟน ๆ หลายคนแม้ว่าจะรู้สึกตกใจ แต่ก็เข้าไปแสดงความสนับสนุน และรอตามชื่นชมผลงานของเธอ ขณะที่บางส่วนก็ส่งข้อความเป็นกำลังใจให้กับเส้นทางอาชีพใหม่ของเธอ ซึ่งเธอได้กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ต่อมา ทางบัญชีโซเชียลมีเดียของทาง SOD ได้เผยแพร่ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าเป็น "ประกาศสำคัญ" พร้อมทั้งเผยภาพเปิดตัวของเธอที่จะเดบิวต์ในวันที่ 3 มีนาคมนี้ เป็นภาพของเธอลุคสบาย ๆ แต่ชวนให้น่าหลงใหล พร้อมกับกีตาร์ และมีข้อความว่า "การเปิดตัวของนักร้อง-นักแต่งเพลง" ราวกับเป็นภาพปกของผลงานเพลงของศิลปินเลยทีเดียว
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday